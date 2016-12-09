Девятая инспекция, или сигнал на устойчивость банков
На фоне многочисленных отзывов банковских лицензий у рынка появился новый источник информации о надежности банков, пишет сегодня «Коммерсантъ». ФНС России в последнюю очередь будет переводить в специализированную «банковскую» межрегиональную инспекцию (МИ) ФНС N9 кредитные организации, которые больше всего рискуют лишиться лицензии.
«Первым эшелоном пойдут крупные региональные банки. В то же время на данном этапе с осторожностью смотрим, стоит ли нам ставить на учет банк, если в перспективе возможен отзыв лицензии, внутри себя смотрим», — заявил глава МИ ФНС N9 Евгений Те, выступая на ежегодном Всероссийском форуме банковских бухгалтеров. По его словам, в 2017 году план постановки на учет в девятую инспекцию будет формироваться исходя из финансовых показателей банков.
Решение о переводе всех банков на учет в МИ ФНС N9 было принято в конце 2014 года. На данный момент в инспекции состоят на учете 352 банка — чуть более половины действующих организаций. Этот процесс планируется завершить к концу 2017 года.
Избирательность ФНС в переводе банков в девятую инспекцию может быть связано с «расчисткой банковского рынка» со стороны ЦБ. С 2013 года регулятор отозвал лицензии у 291 банка, 205 из которых признаны банкротами. Сегодня, например, ЦБ отозвал лицензии у четырех московских банков — «Вега-банка», «Русского финансового альянса», «Международного банка развития» и «Прайвет банка».
Перевод банка из одной инспекции в другую требует определенных усилий: необходимо сверить налоговые платежи, передать карточки компании и т.д. По мнению участников рынка, налоговики просто не хотят заниматься напрасной работой. В связи с этим техническая процедура стала индикатором, по которому можно определить перспективы выживания кредитных организаций. Выявить тех, кого ФНС решила не переводить в девятую инспекцию, несложно, и многим банкам это грозит репутационными рисками.
«Определить номер инспекции, в которой состоит на учете банк, просто. Достаточно знать код причины постановки на учет (КПП) банка, где первые две цифры говорят о регионе, а вторые две указывают на номер инспекции», — объяснил партнер юридической фирмы Taxology Леонид Сомов. Данные о КПП можно найти на сайтах банка в разделе «Реквезиты».
По информации «Коммерсанта», в ЦБ сильно удивились, узнав, что ФНС дает рынку определенные сигналы в отношении устойчивости тех или иных банков. Сотрудники службы не входят в число тех, кто может принимать решение об отзыве лицензий банков. «Комитет банковского надзора объединяет руководителей структурных подразделений Банка России, обеспечивающих выполнение его надзорных функций», — сообщили в пресс-службе ЦБ.
Пока сложно сказать, будет ли рынок использовать информацию ФНС для оценки перспектив банков, поскольку это не самый компетентный орган для таких выводов, резюмирует «Коммерсантъ».
«Данных, имеющихся в распоряжении ФНС, явно недостаточно для выводов о грядущем отзыве лицензии. Налоговая может лишь отмечать стабильный убыток банка, а также ориентироваться на общедоступные сведения — отчетность и рейтинги», — отмечает руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук.
ЦБ, принимая решение об отзыве лицензии, не руководствуется простым анализом отчетности и нормативов. Как правило, регулятор отзывает лицензии у банков после выявления «забалансированных вкладов, низкого качества кредитного портфеля, вывода активов». «Этой информации нет в отчетности», — добавил аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.
Вице-президент ассоциации «Россия» Алина Ветрова положительно отзывается об идее объединения банков в специализированной инспекции. Главное, по ее словам, чтобы это не приводило к созданию черного списка банков: «Лишь ЦБ может определять, у кого должна быть отозвана лицензия».
«Если общественность поверит, что за расчетами ФНС стоит методика, позволяющая достоверно выявить «жертв» ЦБ, то это может привести к панике на рынке: вкладчики будут массово забирать средства, юрлица — закрывать счета, что в итоге действительно может привести к гибели банка», — отмечает главный экономист «ПФ Капитала» Евгений Надоршин.
По мнению эксперта, в такой ситуации ЦБ должен вмешаться в процесс и потребовать от ФНС перевода всех банков или доказать, что расчеты налоговиков неверны.