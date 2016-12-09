Росатом занял 1 место в рейтинге прозрачности закупок среди более 70 компаний

Госкорпорация «Росатом» заняла 1 место в группе заказчиков корпоративного сектора в X юбилейном исследовании российского рынка государственных и корпоративных закупок «Национальный рейтинг прозрачности закупок». Об этом сообщила пресс-служба АО «Атомкомплект».

В этом году участниками проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок» стали 426 заказчиков: 70 крупнейших государственных заказчиков федерального уровня; 83 субъекта Российской Федерации; 85 крупнейших муниципальных образований; 71 заказчик, деятельность которых регулируется Федеральным законом №223-ФЗ от 18 июля 2011 года, а также 117 коммерческих заказчиков, действующих в соответствии с собственными регламентами. Закупки участников испытывались на предмет прозрачности, соблюдения законодательства, наличия фактов сговора и коррупции, а также других наиболее распространенных отклонений на рынке госзаказа.

«Наша методика расчета рейтинга прозрачна: оценки участникам высчитываются на основе объективных данных математически. Я считаю, что полученные результаты отражают реальное состояние зрелости закупочных процессов заказчиков, – прокомментировал Виктор Симоненко, Председатель организационного комитета проекта "Национальный рейтинг прозрачности закупок". – Победа Росатома является вполне ожидаемой. Многие сейчас готовы признать Росатом одним из лидеров в текущем рынке в вопросах организации закупочной деятельности.

У Росатома на закупках уровень конкуренции более чем в 2 раза выше среднерыночного показателя, – пояснил В. Симоненко. – Служба закупок Росатома всё время придумывает что-то новое и эффективное. Интересные инструменты вводятся в области категорийного управления закупками. Насколько я знаю, там есть целая структура, которая этим занимается. Остальным коллегам стоит обратиться к опыту Росатома и применять его в своей практике».

Кроме Росатома, участниками, набравшими наибольшее количество баллов, стали: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, Федеральная служба государственной статистики (в группе заказчиков федерального уровня ); г. Москва, Республика Татарстан (в группе заказчиков регионального уровня); МО г. Владивосток (в группе заказчиков муниципального уровня); ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина (в группе заказчиков коммерческого сектора). Победителям в каждой категории были вручены награды «Гарантированная прозрачность».