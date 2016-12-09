В России собираются вводить лицензирование деятельности представителей «народной медицины». Соответствующие положения разрабатываются в Координационном совете по регулированию народной медицины при Минздраве. Ожидается, что поправки в закон рассмотрят еще до конца года.

По словам заместителя Координационного совета Владимира Егорова, целителей планируют допускать к практике только после стажировки под руководством врача и сдачи экзамена. Стажировку предполагается сделать платной; ее можно будет проводить в частных медицинских центрах. «Ответственность за стажировку перед пациентами и перед государством будет нести врач», – объяснил Егоров журналистам телеканала RT.

Прошедшие стажировку и получившие лицензию целители будут внесены в специальный реестр.

Кроме того, по сообщению телеканала, предполагается создать реестр разрешенных народных методов. В то же время наличие медицинского образования для народных целителей все еще не собираются делать обязательным. При этом вопрос о том, стоит ли включать в обязательную медицинскую аккредитацию вопросы по лечению народными методами, еще не решен. Однако не исключено, что это все же будет сделано в течение нескольких ближайших лет.

Фестиваль "Народный травник" в Вологодской области cultinfo.ru

Несмотря на то, что Минздрав имеет благие намерения, инициатива по лицензированию народной медицины может иметь негативные последствия, считает Василий Власов, профессор Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики», президент Общества доказательной медицины.

«Совершенно очевидно, что Министерство здравоохранения движимо благими намерениями в том, что оно осуществляет. Это первое. Второе – очень важно, что ведомство делает то, что оно и делало в течение последних 25 лет.

При советской власти считалось, что люди сами себя лечить не могут, не должны и права не имеют. Врачи ругались даже на журнал «Здоровье». После советской власти были восприняты более или менее нормально идеи ответственного самолечения, и в Законе о здравоохранении от 1993 года было достаточно разумно написано, что целители не являются лицами, которые оказывают медицинскую помощь, а являются лицами, которые занимаются оздоровлением. Медицинской же деятельностью могут заниматься только люди с определенной квалификацией.

Соответственно, предполагалось, что целители будут заниматься своим мелким бизнесом, а за ними будут надзирать на местах региональные министерства здравоохранения. Это очень важная идея – что в принципе все регулирование закона помещалось на региональный уровень: поскольку целители – не врачи, то пусть их регулируют на местах. Но произошло, к сожалению, другое.

Во-первых, в Москве был создан федеральный центр (Федеральный научный клинико-экспериментальный центр традиционных методов диагностики и лечения Росздрава – прим. ред.), где целителей стали учить и давать им дипломы государственного образца. Возглавил этот центр бывший чиновник Минздрава Алексей Карпеев. Этот центр просуществовал чуть ли не 20 лет. Теперь этот чиновник Карпеев является председателем некоего гомеопатического сообщества (Национальный совет гомеопатов – прим.ред.), и это сообщество в лице Карпеева недавно подало в суд на журналистку. Эта история, кстати, широко освещается в печати, потому что журналистка – симпатичная девушка – написала хорошую статью, совершенно адекватную и хорошо читающуюся. В статье все правильно, но она разрушает бизнес гомеопатов, поэтому они потащили журналистку в суд.

Итак, чем занимались в федеральном центре? Могли бы, конечно, заниматься изучением народного целительства, могли бы разрабатывать методы безопасного управления этой практикой. Но они вместо этого, фактически, выдавали дипломы. В это же время создали ситуацию, в которой по соображения как бы безопасности стало правильным, чтобы альтернативные методы применяли медсестры и врачи – мол, они же знают, как не навредить. И вот у нас получилось, что значительная часть альтернативных медицинских практик реализовывались людьми, которые должны были бы заниматься научной медициной. Это в действительности ужасная ситуация, потому что если медицинская сестра, вместо того чтобы давать рекомендации по корректировке дозы, будет давать рекомендации по корректировке биополя, то это же разрушение нормальной медицины! И эта ситуация, к сожалению, сохранялась таковой.

А сейчас возникает впечатление, что она еще ухудшится – в результате новой инициативы. Что у нас опять народное целительство, с его массажами, заговорами и продажей электронных версий таблеток, будет поставлено в рамки псевдомедицинского контроля. И для того, чтобы думать так, есть все основания: мы уже слышали выступление председателя Общественного совета по народной медицине, который считает, что врачи должны учить целителей и проверять их квалификацию. Это абсолютный нонсенс – врачи не должны и не могут учить целителей! Потому что целители используют методы, которых врачи не знают, и более того – врачи эти методы отвергают, потому что они являются ненаучными.

Эта ситуация вызывает у меня озабоченность не только потому что Минздрав много делает неразумного, чего он мог бы не делать, а и потому, что эти действия приведут к деформации в этой области. А эта область очень большая: люди во всем мире, в том числе и в нашей стране, используют народные методы. Не так давно, кстати, Юлия Крашенинникова, сотрудница Высшей школы экономики, провела беспрецедентные исследования народных практик оздоровления и целительства в России, и ее книга, очень хорошо читающаяся, доступна в Сети. Людям, которые этим интересуются, может быть интересно и полезно с ней ознакомиться», – рассказал он журналисту «Полит.ру».

Информация о планах в отношении народной медицины вызвала бурную реакцию в социальных сетях, в особенности потому, что примерно тогда же стало известно о планах отказаться от госзакупок импортных томографов, глюкометров, дефибрилляторов и ряда других видов (всего – около 120 наименований) устройств и медицинских изделий, если в России производятся не менее двух их аналогов.

«Одновременно с запретом на покупку заграничного оборудования выдают лицензии народным целителям. Готовьте стаканы для уринотерапии! И это в самом лучшем случае», и – пишет на своей странице в соцсети Facebook пользователь Анастасия Примакова из Москвы. «Лицензии вместо уголовки? Целителей стоило бы приравнять к мошенникам, еще введение в заблуждение подходит. Неужели, это правда?», – изумляется Юлия Гусейнова, пресс-секретарь Ассоциации адвокатов России за права человека.

«Возвращение к истокам, к лаптям, фуфайкам и знахарям... Чего только власти не придумают, лишь бы не модернизировать допотопную медицину», – так воспринял это Олег Хвонский, сотрудник юридической компании «Юрист». «А к работе Следственного комитета предлагаю официально подключить Джулию Ванг и других победителей "Битвы экстрасенсов"», – шутит адвокат Максим Крупский.

Кадр из телешоу "Битва экстрасенсов" Rutube

«Лицензии целителям должно выдавать Министерство культуры. Это не медицина, а шоу-бизнес!» – считает Семен Гальперин, врач по образованию, редактор интернет-издания Fraudcatalog. И позже поясняет: «Ничего неожиданного. Кто-то ведь должен был заполнить пустоту, образовавшуюся после уничтожения российской медицины». «Какой кошмар, а? Мы тут про телемедицину, а нам про народных целителей...», – отмечает совладелец и управляющий директор IT-портала 3DNews Александра Орджоникидзе.

Голосов в поддержку идеи мало, но они есть. «Вечный вопрос о том, что считать медициной, а что нет. В какой степени гомеопатия — медицина, а в какой – чистая психология? <...> Травничество – тут с эффектом не поспоришь. Лечение пиявками (гирудотерапия) тоже зачастую может принести очевидную пользу. Эти и ряд других практик, объединяемые в понятии «народной», «традиционной» или «комплементарной» медицины обсуждаются на законодательном уровне все чаще. С одной стороны, стандарты не прописаны, а те же травники далеко не всегда имеют медицинское образование. С другой стороны, традиции не один век, и запрос на подобные услуги есть. Поэтому я с одобрением отношусь к сегодняшней инициативе Совета по народной медицине при Минздраве начать с будущего года выдавать лицензии народным целителям», – рассуждает на своей странице в Facebook доктор экономических наук, профессор Федот Тумусов, депутат Государственной Думы V, VI и VII созывов.

Целитель-травник Алхаз Курбанов и его патент на изобретение лекарства "Алхан", полученный в 2007 году Мадина Кучукова / elbrusoid.org

Лицензирование в области нетрадиционной медицины нужно, точно так же как лицензирование в области традиционной, такое мнение высказала в беседе с «Полит.ру» Любовь Храпылина, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

«Лицензирование деятельности в области медицины – это достаточно давняя практика, не что-то новое. И существует она применительно к различных видам медицинской деятельности. Нетрадиционная медицина вызывает нарекания, и, прежде всего, со стороны самих специалистов, врачей традиционной дисциплины в медицине. Для этих нареканий есть много оснований – допущенные случаи болезни после обращения к нетрадиционной медицине, осложнения. С учетом этого врачи требовали либо вовсе закрыть такой вид деятельности (но это не адекватно ситуации: все равно люди будут искать и нетрадиционных специалистов, все равно будут ходить к ним, и так нетрадиционная медицина только уйдет в глухое подполье), либо легализовать ее, ввести возможность контроля. Эту возможность даст лицензирование.

Безусловно, оно потребует какого-то профессионально-квалификационного соответствия, а, следовательно, и обучения. Но каким это обучение должно быть? Во-первых, по многим направлениям нетрадиционной медицины существует внутренняя, довольно-таки стройная система обучения. Я считаю, что эту часть знаний тоже нужно уважать. Учитывая это и то, что предлагает традиционная система, экзаменационную часть для нетрадиционной медицины надо очень серьезно обдумать и разработать.

Думаю, что многие элементы нетрадиционной медицины врачам традиционной просто неизвестны вовсе, либо они знают их достаточно поверхностно. Ну, например, использование тех же трав. Поэтому я полагаю, что эта часть процесса лицензирования должна быть совместно разработана представителями традиционной и нетрадиционной медицины – и порядок экзаменационный, и сертификация. Есть то, что традиционно проходят медицинские работники, когда получают соответствующие документы. Здесь же надо что-то параллельное разработать. Надо найти в этом, что называется, консенсус.

То есть это, несомненно, совместное дело, и коль уж народом нетрадиционная медицина востребована, и востребована очень давно, значит, надо создать систему аттестации и сертифицирования такой деятельности. Полагаю, что это заметно увеличит ответственность тех, кто занимается нетрадиционной медициной. А то пока они работают очень уж вольготно. Ошибок, действительно, в этой области допускают немало. Но есть и достижения, это тоже все знают – знают и пациенты, и врачи. Нередко даже сами врачи направляют пациентов к специалистам нетрадиционной медицины, надеясь на какой-то позитив там, где традиционная медицина оказывается бессильной.

Так что дело за взаимопониманием, за организацией, и я не думаю, что это невозможно или очень сложно сделать. И считаю: хорошо, что лицензирование будет», – убеждена Любовь Храпылина.

Комментируя особенности стажировок для представителей нетрадиционной медицины, в частности, вопрос о том, должны ли они быть платными, эксперт напомнила, что платными для абсолютного большинства являются и стажировки для повышения квалификации, обязательные для всех врачей традиционной медицины.

«Сегодня практически все врачи повышают квалификацию в платной системе, за очень небольшим исключением. В этой области им отводится очень мало бюджетных мест и денег, будь то врачи общей практики или специалисты. Так что, на мой взгляд, нет ничего удивительного в том, что стажировки и для представителей нетрадиционной медицины будут платными. А то было бы странно: почему представители традиционной медицины платят, а здесь по-другому? Так же должно быть», – объяснила эксперт.

По ее мнению, ситуация говорит о том, что представителям обоих направлений в медицине нужно взаимодействовать, чтобы можно было решить, стоит ли вводить в обязательную медицинскую аккредитацию блок вопросов по натуропатии (лечению народными методами), и выработать целостный подход. «На то и существует взаимодействие разных направлений и поиск адекватного подхода к контрольно-надзорному процессу. Для традиционной медицины он отработан, для нетрадиционной – нет. Значит, надо отработать, раз есть проблемы качества, а уж тем более – получения результата», – сказала Любовь Храпылина.

Говоря о том, может ли подобное взаимодействие дать результаты в области лицензирования деятельности быстро, она отметила: «Для этого у нас есть Минздрав с соответствующими структурами, в том числе в контрольно-надзорной сфере охраны здоровья. И, на мой взгляд, они должны позаботиться о том, чтобы это случилось достаточно быстро, а не затягивалось на какой-то необозримый срок. И специалисты в области нетрадиционной медицины тоже во многом неплохо организованы – у них свои ассоциации и так далее. Они также могут сами инициировать ускорение этого процесса, связанного с принятием нормативно-правовых актов по лицензированию и по требованию к срокам повышения квалификации. Вряд ли они будут думать, что все это само как-то утрясется, исчезнет, пройдет, рассосется. Нет, конечно»

По мнению эксперта, представители народной медицины заинтересованы в лицензировании их деятельности.

«Разве они заинтересованы в том, чтобы их закрыли? Думаю, нет. А если они хотят упорядочить и даже увеличить объем своей деятельности, значит, надо самим что-то сделать для этого. Нельзя же рассчитывать, что все произойдет само собой или что кто-то решит вопрос за них. Мы живем в цивилизованном мире, где правовое регулирование является основой упорядоченной деятельности – пожалуйста, пусть и действуют. По закону. И улучшают этот закон», – заключила Любовь Храпылина.

Ситуацию прокомментировать научный редактор "Полит.ру" Борис Долгин:

«Государственная сертификация лиц, практикующих методы, полезность которых опровергается наукой, может содействовать легитимизации их деятельности.

Врачам, разумеется, есть, чему учить этих деятелей - от основ гигиены до принципов доказательной медицины. Хотя бы искренняя часть "знахарей" после этого может уйти из профессии. Что же до остающихся - предметом государственного регулирования должно быть указание на упаковках препаратов, в рекламе услуг и т.д. факта научной необоснованности утверждений о действенности предлагаемых товаров и услуг.

Отдельной проблемой является позиция лиц вне медицинского сообщества - отсутствие знаний в предметной области подменяется рассуждениями о "неоспоримости" паранаучных методов или недостаточной изученности их наукой, это примерно то же самое, что высказывать пожелания о необходимости диалога астрологов с астрономами. Социологическое, антропологическое, социально-психологическое изучение "нетрадиционной медицины", разумеется, необходимо. Равно как и написание внятных меморандумов, опровергающих базовые положения гомеопатических и прочих паранаучных теорий (как это уже было с меморандумом по дерматоглифике, выпущенным Комиссией РАН по борьбе с лженаукой). Необходимо и изучение реальных действующих веществ, вопреки декларациям, порой присутствующих вовсе не в гомеопатических дозах в приписываемых гомеопатами шариках (и как раз в случае их наличия, вопрос о регулировании выпуска и продажи, клинических испытаниях и .д. н может не возникать).

Есть здесь и область для применения знаний в области социальных наук - разработка методов подсчета ущерба от использования "нетрадиционной" медицины».