Англоязычные СМИ обсуждают перспективы установления безвизового режима в ЕС для Грузии и Украины. После длительных переговоров в ЕС наконец согласовали механизм быстрой отмены такого режима. За счет этого европейский блок сможет установить безвизовый режим для этих стран, не опасаясь при этом наплыва нелегальных иммигрантов.

Wall Street Journal пишет, что шаги в направлении упрощения безвизового въезда последовали в контексте давления на Нидерланды, чтобы они ратифицировали торговую сделку ЕС с Украиной. Нидерланды – это единственная страна в ЕС, которая до сих пор не ратифицировала этот договор, который очень важен украинскому правительству и против которого возражает Россия.

Также авторы отмечают, что, согласно достигнутым договоренностям, ЕС сможет замораживать режим безвизового въезда, если резко возрастет число людей, прибывающих в страны блока из таких стран, на которые этот режим распространяется, и остающихся там нелегально. Также режим может быть заморожен, если резко возрастет число заявлений на предоставление убежища или если страна, откуда прибыли люди, претендующие на убежище, не будет принимать их обратно в случае отказа.

Вокзал в Польше. /pixabay.com

Авторы оговаривают, что визовые соглашения будут позволять гражданам из стран, не входящих в ЕС, посещать страны блока без визы с максимальным периодом пребывания в 90 дней каждые полгода. Правила будут распространяться на туристические и деловые поездки, однако трудоустройство в странах ЕС в рамках такого безвизового режима невозможно.

Правительства Украины и Грузии, комментирует автор, очень мотивированы установить безвизовые режимы с ЕС: они представляют своим гражданам упрощение въезда в страны блока как поощрение за прозападную политику. Противниками этого проекта были некоторые европейские правительства, которые опасались, что установление таких режимов приведет к стремительному росту нелегальной иммиграции в ЕС.

Издание Foreign Policy отмечает, что сделка о безвизовых режимах должна еще быть официально одобрена Европарламентом, а также правительствами Грузии и Украины. Однако уже сейчас само наличие договоренности многими в этих двух странах воспринимается как победа. При этом, оговаривает автор, для обеих стран «любое движение в направлении более тесных связей с Европой и, шире, с Западом может представлять собой опасность». Здесь автор ссылается на войну России с Грузией в 2008 г., которая началась вскоре после того, как в НАТО пообещали в перспективе принять Грузию в число участников. Аналогичным образом сближение Украины с ЕС в 2014 г. привело к конфликту с Россией.

Deutsche Welle пишет, что некоторые страны ЕС, в том числе Германия, относятся к перспективе безвизового въезда для резидентов Украины и Грузии настороженно. Для сторонников сделки в ЕС этот шаг важен, потому что они уже давно пребывают в неловком положении из-за проволочек в исполнении обещаний. Еврокомиссия первоначально предложила отменить визы для украинцев еще в апреле. Однако после этого возникли разногласия между участниками ЕС, которые удалось разрешить только сейчас – благодаря разработке механизма для быстрого прерывания безвизового режима.

Необходимость этого механизма, объясняет DW, в том, что лидеры блока в лице Германии и Франции сейчас испытывают трудности в связи с ростом влияния националистических партий, возражающих против иммиграции. Это влияние выглядит особенно угрожающим для политической элиты в контексте приближающихся в обеих странах выборов.

Полиция выселяет мигрантов. / parismatch.com

Также DW оговаривает, что в отношении Турции никакого прогресса по установлению безвизового режима пока нет. Турция тоже давно добивается таких условий для своих граждан в обмен на сотрудничество по разрешению миграционного кризиса – она выступает главным буфером, защищающим Европу от наплыва беженцев с Ближнего Востока. Однако переговоры о безвизовом режиме зашли в тупик, потому что Еврокомиссия настаивает на том, чтобы турецкое правительство изменило антитеррористическое законодательство, которое сейчас используется для давления на журналистов и политических оппонентов. Турецкое руководство, в свою очередь, категорически отказывается что-либо менять.