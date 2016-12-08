Эксперт: Отказ от АЭС для Германии будет болезненным

Конституционный суд ФРГ частично удовлетворил иск энергетических концернов Германии о компенсациях за отказ от атомной энергетики. Напомним, германское правительство приняло решение об ускоренном отказе от атомной энергетики, сославшись на последствия аварии на японской АЭС «Фукусима» в 2011 году. Тогда энергоконцерны E.ON, RWE и Vattenfall подали иски с требованием компенсаций.

Юрий Прокудин, аналитик Olymp Trade:

Стремление ряда европейских стран отказаться или сократить использование АЭС после событий на японской Фукусиме во многом было продиктовано не реальной необходимостью, а скорее некоторыми паническими настроениями. Такую картину можно было наблюдать в Германии, Франции, Швейцарии, а также в ряде других стран, где сейчас только начинается проработка дальнейших действий в данном направлении. Относительно недавно в Швейцарии большинство граждан уже высказало свое мнение на референдуме, отказавшись от ускоренного процесса вывода АЭС из эксплуатации.

Ситуация в Германии во многом схожа: с одной стороны, решение уже было принято и страна взяла курс на отказ от использования АЭС, хотя немецкие АЭС считались на момент принятия решения одними из самых надежных, а также регулярно модернизировались. С другой стороны, Германия планирует отключить к 2022 году оставшиеся 8 АЭС, которые еще функционируют, не проработав инфраструктурные вопросы, поскольку заменить такие АЭС сейчас в перспективе ближайших 5 лет будет сложно, если вообще возможно.

Фактически, Германия также попала в энергетическую "ловушку": отказ от АЭС на государственном уровне вынуждает энергокомпании обращаться за компенсацией, что уже согласовано Конституционным судом. В итоге, ожидаемая сумма выплат в пользу концернов E.ON, RWE и Vattenfall может составить несколько десятков миллиардов евро.

Кроме того, отказ от АЭС для Германии будет болезненным: если учесть, что АЭС составляют более 15% общего энергобаланса страны, а сейчас Германия вновь переходит на использование тепловых источников энергии (т.е. просто начинает сжигать уголь), не имея возможности для активного ввода в энергобаланс ВИЭ, страна вполне может нанести себе гораздо больше экологического ущерба, чем ожидалось ранее. Устранение экологического ущерба, затраты на топливо, рост цен на электроэнергию, а также компенсационные выплаты в этом случае уже не кажутся таким логичным итогом отказа от АЭС, что подчеркивает непроработанность и "сырость" принятого в 2011 году решения.