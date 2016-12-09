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09 декабря 2016, 10:59
Книга. Знание
Елена Бакидова

Бумажная книга в цифровую эпоху – 2

Бумажная книга и электронный аналог.
Бумажная книга и электронный аналог.
Pixabay

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Несмотря на то, что большинство дискуссий сейчас ведутся о разнице между электронными и бумажными книгами, существует и точка зрения, подразумевающая, что электронные ридеры – это закономерное усовершенствование физической формы носителя в сравнении с бумагой, тогда как само определение «книга» больше не ограничивается печатной книгой.

Основатель компании Voyager, одной из первых начавшей коммерческий выпуск музыки на цифровых носителях, Роберт Штейн полагает, что происходит закономерная техническая эволюция книги, хронику изменений должен зафиксировать созданный им Институт будущего книг. «Последние пять столетий человечество использовало печать – книги и их аналоги – чтобы пронести идеи через время и пространство. В прошлом веке появились радио, кинематограф и телевидение, и сейчас, с появлением компьютеров, мы комбинируем медиа, чтобы достичь новых выразительных форм. Сейчас мы используем слово "книга" в широком смысле, даже метафорически, говоря о том, что уже существует и что появится дальше», – сказано на странице института. Печатной книге Штейн оставляет преимущественно эстетическую роль, роль произведения искусства «не для того, чтобы читать, а для того, чтобы смотреть», тогда как содержательный дискурс закономерно переместится в область цифровых технологий.

При этом стоит заметить, что практически все публикации в контексте технологических перемен изучают только печатные или электронные книги, а такое явление, как аудиокниги, выпадает из зоны внимания и не упоминается в дискуссиях. Вероятно, рассматривать «книгу» в настолько широком смысле, оторванном от процесса чтения, пока не готовы ни исследователи, ни общество.

Возвращаясь к печатной книге: эстетической стороне вопроса действительно отводится немалое внимание. Развитие цифровых технологий, появление новых программ верстки и новых возможностей печати сильно разнообразило возможности типографий. Программы обучения по специальностям, связанным с книгопечатанием, предлагают многие крупные вузы Европы и Америки, о дизайне в книгопечатании пишут исследования и проводят курсы. Брайан Ла Росса, арт-директор и старший дизайнер Scholastic – американской компании, специализирующейся на издании образовательных материалов, комментируя современные тенденции, говорит: «Дизайнеры книг XXI века избегают опасности принять более разумное решение и создавать интерактивные работы. Конечно, реальность не настолько черно-белая – граница между печатью и "цифрой" становится все более размытой».

Прежние требования к дизайну книжных обложек в основном остаются актуальными: от обложки по-прежнему требуется создавать визуальный образ помещенного внутрь нее текста, намекать на содержание, хотя в число требований к дизайнеру теперь включено умение угадывать или учитывать уже высказанные запросы аудитории. Wired приводит слова Питера Менделсунда, оформителя книг и автора исследования «Что мы видим, когда читаем» о работе над обложкой «Девушки с татуировкой дракона»: «Был контингент, который хотел крови, был континент, который хотел чего-то, что обращается к женщине, и был контингент, который хотел чего-то более мужского».

Обложка рассматривается как самостоятельный объект искусства (хотя, безусловно, взаимосвязанный с текстом) и помимо этого продолжает выполнять свою роль и как элемент маркетинговой стратегии. Одна из основных ее задач, как формулирует издатель Брук Уорнер, – вызвать у потенциального читателя эмоциональный отклик. Неудачный дизайн обложки называется как частая причина низких продаж или даже того, что книга бывает слабо представлена в магазинах. Кстати, поскольку значительная часть продаж ведется онлайн, одним из неожиданных требований к обложке становится то, что она должна выглядеть хорошо не только в руках у покупателя, который, вероятно, сможет оценить ее только после покупки, но и в формате небольшой картинки на сайте (Уорнер приводит как пример сайт «Амазона»).

Кроме того, для многих ценителей книги дизайн (включая обложку, но не только) становится знаковым отличием и критерием выбора в пользу бумажной книги в сравнении электронной. «Мне кажется, что с электронными книгами вы часто получаете свою еду на такой же белой тарелке, на какой подают все остальные блюда, – пишет журналист и блогер Джош Кейтон. – Но хорошая твердая обложка – это как сервировка, как посуда, выбранная так, чтобы подходила к этому блюду. История внутри – все еще главное, что вам нужно, но бумага, способ печати, выбор шрифтов – они добавляют свои тонкие ароматы к этой истории».

Элементами печатной книги, которые можно различным образом обыграть, становятся также пунктуация и любые внетекстовые включения, разбивка по строкам, игра с интервалами, начертание и расположение слов, которые могут пересекаться, как в кроссворде, чтобы открыть автору больше путей для самовыражения. Книга может быть оформлена даже путем вырезания слов из другой книги – такой пример дает журналист Майкл Агреста, пишущий о культуре, искусстве и технологиях. Он отмечает, что еще один путь развития книги в цифровую эпоху – становление ее как специфической ниши для авторов, которые хотят публиковаться только на бумаге, поскольку считают физическое воплощение своих книг не менее важным для понимания смысла, чем собственно текст.

К числу таких авторов относится, например, Сальвадор Пласенциа, выпустивший роман «Бумажные люди» и подчеркивающий, что название было выбрано не случайно. «Я не хочу незадачливых читателей, которые увеличивают мои шрифты и думают, что книга живет в этом бесполом пространстве, где нет ни лицевой стороны, ни оборотной, – говорит он. – Книга имеет пол. Слева оборотная сторона, посередине желобок, справа лицевая сторона. Электронные ридеры кастрируют и стерилизуют наши чувственные романы».

Анна Карсон, автор книги-эпитафии «Нокс», издала ее в виде копии с рукописного оригинала, где на лицевых сторонах страниц напечатана элегия Катулла с примечаниями, а на оборотных – история отношений автора с братом, на смерть которого и была написана эпитафия.

Эту тенденцию поддерживает американское издательство Arion Press, чьи книги в полной мере можно рассматривать как арт-объекты. В число самых известных его изданий вошли 50-фунтовая Библия, напечатанная в традициях Гутенберга, и «Моби Дик» с иллюстрациями с деревянных гравюр. Ни одно из этих изданий не выпускается крупным тиражом. По словам Агресты, так же поступают и многие другие издательства, публикуя малым тиражом книги практически ручной работы, которые неизменно находят своего покупателя и порой становятся объектами коллекционирования.

Коллекционирование как сферу, в которой бумажная книга никогда не утратит свои позиции, называет и Кейтон, поскольку каждый экземпляр печатной книги уникален и является артефактом, тогда как электронные копии стандартизированы. «Цифровые технологии – забавная вещь, – говорит владелец цифрового издания Mysterious Press Роб Харт. – Ты владеешь электронной книгой, но… ты не владеешь. Ты платишь за право доступа к данным».

Также эстетическая составляющая печати на бумаге остается актуальна для графических романов – относительно нового жанра, который, тем не менее, имеет множество поклонников. Рисунок на бумажном листе несравним с рисунком на экране ридера, где, например, можно изобразить текстуру, но не передать ее.

Если вернуться к тенденциям в области дизайна текста, следует отметить, что оформители электронных текстов порой пытаются решить проблему недостатка индивидуальности, близости к читателю за счет приближения к книжному образцу и даже имитации некоторых его особенностей. Леа Тезер, лектор Университета Англия Раскин, говорит о неожиданном сходстве оформления средневековых манускриптов с современным дизайном электронных страниц, и это особенно интересно в контексте замечания, что чтение с цифровых носителей проходит лишь начальный этап своего развития. Роберт Штейн рассказывает об опыте разработки дизайна для ридеров, позволяющего оставлять комментарии пользователя на том же уровне, что и комментируемый текст – как это происходит с бумажными книгами.

Впрочем, и в отрыве от этой проблемы сопоставления продолжаются. Например, канадский журналист Клайв Томпсон, публикующийся во многих американских изданиях, отмечает, что чтение с малоформатного экрана современного смартфона сопоставимо с чтением в прошедшие века, когда книгу по размеру можно было соотнести с ладонью читателя. И тот факт, что сравнение с книжным форматом до сих пор служит понятным каждому критерием оценки дизайна, удобства или любого иного качества ридеров, дает повод полагать, что печатная книга все еще не утратила своего значения и как эталонное средство передачи информации.

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