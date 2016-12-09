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09 декабря 2016, 12:11
Евросоюз
Анна Сакоян

Проблемы еврозоны

Маттео Ренци, Премьер-министр Италии
Маттео Ренци, Премьер-министр Италии

После итальянского референдума первыми появились комментарии о росте популизма в Европе. За ними последовали комментарии о значении этого события для еврозоны. Многие авторы используют это как повод, чтобы поговорить о проблемах еврозоны в более общем ключе.

Еврозона снова подвергается испытаниям, пишет Financial Times. Очередной шок исходит от Италии, где поражение премьер-министра Маттео Ренци на конституционном референдуме привело к тому, что он уходит в отставку. Шок обусловлен тем, что Италия – третья по размеру экономика еврозоны. Сама по себе отставка Ренци – это, возможно, еще не фатально, однако вся ситуация симптоматична. «Пока еврозона не может обеспечить всем благополучие, - считает автор, - она будет оставаться уязвимой к политическим и экономическим потрясениям».

Автор отмечает некоторые улучшения. ВВП еврозоны за период с первого квартала 2013 г. по третий квартал 2016 г. вырос на 5,5%. Уровень безработицы упал с 12,1% (в июне 2013 г.) до 9,8% (в октябре 2016 г.). Однако эти показатели не отменяют того ущерба, который был нанесен финансовым кризисом 2008 г. и кризисом еврозоны 2010-2012 гг. Среди прочего, это выражается в падении спроса.

Одно из наиболее серьезных препятствий к восстановлению состоит в том, что в разных странах, входящих в зону единой валюты, разная экономическая ситуация. В некоторых наблюдается глубокая рецессия, в других – стагнация, как, например, во Франции. За период с 2007 по 2016 гг. паритет покупательной способности на душу населения в Германии вырос на 11%, во Франции почти не изменился, в Испании упал на 8%, а в Италии упал на 11%. В Испании можно ожидать восстановления докризисного уровня дохода на душу населения только к концу этого десятилетия. В Италии это, скорее всего, не произойдет до середины 2020-х гг.

По мнению автора, это объясняется тем, что еврозона как система не просто дисфункциональна, но и фактически работает в качестве машины по увеличению неравенства между участниками. В Италии главный источник проблем – это банковский сектор, в котором скопилось плохих долгов на сумму 360 млрд. евро. Если ситуация не улучшится, число плохих долгов может возрасти. С одной стороны, это проблема итальянской внутренней политики, а с другой стороны, это еще и правила ЕС, которые требуют решать такие проблемы не путем выкупа плохих долгов государством, а путем кредитования банков.

Wall Street Journal тоже пишет о тяжелом положении еврозоны. Автор отмечает, что итальянский референдум стал для многих комментаторов поводом для высказывания мрачных прогнозов, связанных с итальянским кризисом, однако, по его мнению, главная непосредственная угроза для еврозоны сейчас исходит от Греции. При всем размахе проблем в Италии, они, скорее всего, останутся внутри Италии, по крайней мере в обозримом будущем.

Аналогичная ситуация может также наблюдаться в странах вроде Испании, Ирландии и Кипра, где экономически положение дел оставляет желать лучшего, но сами они пока не обращаются за помощью к внешним финансовым институтам. По-настоящему токсичными, по мнению автора, следует считать экономические проблемы Греции, потому что там сложилась такая ситуация, которая требует участия других членов еврозоны. 

 
Кипр. Оффшорная зона.

 

Иными словами, пока страна-участница ЕС не просит помощи снаружи, для еврозоны ее кризис необременителен. Но как только она начинает обращаться к внешним силам, проблемы сразу становятся повсеместными и циклическими. Если еврозона не найдет действенного способа прекратить тупиковую ситуацию, возникшую между Грецией, Германией и Международным валютным фондом, еврозоне грозит очередной виток долгового кризиса.

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