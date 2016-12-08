Топ новостей 8 декабря

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Минобороны опровергли версию об ошибке пилота Су-33 с «Адмирала Кузнецова», чеченский спецназ отправляется в Сирию, а обвинение запросило 22 года лишения свободы для генерала Сугробова.

Су-33 на АПРК "Адмирале Кузнецов" / commons.wikimedia.org

Минобороны РФ опровергло заявления СМИ о том, что причиной падения в море истребителя Су-33 на «Адмирале Кузнецове» стала ошибка пилота. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства. «Комиссия продолжает скрупулезную работу и никаких "предварительных" выводов до своего завершения расследования не делала», – сказано в тексте.

Погрузка техники для отправки в Сирию. / mil.ru

Депутат Госдумы, глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал о причинах переброски в Сирию военнослужащих батальонов спецназначения «Восток» и «Запад». «Здесь есть много оснований к тому, чтобы принять такое решение: и климат, и умение воевать, и схожесть менталитетов жителей Чечни и Сирии. Так что в данной ситуации это оправданно», — подчеркнул депутат.

Прокурор запросил 22 года колонии для бывшего руководителя Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерала Дениса Сугробова. Напомним, Сугробов и еще ряд сотрудников ГУЭБиПК стали фигурантами уголовного дела в начале 2014 года. Сугробову предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, и организации провокации взятки.

Члены Европейского союза и Европарламент утвердили план предоставления безвизового режима Украине и Грузии. В документе предусмотрен механизм, способный приостановить безвизовый режим в экстренных случаях.

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова подтвердила, что президентские выборы в стране пройдут в марте 2018 года. Памфилова вновь опровергла периодически появляющиеся в СМИ сообщения о досрочных выборах. По словам главы ЦИК, ей «надоело это опровергать», а досрочные выборы невозможны «даже технически».

Прокурор запросил пять лет лишения свободы и штраф в размере 150 тысяч рублей для Варвары Карауловой (Александры Ивановой), которую обвиняют в попытке присоединиться к террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Врио губернатора Кировской области Игорь Васильев вступился за оппозиционера Алексея Навального: «У нас опять судят Навального, это мировое событие. Да сколько можно его судить? Да отпустите его уже, пусть делает, что хочет. Навальный тоже человек, пусть живет спокойно. Хватит уже Кировскую область знать по "Кировлесу", скандалам, судам и прочему. Сколько можно? Что ж мы этим гордимся и столько про это пишем?».

Британская футбольная команда «Тоттэнхэм» одержала победу в Лондоне над ФК ЦСКА в матче группового этапа Лиги чемпионов. Таким образом, ЦСКА завершил свои выступления в еврокубках, а «Тоттенхэм» продолжит выступление в плей-офф Лиги Европы. Данный матч стал последним для Леонида Слуцкого на посту главного тренера ЦСКА.

Избранный президент США Дональд Трамп встретился с голливудским актером, известным защитником окружающей среды Леонардо Ди Каприо. Главной темой встречи стала альтернативная энергетика – актер рассказал Трампу, как развитие данной отрасли может помочь в создании новых рабочих мест.

В Управлении делами президента России, в ведении которого находится здания российского парламента в Москве, прокомментировали недовольство депутатов от фракции КПРФ условиями работы в Государственной думе. В ведомстве телеканалу заявили, что все помещения здания, где свою работу осуществляет Госдума, полностью соответствуют санитарным нормам. Ранее некоторые депутаты-женщины пожаловались на то, что в отдельные дни им приходится работать до 20:00. По их словам, такой график не позволяет даже покормить мужей.

Депутатки пожаловались в Госдуме на то, что им приходится работать до 8 вечера и они не успевают кормить мужей https://t.co/4aUowwob45 pic.twitter.com/RID66TRmmw — Лентач (@oldLentach) 7 декабря 2016 г.