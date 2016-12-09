Эксперт: Выплата Болгарией долга за отказ от строительства АЭС «Белене» - наглядный пример того, как Росатом может защищать свои интересы на международном рынке

9 декабря Национальная электроэнергетическая компания Болгарии (НЭК ЕАД) полностью погасила задолженность перед российским АО «Атомстройэкспорт» («АСЭ») в рамках исполнения решения Арбитражного Суда при Международной торговой палате в Женеве по проекту АЭС Белене. С момента объявления решения Арбитражного суда в июне 2016 года был налажен конструктивный диалог между российской и болгарской сторонами и приняты все необходимые меры для поиска оптимального варианта скорейшего исполнения арбитражного решения, отмечают в российской атомной госкорпорации. В соответствии с решением, принятым 14 июня 2016 г. Арбитражным судом при Международной торговой палате г. Женева, сумма задолженности НЭК ЕАД перед АО «Атомстройэкспорт» составила 601 617 133 евро.

Леонид Гусев, эксперт Аналитического центра МГИМО (У) МИД РФ:

Выплата Болгарией долга за отказ от строительства АЭС «Белене» - это хорошая новость, в первую очередь для России. Это наглядный пример того, как Росатом может защищать свои интересы на международном рынке.

Вообще, вся история с этим проектом напоминает поговорку «скупой платит дважды». Сейчас уже никто не предложит Болгарии такие привлекательные условия, которые предлагал Росатом, и за сумму немногим более шести миллиардов евро никто не построит два энергоблока-тысячника. При этом Болгарии пришлось выплатить деньги на стадии, когда уже был проделан ряд работ и заказано оборудование длительного цикла изготовления. Отказываясь от проекта, власти Болгарии ссылались на многие причины: нехватку средств (хотя Россия предлагала очень хорошие условия по кредитованию), отсутствие зарубежных инвесторов (но и инвесторы тоже были) и другие причины, но все мы помним, что на деле это произошло под политическим давлением со стороны США. Что теперь имеет болгарский народ? Американцы построили им АЭС за меньшие деньги? Или возвели новый 7-й энгергоблок на АЭС «Козлодуй», как планировали раньше? Нет. А ведь если бы русские начали строить семь лет назад, «Белене» уже производила бы электроэнергию, приносила бы стране доходы, были бы созданы рабочие места, налоги в казну и пр.

Сам по себе проект по-прежнему привлекателен – об этом свидетельствует и интерес к нему со стороны инвесторов, в частности, из Китая. Но, без сомнения, строить по российскому проекту должен носитель технологии. Как известно, реакторы ВВЭР строит только Росатом, причем вполне успешно – только в этом году был введен в эксплуатацию новый энергоблок на Нововоронежской АЭС, пущен блок в Индии. Если Болгария все же решится возобновить строительство атомной станции в Белене, то, думаю, без помощи России ей никак не обойтись.