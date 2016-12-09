Вновь, как и в 2008 году, тучи сгустились над одним из ведущих вузов России социально-гуманитарного профиля – Европейским университетом в Санкт-Петербурге – Рособрнадзор принял решение о приостановке лицензии ЕУСПб на ведение образовательной деятельности. Как и в 2008 году мы будем внимательно следить за этой атакой на вуз, хорошо известный в России и за рубежом собственно образовательной деятельностью, научной и экспертно-аналитической работой, а также изданиями, выходящими в нем и при его участии.

Начинаем мы публикацией реплики известного антрополога Ильи Утехина. Текст представляет собой частное мнение автора, а не официальную позицию Университета. С ней мы также обязательно познакомим наших читателей.

Сегодня объявили, что Рособрнадзор приостановил лицензию ЕУСПб. Ситуация иная, чем в 2008 году, потому что тогда была, в сущности, одна претензия (как бы "пожарная", ну или та политическая, по поводу которых натравили пожарных), а теперь это часть тренда.

Во-первых, это тренд укрупнения колхозов и централизации управления - линия на закрытие всех филиалов и мелких вузов, особенно частных. Удушение производится просто: количество требований, которые порой противоречат друг другу и не имеют отношения ни к здравому смыслу, ни к содержанию образования, таково, что прищучить можно любой вуз, если только он не нанял большой отдел, который выстраивает нужную инспекторам реальность. ЕУ совсем маленький и не вписывается в привычное, а инспекторам нужна картина большого и обычного. Горы бумаг и бессонные ночи десятков людей - вот чего стоило вернуть аккредитацию после приостановки в апреле, и продолжить деятельность.

Во-вторых, проверки зачастую имеют цель не только проверки, и даже сами проверяющие могут быть не в курсе, почему их послали проверять. А проверка не может уйти без результата, надо найти что-то, потому что иначе окажется, что проверяющие зря едят свой хлеб. Второй тренд - уже с оттенком идеологии: удушение независимого негосударственного образования в РФ. Вот его инструментом и выступает Рособрнадзор.

Есть еще и третий аспект, который с прошлой осады ЕУ только стал хуже: период реакции развернулся во всю свою мощь консервативного разворота, и расцвели присущие охранительной идеологии недоверие и параноидальная ненависть к критической мысли, которая ассоциируется с рукой "зарубежных врагов". Отсюда поиск иностранных агентов, натравливание "общественности"; все это, в сущности, хорошо знакомо людям старшего поколения. Вот на этом фоне придется придумывать, как бороться за живучесть нашего корабля.

Закрытие ЕУ будет не просто недобрым знаком - это будет крушением надежд. Нам точно потребуется помощь - пока неясно, какая. Подождем понедельника, когда появится официальная реакция руководства университета.

Этот текст написан мной как рядовым преподавателем ЕУ, выражает личное мнение частного лица и не отражает официальной позиции университета.