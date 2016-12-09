Лекция Олега Хайретдинова о психических расстройствах. Видеофрагмент

«Полит.ру» публикует видеофрагмент выступления врача-психиатра, детского и семейного психотерапевта, кандидата медицинских наук Олега Хайретдинова. Беседа на тему «Психические расстройства у взрослых и детей» состоялась 1 декабря в Библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева в рамках цикла "Публичные лекции "Полит.ру"".

Полную видеоверсию лекции можно будет увидеть на канале «Полит.ру» в YouTube.