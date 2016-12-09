Накануне лекции 15.12 Михаил Никитин о происхождении жизни

В четверг, 15 декабря 2016 года, в Тургеневской библиотеке Москвы с лекцией на тему «Зарождение жизни на Земле и других планетах» выступит биолог, младший научный сотрудник НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ, автор книги «Происхождение жизни. От туманности до клетки» Михаил Никитин.

Речь в лекции пойдет в том числе о том, может ли земная жизнь происходить с Марса и как увидеть жизнь на планетах у других звезд. Перед выступлением в рамках проекта «Публичные лекции "Полит.ру"» Михаил Александрович рассказал о своих научных интересах, Летней экологической школе и как ему помогает велосипед.

Как сформировалась область Ваших научных интересов? Как от беспозвоночных Вы перешли к происхождению жизни? И как стали популяризатором науки?

Областью моих научных интересов остается зоология беспозвоночных. Вы можете убедиться в этом на моей рабочей странице . Мои собственные проекты относятся к происхождению нервной системы животных. Конкретно, я изучаю трихоплакса – маленькое и очень простое животное (выглядит как пятнышко грязи на стекле аквариума, под микроскопом – бесформенная плоская лепешка из трех слоев клеток, ни рта, ни желудка, ни мышц, ни одной нервной клетки). При этом в геноме трихоплакса (он прочитан) закодированы почти все молекулярные детали нервной системы, и эти гены работают. Я выясняю, что они у него делают.

Кроме того, я участвую в проектах нашей лаборатории по эволюционной геномике животных и оценке биоразнообразия методом ДНК-баркодинга.

Интерес к происхождению жизни – скорее, хобби, выросшее из преподавания на Летней экологической школе (ЛЭШ).

Какую роль в Вашей жизни сыграла ЛЭШ и её сообщество?

Они мне дали очень многое. Я попал туда в 9-ом классе, там понял, что меня влечет к биологии. Там получил первый опыт преподавания, который очень выручал меня в дальнейшем. Там я нашел маленькое, но разностороннее сообщество преподавателей, в котором очень хорошо обсуждать разные вещи. Там замечательные школьники и есть возможность попробовать на них совершенно новые учебные курсы. Там я подбираю себе будущих студентов. А самое главное – на ЛЭШ я познакомился с женой!

Вы ведете несколько учебных курсов в МГУ. Стоит ли, на Ваш взгляд, читать естественнонаучные лекции на гуманитарных факультетах и наоборот?

Да, обязательно надо. Опять же на примере ЛЭШ, где есть биологическое, физическое и гуманитарное отделения и школьники сдают курсы разных отделений, вижу, как это помогает понимать людей с сильно другим образованием.

На пресс-конференции проекта Primus на ярмарке Non/fiction Вы в записанном видеофайле рассказали, что пишете с женой новую книгу. Как Вы пишете её вдвоем, это отдельные главы: биолог – о биологии и социолог – о социологии или

единый текст? Чему книга будет посвящена?



Мы начинаем писать каждый свои куски, а потом обсуждаем и правим их вместе. Книга будет посвящена различиями между мужчинами и женщинами, их происхождению. На эту тему в обществе распространены удивительные мифы. Причем их воспроизводили и воспроизводят в своих книгах даже биологи (В. Дольник, Дм. Жуков), что уж говорить о других (А. Протопопов, А. Никонов). Давно пора навести здесь порядок.

Читатели там задавали вопрос, как авторам книг удается объединить/усвоить столько научной информации. Каков ваш секрет «переваривания» научных данных?

Не скажу за авторов других книг, но у меня нет никакого особого секрета. Просто много практики, и я выделяю по два-три дня только на это, не отвлекаясь ни на какую другую умственную работу. Формулировки для своих текстов хорошо придумываются на ходу или на велосипеде.

Какие книги Вы бы посоветовали тем, кто интересуется происхождением жизни на Земле и возможностью её существования на других планетах, кроме своей собственной?

Я бы посоветовал книгу Кирилла Еськова «История Земли и жизни на ней» и книги Карла Сагана. Хороших книг по этой теме мало, именно поэтому я написал свою.