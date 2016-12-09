Цикл лекций Якова Маршака о здоровье и счастье. Инфосправка

«Полит.ру» представляет цикл лекций блестящего врача-нарколога Якова Маршака. Он знает секреты долгой и счастливой жизни и готов ими делиться.

Яков Иммануэлевич Маршак родился в 1946 году в Москве. Его отец — физик и переводчик Иммануэль Маршак, сын известного детского писателя Самуила Маршака. Первое высшее образование у него математическое, в 1971 году он окончил механико-математический факультет МГУ имени Ломоносова. После этого работал в НИИ неврологии Академии медицинских наук СССР (в настоящее время это Научный центр неврологии РАМН), где занимался анализом и обработкой энцефалограмм в лаборатории электрофизиологии.

В то же время появился интерес к йоге и тому, какое влияние она оказывает на организм. По идеологическим соображениям йога была запрещена в СССР, и заниматься практиками можно было только подпольно. Это увлечение привело Якова Маршака на медико-биологический факультет Медицинского университета им. Н.И. Пирогова. И хотя он решился поступать в 36 лет, это не помешало его научной карьере: уже на третьем курсе он начал сотрудничать с известным ученым и основоположником отечественной школы психонейроэндокринологии, профессором Аароном Белкиным. Под его руководством Яков Иммануэлевич вел научную деятельность, и в частности, занимался исследованием физиологических механизмов действия многих упражнений йоги на самочувствие человека. Окончив университет, он работал врачом-йоготерапевтом в Московском городском эндокринологическом центре.

В конце 1980-х коллеги из США предложили Якову Маршаку войти в группу врачей и психологов, чтобы получить специальное образование по реабилитации людей, страдающих от наркомании и алкоголизма. После обучения он стажировался в некоторых реабилитационных центрах США.

Спустя два года, уже вернувшись из Америки, Яков Маршак прошел курс обучения Кундалини йоги, он получил духовное имя Гуру Дживан Сингх Халса и благословение распространять практики в России. Так Маршак стал первым учителем Кундалини йоги в стране.

С этого началась его частная практика: Яков Маршак разработал собственную методологию лечения патологических пристрастий, в основе которой — 12-шаговая программа в комбинации с авторским методом, который позволяет без лекарств улучшить настроение и получить возможность жить, не употребляя алкоголь и наркотики. Примерно в то же время он стал научным руководителем компании «Витамакс», которая первой в России стала заниматься распространением системы биологически активных добавок для поддержания здоровья, профилактики и коррекции многих хронических заболеваний.

В 1996 году открылась Клиника Маршака, и очень скоро она получила известность в качестве одного из наиболее успешных реабилитационных центров на территории бывшего СССР. К 2007 году более 2 тысяч человек, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, прошли клиническую реабилитационную программу. Около 70% бывших пациентов придерживались трезвого образа жизни более двух лет после прохождения лечения. В то время Яков Маршак прекратил реабилитационную деятельность в клинике и вышел из состава учредителей.

Вместе с дочерью Соней Маршак, тоже окончившей медико-биологический факультет Медицинского университета, а затем защитившей докторскую диссертацию в Иерусалиме, Яков Иммануэлевич на основе своего метода открыл небольшую частную клинику в Малибу, штат Калифорния, США. Клиника успешно проработала несколько лет.

В 2009 году Яков Маршак запатентовал, а с 2012 начал производство функциональных конфет «Гранат и шоколад». Более 10 лет он является соучредителем и научным консультантом компании «Витапром», которая занимается разработкой и производством продуктов функционального и лечебного питания.

Два года назад вместе с компаньонами он создал компанию Reborn, она занимается созданием и распространением здорового питания нового поколения PRANA food. Оно положительно воздействует на эндокринную, сердечнососудистую, нервную систему, а также на систему кровообращения.

Яков Маршак активно занимается научной и просветительской деятельностью: он проводит семинары и мастер-классы, где рассказывает о функционировании человеческого организма и методиках его омоложения.

24 января цикл лекций Якова Маршака откроется выступлением на тему «Где, когда и почему возникла человеческая цивилизация». Мероприятие пройдет в Центральном Доме журналиста по адресу: м. Арбатская, Никитский бульвар, д. 8а. Начало в 19:00.

Телефон для справок: +7 (495) 980-1893.

Билеты можно приобрести на сайте timepad.ru и bigbilet.ru.

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