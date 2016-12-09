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09 декабря 2016, 18:40
Владимир Путин закон об «иностранных агентах» некоммерческие организации Сергей Кириенко Совет по правам человека
Александр Верховский

«Опыт изменения закона об иноагентах не внушает оптимизма»

В.Путин и С.Кириенко.
В.Путин и С.Кириенко.
Правительство РФ

Работа над законом об иностранных агентах продолжится: рабочую группу, которая будет этим заниматься, возглавит первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. 

Это поручение Кириенко президент России Владимир Путин дал во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека 8 декабря. Ранее закон, вызвавший много нареканий, уже пытались скорректировать, однако, как заявлял глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов, эту работу саботировал Минюст. 

Напомним, поручение создать группу для корректировки закона глава государства уже давал по итогам аналогичной встречи с СПЧ в конце 2015 года. Ее возглавил тогдашний первый заместитель администрации президент Вячеслав Володин. Но результат ее работы правозащитников не устроил.

Возможно, рабочая группа под руководством Кириенко действительно предложит еще какие-то изменения, однако уверенности в том, что они будут существенными, пока нет. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» рассказал Александр Верховский, руководитель Информационно-аналитического центра «СОВА». Между тем, по его мнению, если не отменять закон в целом, то ряд изменений в него стоило бы внести – возможно, каким-то из способов скорректировав масштабы применения.

«О том, каких именно изменений в законе об иностранных агентах можно ожидать, пока можно только гадать. Предыдущий опыт попыток изменить этот закон не наводит на оптимистичные размышления. Многократные замечания Путина о том, что с определением политической деятельности в этом законе что-то не так, непонятно и надо разобраться, кончились тем, что было принято новое определение от Минюста. Оно, конечно, более понятное, зато охватывает еще более широкий спектр, чем охватывало предыдущее.

Конечно, вряд ли это определение расширят еще больше – я даже не знаю, куда еще его расширять. Вероятно, изменения в законе будут другими. Но может оказаться, что изменения эти будут очень частичными или же совсем косметическими. Если говорить о частичных изменениях, то возможно, на мой взгляд, что будет каким-то образом изменена та часть, которая относится к исключаемым видам деятельности.

Сейчас в законе говорится, что, например, экологическая деятельность (или еще какая-нибудь такого рода, есть целый длинный список) не рассматривается как политическая, однако это не мешает признавать экологические организации иностранными агентами. Как это делается? Очень просто: признают, что хотя экологическая деятельность не является политической, организация ведет и другую деятельность, помимо собственно экологической. А в эту деятельность, мол, входит – и дальше идет перечень мероприятий, которые «направлены на изменение политики» и так далее. И это утверждается. Получается, грубо говоря, что экологи кусты сажать могут, а высказываться на тему посадки кустов не могут.

 
Работа по озеленению. /pixabay.com

Можно было бы изменить именно это – вывести из-под действия закона не виды деятельности, а категории организаций. Но сделать это очень непросто – для этого нужно, чтобы у таких организаций были некие отличительные признаки. А у нас же не в законе такого понятия, как экологические организации, например. Я думаю, что, скорее, будут пытаться разделить организации на имеющие, условно, «лицензию на полезность», этакий «белый список», и все остальные – с тем, чтобы те, кто из «белого списка», не могли быть признаны иностранными агентами. Это даже уже обсуждалось раньше.

Это возможный путь для нашей государственной машины. Он не очень хорош, но, возможно, что этим путем пойдут – если вообще каким-нибудь пойдут. То есть формулировки тут могут быть разными, но смысл в том, чтобы составлять список «полезных НКО» заранее, и чтобы его составлял не Минюст, а кто-то другой. Но это, конечно, все чистые предположения. А вот в то, что от этого закона, этого инструмента вообще решат отказаться, верится с трудом. Это было бы самое простое: признать, что придумали это неудачно, и отыграть назад. Но так бывает редко», – считает Александр Верховский.

Говоря о теме финансирования НКО из иностранных источников, он отметил, что определенные изменения в этой части законодательства, которые облегчили бы положение многих НКО, возможны.

«Что касается вопросов финансирования НКО, куда теоретически изменения тоже могут вноситься, то и там есть свои «подводные камни». И самое простое, что здесь действительно могли бы сделать – это установить какой-нибудь количественный критерий. Только, наверно, не в виде суммы, потому что масштабы бюджета у разных НКО, понятно, разные, а в виде некоего процента от общего объема финансирования. Точно так же, как есть ограничения для СМИ – что нельзя иметь больше определенного процента в иностранной собственности.

Можно было бы сделать аналогично – записать в законе, что нельзя иметь больше определенного процента иностранного финансирования. Это была бы понятная аналогия, мера, похожая на то, что уже имеется в законодательстве, и она не выглядела бы чем-то революционным. И это действительно избавило бы от проблем многие НКО. Для начала тех, кто широко собирает деньги, например, через краудфайндинг – к ним уж точно в любой момент может просочиться иностранный рубль. Эти НКО первыми оказались бы спасены, потому что если они не собирают иностранное финансирование целенаправленно, то они, скорее всего, собирают его мало.

Плюс те, у кого иногда бывают иностранные пожертвования, но обычно бывают неиностранные. Это упростило бы ситуацию. Но такого изменения в этой области, которое бы избавило от трудностей все НКО, я себе не представляю.

Понятно, что есть организации, далекие от каких-то политических интересов и влияний, которых даже власть не подозревает в подрывной деятельности, грубо говоря. Но у многих так сложилось, что финансирование оказалось в основном иностранным. Ну, что делать... И что тут придумать? Если бы в Кремле изначально могли придумать механизм, который позволял бы клеймить именно тех, кого хотелось бы заклеймить, так, чтобы это не задевало всех остальных, то они бы так и придумали. Но так невозможно придумать», – убежден Верховский.

Обсуждая вопрос, что еще стоило бы поправить в законе об иноагентах, он обратил внимание на еще один существенный момент – соотнесение признания НКО иностранным агентом с наказанием: 

«Ну, что там такого можно поправить, если не отменять закон? Вопрос о масштабе и исключения, фактически.

Наверно, еще стоило бы отметить там один момент. Путин сколько раз уже говорил, что признание НКО иностранным агентом – не наказание. Тем не менее, организации сталкиваются с тем, что это именно наказание, что из этого для них вытекают какие-то проблемы. Думаю, можно в законе прописать прямым текстом, что организации, признанные иностранными агентами, не должны ограничиваться в правах и на них не должны налагаться дополнительные обязанности, кроме уже записанных в законе дополнительного аудита и тому подобных мер.

Может быть, это оказало бы некое отрезвляющее действие на чиновников. Потому что сейчас для таких организаций уже появились законодательные ограничения, а практических – еще больше. Их тоже можно было бы отменить. Думаю, совсем изжить последствия признания тех или иных НКО иностранными агентами нельзя, потому что не зря же это клеймо придумано. Но уменьшить эти последствия можно.»

 
Надпись "Иностранный агент" на стене здания / Василий Шапошников/Коммерсантъ

Говоря о том, какие ожидания можно связывать с началом работы группы Сергея Кириенко над законом, эксперт отметил, что само по себе назначение первого заместителя главы администрации президента руководителем этой группы еще не дает оснований надеяться на существенные перемены.

«Я не хотел бы раньше времени обнадеживаться. Если группа во главе с Кириенко (который вообще-то человек здравомыслящий, и от него вполне можно ожидать разумных действий) сделает что-то разумное, это будет замечательно. Но я боюсь, что от личности результат тут зависит не решающим образом», – заключил Александр Верховский.

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