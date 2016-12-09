Натуральная оспа считалась виновницей многих эпидемий, начиная с первых веков нашей эры. Ее следы видели в отметинах на телах египетских мумий, о тысячах человек, погибших от оспы, сообщали хроники Японии, Индии, Римской империи, Византии, арабских стран. Однако авторы нового исследования полагают, что вирус натуральной оспы возник не ранее XVI века.

Ученые из Литвы и Финляндии исследовали мумифицированное тело погибшего от оспы ребенка, который был похоронен между 1643 и 1665 годами в склепе костела Святого Духа в Вильнюсе. Низкая влажность и постоянная температура в обширных подземельях этого храма привели к тому, что тела многих погребенных там в XVI—XVII веках людей мумифицировались. У ребенка не было видимых следов оспы, но, когда ученые послали образцы в специализирующуюся на извлечении древней ДНК лабораторию Хендрика Пойнара (Hendrik Poinar) в канадском Университете Макмастера, сотрудница этой лаборатории Ана Дагган (Ana Duggan) обнаружила в них большое количество вируса натуральной оспы. Это позволило ученым получить высококачественную копию вирусной ДНК XVII века, установив рекорд древности для вирусных ДНК (наиболее древние образцы бактериальной ДНК принадлежат бактериям чумы возрастом 1600 лет).

Исследователи были весьма удивлены, когда обнаружилось, что вирус XVII века имеет много общих черт со штаммами вируса натуральной оспы, существовавшими уже в XX веке, в том числе ряд мутаций, считавшихся тесно связанными друг с другом. Когда ученые построили родословное древо, охватившее 50 различных штаммов натуральной оспы, и проследили их эволюцию к общему предку. Также они сравнили штамм XVII века с геномом коровьей оспы. В итоге оказалось, что, согласно «молекулярным часам», общий предок штаммов натуральной оспы возник между 1530 и 1654 годами, то есть не более чем за век до смерти ребенка в Вильнюсе.

Дата, полученная на основе скорости нуклеотидных замен в геноме вируса, поразительна. Ведь из исторических источников было давно известно об эпидемиях оспы в Китае (IV век), Корее (VI век), Японии, Сирии и Персии (VII век), Италии, Испании и Франции (VIII век). Латинское слово variola в значение «оспа» впервые встречается, по-видимому, в «Хронике Мария Аваншского». Этот автор, живший в 532 –596 годах, и занимавший с 574 года епископскую кафедру в городе Аванш, на территории современной Швейцарии, писал: «570. Четвертый год консульства Юстина Младшего Августа. В этом году великий мор, от которого был понос и волдыри (variola), весьма сильно поразил Италию и Галлию, и быки и коровы в этих странах почти все вымерли. <…> 571. Пятый год консульства Юстина Младшего Августа. В этом году страшная болезнь, а также вздутия, которые называются оспинами (pustula), в этих областях убили неисчислимое количество народа» (перевод В. В. Андерсена).

Хендрик Пойнар предлагает объяснить все упоминания оспы ранее XVI века тем, что тогда этим именем называлась другая болезнь. Это, по его мнению, могла быть корь или ветряная оспа, или же какой-то другой вирус, родственный вирусу натуральной оспы и с тех пор исчезнувший. Когда же возник новый вирус, название из-за сходных симптомов болезни было перенесено и на него.

Авторы исследования считают, что в XVI веке вирус натуральной оспы в результате мутации перешел от какого-то животного к человеку. Или же мутация могла возникнуть в имевшемся в то время штамме человеческой оспы и сделать его значительно более смертельным. В случае, если источником вируса стали животные, существует риск, что его предок все еще сохраняется в их популяциях, а значит способен вновь совершить переход к заражению людей. Об итогах своей работы ученые поведали в статье, опубликованной журналом Current Biology.

Энн Кармайкл (Ann Carmichael) из Университета Индианы, комментируя исследование Пойнара и его коллег, говорит, что прежде всего следует воспроизвести вновь полученные ими результаты. Но она вовсе не исключает, что выводы исследователей были верными. Сама Кармайкл изучает записи о смерти больных в средневековой Европе и говорит, что пока так и не смогла найти надежные свидетельства эпидемий натуральной оспы до XVII века. Она рассчитывает, что дальнейший прогресс в методике выделения древней вирусной ДНК поможет ученым установить реальную картину распространения различных вирусных штаммов в ранние эпохи.

Напомним, что последний случай заболевания натуральной оспой наблюдался в 1977 году в Африке. Сейчас два образца вируса оспы хранятся всего в двух лабораториях: центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Кольцово Новосибирской области и в одной из лабораторий Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) в США. В марте 2004 года были обнаружены струпья больного натуральной оспой внутри конверта, вложенного в книгу о медицине эпохи Гражданской войны в США. В 2014 году неучтенные образцы вируса были найдены на старом лабораторном складе в США. В обоих случаях находки были уничтожены, согласно специальной разработанному для таких ситуаций протоколу.