Англоязычные СМИ сейчас много рассуждают о популизме, который все больше заявляет о себе в мейнстримной политике некоторых западных стран. Одни комментаторы больше тяготеют к обобщениям, а другие считают обобщения неуместными и даже опасными.

«Политическая ось смещается, когда взгляды несогласных выходят в мейнстрим. В популистских вопросах – таких, как торговля, иммиграция, национальный суверенитет, - этот процесс, очевидным образом, уже пошел», - пишет Wall Street Journal. Формирующаяся администрация избранного президента США Дональда Трампа, как ожидается, намерена взять курс на протекционизм. Советник Трампа Энтони Скарамуччи формулируют это как необходимость пересмотреть механизмы свободной торговли, которые во многом устарели. Трамп и его окружение считаются яркими представителями восторжествовавшего популизма, однако в сходном ключе сейчас заговорили и фигуры, которые, наоборот, ассоциируются с истеблишментом.

Например, бывший глава американского казначейства Лоуренс (Ларри) Саммерс, отмечает автор, заявил, что «пришло время перезагрузки». Речь идет о том, что послевоенный международный консенсус о необходимости свободной торговли как условия для мира и благоденствия в этом году начал рушиться и, следовательно, нуждается в переосмыслении. Более того, вопреки потенциальным ожиданиям своих поклонников, Саммерс высказался в поддержку «ответственного национализма», противопоставив его «международной интеграции во имя международной интеграции».

Строительство стены на границе США и Мексики.

Конечно, Скарамуччи и Саммерс, скорее всего, расходятся в том, что именно считать «ответственным национализмом», однако некоторое единомыслие очевидно, а значит, то, что еще недавно было маргинальным популизмом, уже превратилось в мейнстрим. Аналогичным образом начала разворачиваться риторика в британском истеблишменте. Бывший премьер-министр Британии Тони Блэр заговорил о том, что политкорректность не должна быть препятствием к борьбе с экстремизмом, и когда угроза экстремизма проистекает из среды иммигрантов-мусульман, то с этим нужно бороться. А для этого их нужно интегрировать в либерально-демократическое общество, пусть и в ущерб их религиозным убеждениям.

На сайте CNN появилась статья о том, что нужно разделять такие явления, как избрание Трампа, британский референдум и европейский популизм, а не смешивать их все в одну массу, как это склонны делать многие комментаторы. В 2016 г., действительно, имела место волна популизма, когда начали набирать популярность противники истеблишмента, и велик соблазн трактовать все события, которые с этим ассоциируются, как однотипные.

Автор приводит в пример недавние голосования в Европе – президентские выборы в Австрии и конституционный референдум в Италии. В Австрии многие прочили победу ультраправому кандидату Норберту Хоферу, а победил либерал Александр Ван дер Беллен. В Италии люди голосовали за сохранение статуса-кво, то есть против внесения изменений в конституцию и против того, чтобы у премьер-министра стало больше власти, а вовсе не за популистов, которые хотят запретить иммиграцию в ЕС, как считают некоторые наблюдатели.

Мигранты на вокзале.

Некорректно и вредно утверждать, считает автор, что по всему ЕС популисты сейчас будут прорываться в мейнстрим. Кроме того, нельзя игнорировать значительные различия между популистскими движениями внутри каждой европейской страны. Как минимум, в каждом случае имеют место разные политические силы, которые видят в новых тенденциях разные возможности для своего дальнейшего развития и будут ими пользоваться.

Аналогичным образом, нельзя отождествлять уже состоявшиеся громкие события – избрание Трампа и британский референдум. Желание отделиться от ЕС у британцев постепенно укреплялось в течение долгого времени, потому что их уже давно раздражало, что ими управляют какие-то люди в далеком Брюсселе. Победа Трампа была результатом гораздо более короткого и динамичного процесса. Британия по итогам референдума отделится от ЕС навсегда, а срок правления Трампа ограничен максимум восемью годами. Таким образом, считает автор, обобщения и попытки свести все эти явления к одному шаблону скорее искажают картину, чем проясняют ее.