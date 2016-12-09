Эксперт: Решение немецкого суда о законности требования компенсаций владельцами АЭС с Германии подтверждает непроработанность вопроса о возможных убытках инвесторов

Конституционный суд ФРГ частично удовлетворил иск энергетических концернов Германии о компенсациях за отказ от атомной энергетики. Напомним, германское правительство приняло решение об ускоренном отказе от атомной энергетики, сославшись на последствия аварии на японской АЭС «Фукусима» в 2011 году. Тогда энергоконцерны E.ON, RWE и Vattenfall подали иски с требованием компенсаций.

Дмитрий Кумановский, начальник аналитического отдела ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»:

В современных правовых государствах применение законов часто корректируется судебной практикой, разбирающей конкретные обстоятельства и влияние на бизнес принятых законодательных решений. Поэтому решение немецкого суда о законности требования компенсаций владельцами АЭС с Германии подтверждает, что не был проработан вопрос о возможных убытках инвесторов, построивших с одобрения властей Германии АЭС на её территории, с расчётом на десятилетия эксплуатации для окупаемости вложений. Вопрос изменения законодательства был эмоциональным, после событий в Фукусиме, непроработанным и потому законодательство вышло недоработанным, не учитывающим реалии действующего энергетического бизнеса в стране. Поскольку проблемы принципиально идущих до конца немцев стали очевидными их соседям, то ряд стран (например, Франция и Швейцария), существенно затормозили процесс отказа от мирного атома, продолжая эксплуатацию своих АЭС.

Немецкие АЭС не давали повода усомниться в их надёжности, станции были сравнительно недавно построенными, постоянно модернизируемыми и потому безопасными в эксплуатации. Влияние экологического лобби в парламенте оказалось деструктивным - взамен выводимых АЭС с нулевыми выбросами начали использоваться угольные станции, выбросы которых очень негативно влияют на экологию. До сих пор АЭС дают Германии около 15% энергии и нет возможности заместить такой объём станциями, работающими на восполняемых источниках энергии (ВИЭ, солнечные панели, ветроэлектростанции) из-за отсутствия достаточного количества оборудования на рынке после вывода такого производства в Азию и необходимости субсидировать строительство и эксплуатацию станций на ВИЭ.