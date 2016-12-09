Национальная электроэнергетическая компания Болгарии погасила задолженность перед АО «Атомстройэкспорт»

9 декабря 2016 года Национальная электроэнергетическая компания Болгарии (НЭК ЕАД) полностью погасила задолженность перед российским АО «Атомстройэкспорт» («АСЭ») в рамках исполнения решения Арбитражного Суда при Международной торговой палате в Женеве по проекту АЭС Белене.

Российская сторона удовлетворена выполнением НЭК ЕАД обязательств по выплате долга в полном объеме и в сроки, установленные сторонами в рамках соглашения об урегулировании отношений, подписанного между НЭК ЕАД и АО «Атомстройэкспорт» 26 октября 2016 г. Об этом сообщила пресс-служба Госкорпорации «Росатом».

С момента объявления решения Арбитражного суда в июне 2016 года был налажен конструктивный диалог между российской и болгарской сторонами и приняты все необходимые меры для поиска оптимального варианта скорейшего исполнения арбитражного решения.

«В течение всего времени после арбитражного решения болгарская сторона демонстрировала ответственный подход к решению данного вопроса и зарекомендовала себя как надежный деловой партнер. Россию и Болгарию связывает многолетнее успешное сотрудничество в атомной сфере и урегулирование отношений в рамках решения Арбитражного суда по АЭС Белене открывает новые перспективы для реализации совместных проектов в будущем», - отметил первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров.

В соответствии с решением, принятым 14 июня 2016 г. Арбитражным Судом при Международной торговой палате г. Женева, сумма задолженности НЭК ЕАД перед АО «Атомстройэкспорт» составила 601 617 133 евро.