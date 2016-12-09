На фоне многочисленных отзывов банковских лицензий у рынка появился новый источник информации о надежности банков, пишет сегодня «Коммерсантъ». ФНС России в последнюю очередь будет переводить в специализированную «банковскую» межрегиональную инспекцию (МИ) ФНС N9 кредитные организации, которые больше всего рискуют лишиться лицензии.

Евгений Тё

«Первым эшелоном пойдут крупные региональные банки. В то же время на данном этапе с осторожностью смотрим, стоит ли нам ставить на учет банк, если в перспективе возможен отзыв лицензии, внутри себя смотрим», — заявил глава МИ ФНС N9 Евгений Те, выступая на ежегодном Всероссийском форуме банковских бухгалтеров. По его словам, в 2017 году план постановки на учет в девятую инспекцию будет формироваться исходя из финансовых показателей банков.

Решение о переводе всех банков на учет в МИ ФНС N9 было принято в конце 2014 года. На данный момент в инспекции состоят на учете 352 банка — чуть более половины действующих организаций. Этот процесс планируется завершить к концу 2017 года.

Избирательность ФНС в переводе банков в девятую инспекцию может быть связано с «расчисткой банковского рынка» со стороны ЦБ. С 2013 года регулятор отозвал лицензии у 291 банка, 205 из которых признаны банкротами. Сегодня, например, ЦБ отозвал лицензии у четырех московских банков — «Вега-банка», «Русского финансового альянса», «Международного банка развития» и «Прайвет банка».

Перевод банка из одной инспекции в другую требует определенных усилий: необходимо сверить налоговые платежи, передать карточки компании и т.д. По мнению участников рынка, налоговики просто не хотят заниматься напрасной работой. В связи с этим техническая процедура стала индикатором, по которому можно определить перспективы выживания кредитных организаций. Выявить тех, кого ФНС решила не переводить в девятую инспекцию, несложно, и многим банкам это грозит репутационными рисками.

«Определить номер инспекции, в которой состоит на учете банк, просто. Достаточно знать код причины постановки на учет (КПП) банка, где первые две цифры говорят о регионе, а вторые две указывают на номер инспекции», — объяснил партнер юридической фирмы Taxology Леонид Сомов. Данные о КПП можно найти на сайтах банка в разделе «Реквезиты».

По информации «Коммерсанта», в ЦБ сильно удивились, узнав, что ФНС дает рынку определенные сигналы в отношении устойчивости тех или иных банков. Сотрудники службы не входят в число тех, кто может принимать решение об отзыве лицензий банков. «Комитет банковского надзора объединяет руководителей структурных подразделений Банка России, обеспечивающих выполнение его надзорных функций», — сообщили в пресс-службе ЦБ.

Пока сложно сказать, будет ли рынок использовать информацию ФНС для оценки перспектив банков, поскольку это не самый компетентный орган для таких выводов, резюмирует «Коммерсантъ».

Кирилл Лукашук banki.ru

«Данных, имеющихся в распоряжении ФНС, явно недостаточно для выводов о грядущем отзыве лицензии. Налоговая может лишь отмечать стабильный убыток банка, а также ориентироваться на общедоступные сведения — отчетность и рейтинги», — отмечает руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук.

ЦБ, принимая решение об отзыве лицензии, не руководствуется простым анализом отчетности и нормативов. Как правило, регулятор отзывает лицензии у банков после выявления «забалансированных вкладов, низкого качества кредитного портфеля, вывода активов». «Этой информации нет в отчетности», — добавил аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Вице-президент ассоциации «Россия» Алина Ветрова положительно отзывается об идее объединения банков в специализированной инспекции. Главное, по ее словам, чтобы это не приводило к созданию черного списка банков: «Лишь ЦБ может определять, у кого должна быть отозвана лицензия».

«Если общественность поверит, что за расчетами ФНС стоит методика, позволяющая достоверно выявить «жертв» ЦБ, то это может привести к панике на рынке: вкладчики будут массово забирать средства, юрлица — закрывать счета, что в итоге действительно может привести к гибели банка», — отмечает главный экономист «ПФ Капитала» Евгений Надоршин.

По мнению эксперта, в такой ситуации ЦБ должен вмешаться в процесс и потребовать от ФНС перевода всех банков или доказать, что расчеты налоговиков неверны.