Росатом и Замбия подписали меморандумы о сотрудничестве в области ядерной энергетики

7 декабря 2016 года в Лусаке (Республика Замбия) был подписан пакет документов, запускающих сотрудничество в ядерной энергетике. Дан старт практической работе по сооружению в Замбии Центра ядерной науки и технологии на базе исследовательского реактора российского дизайна. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» по международной деятельности Н.Н. Спасский подписал два меморандума: меморандум о взаимопонимании между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Министерством высшего образования Республики Замбии о сотрудничестве в обучении и подготовке кадров в области атомной энергетики Республики Замбии и Меморандум о взаимопонимании между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Министерством информации и телерадиовещания Республики Замбии о сотрудничестве в повышении приемлемости населением атомной энергетики в Республике Замбии. С замбийской стороны эти документы были подписаны постоянным секретарем Министерства высшего образования О. Мгемезулу и постоянным секретарем Министерства информации и телерадиовещания Г. Маламой соответственно.

Заместитель руководителя Ростехнадзора А.В. Ферапонтов и постоянный секретарь Министерства здравоохранения Д. Мулванда подписали Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и Министерством здравоохранения Республики Замбии о сотрудничестве в области регулирования ядерной и радиационной безопасности при использовании атомной энергии в мирных целях.

Президент АО «Русатом Оверсиз Инк» Е.М. Пакерманов и постоянный секретарь Министерства высшего образования Республики Замбии О. Мгемезулу подписали Соглашение о развитии проекта сооружения Центра ядерной науки и технологии на территории Республики Замбии.

В церемонии подписания приняли участие руководитель Администрации Президента Замбии Р. Мсиска и Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Замбии К.П. Кожанов.

Российская делегация во главе с Н.Н. Спасским была принята Президентом Замбии Э.Ч. Лунгу.

Президент подтвердил свою поддержку совместному проекту создания в Замбии Центра ядерной науки и технологии.

Кроме того, Н.Н. Спасский провел развернутые переговоры с Р. Мсиской, в ходе которых был согласован план мероприятий на предстоящий год по реализации достигнутых договоренностей.