Четверть века после распада

8 декабря исполнилось 25 лет с того дня, как было подписано так называемое Беловежское соглашение, ознаменовавшее собой распад СССР. В этот день 1991 года в правительственном санатории «Вискули» в Белоруссии Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук подписали договор о создании Союза Независимых Государств и ликвидации СССР.

10 декабря договор ратифицировали Верховные Советы Украины и Белоруссии, 12 декабря – российский парламент.

В социальных сетях обсуждают эти события. Мнения по поводу случившегося высказываются самые разные, от «Позор!» и «Продавшиеся…», «Вот так, в легкую они развалили самую крупную в мире державу», «Они наплевали на мнение людей» в адрес лидеров республик, подписавших соглашения, до «Это была лишь констатация реальности, что, кстати, подтвердили последующие события – ну, не братья мы…».

Причиной распада некоторые пользователи действительно считают этот конкретный шаг глав республик; другие ссылаются на явные признаки экономического и/или политического кризиса. При этом зачастую у комментирующих достаточно разное и порою искаженное представление о последовательности и происходившего и связях между событиями, отмечают политологи.

«В рамках подготовки к 25-летию смерти СССР в сети появляются посты типа "Как вы, уроды, могли хотеть конца СССР, не придумав, как потом построить экономику?".

В этой связи хотел бы напомнить последовательность событий, как она мне запомнилась. Сначала рухнула экономика, а потом уже скончался Советский Союз», – пишет политолог Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика».

«Нельзя доверять памяти. Надо доверять руководству», – шутит в ответ политтехнолог Константин Калачев, руководитель «Политической экспертной группы». «Нельзя доверять лозунгам, надо доверять фактам», – возражает доцент кафедры политологии, философии и социологии БАГСУ Владимир Савичев.

«Факт – да, факты – это вся совокупность объективной информации о слоне, поэтому они не субъективное преломление реальности, а основа формирования этого субъективного представления. Вот Гельман выпустил книжку, в которой утверждает, что на одну успешную "авторитарную" модернизацию приходится несколько провальных. А исследовать то же утверждение с "демократическими" модернизациями – "забыл". Приводят там цифры уровня демократизации стран постсоветского пространства, при этом скромно умалчивая, что лидеры строительства "демократических" институтов занимают последние места по экономическому росту среди 15 бывших советских республик. Кризис советской экономики был важным, но недостаточным условием для крушения СССР. Кризис, а не обнуление. Крушение экономики – реальное, с потерей стоимости производственных активов, безработицей, обнищанием, как раз и началось после распада единого экономического пространства», – поясняет свою мысль он.

СССР. Пустой магазин. / Александр Тимошенко/Коммерсантъ

«Проваленная Горбачевым продовольственная программа и пустые прилавки магазинов – это еще не крах экономики. Истинный крах экономики СССР произошел после разрыва экономических связей между республиками СССР и, как контрольный выстрел, приватизации. ИМХО», – высказывает сходное мнение пользователь Facebook Геннадий Соболь.

«Крах экономики – это превращение производственных фондов в ничто. А спад производства потребительских товаров, при платежеспособном спросе и наличии производственных мощностей – это всего лишь тупость управленческого звена. И эта тупость могла быть вылечена и в условиях СССР. Пример Китая весьма показателен», – заключает Владимир Савичев.

«На самом деле, все знали, что делать с экономикой. Достаточно несколько простых решений – прекратить помощь заграничным союзникам, перестать кормить республики, дать землю фермерам, избавиться от некомпетентной бюрократии (и назначить компетентных Силаева, Фильшина и др.!) - и все будет хорошо. То, что реальность будет иной, отмечали немногие (например, несколько лет назад перечитывал статьи академика ВАСХНИЛ Тихонова - там об этом есть)», – считает Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, главный редактор «Политком.ру».

Историк Иван Курилла приводит стенограмму своего выступления в Горбачев-фонде к годовщине распада СССР. «...распад Советского Союза есть в нашей памяти и используется, и бытует на уровне общественного сознания как некая «страшилка», угроза того, к чему могут привести реформы. «Вот Михаил Сергеевич Горбачев начал реформы, а закончилось тем, что страна распалась».

В этом смысле распад Советского Союза используется как некий конструкт, сдерживающий реформы или объясняющий, почему сегодняшнее российское руководство не реформы начинает, а, наоборот, пытается законсервировать все, что существовало. Потому что альтернатива замораживанию – перестройка, приводящая к распаду страны. И это очень четко сформулировано и повторяется», – отмечает он.

Коммунисты с флагами России и СССР. / Александр Миридонов/Коммерсантъ

«Аргумент власти здесь весьма эффективный, получает живой отклик масс. А почему? А потому, что согласно Веберу и Коллинзу геополитический престиж ("была великая страна, которую уважали и боялись") и его потеря ГОРАЗДО важнее для людей, чем какое-либо улучшение экономического благосостояния, еды и товаров на полках, не говоря уж о правах и свободах. Ну кроме кучки отщепенцев. Нас то бишь», – комментирует его слова Николай Розов, доктор философских наук, профессор Новосибирского государственного университета.

«Это был не "распад", а практически бескровный роспуск, которым можно гордиться», – считает Валерий Кропин, преподаватель Института иностранных языков Санкт-Петербурга. «Действительно, чем гордиться? Отдали родину народам. Попытались бескровно проститься с империей. Бескровно, увы, не получилось. Но хотя бы попробовали (с)», – уточняет он в ответ на возражения, что гордиться тут нечем.