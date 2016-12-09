Эксперт по радиационной безопасности: Пункт финальной изоляции РАО в Новоуральске полностью соответствует отечественным требованиям и международным стандартам МАГАТЭ

Первый в России приповерхностный пункт финальной изоляции радиоактивных отходов (ППЗРО) 3-го и 4-го (низкоактивные и особо низкоактивные) классов запущен в эксплуатацию в ЗАТО Новоуральск Свердловской области. Загрузка первой партии радиоактивных отходов (РАО) 3-го класса общим объемом 47 кубометров, состоящей из 13 упаковок, проходила с 28 ноября по 2 декабря.

Михаил Рылов, директор Межотраслевого экспертно-сертификационного и контрольного центра ядерной и радиационной безопасности Санкт-Петербурга:

Первый в России приповерхностный пункт финальной изоляции радиоактивных отходов (ППЗРО) заработал в ЗАТО Новоуральск Свердловской области. Он полностью соответствует как отечественным требованиям по безопасности, так и международным стандартам МАГАТЭ. Идею о его создании продвигал еще Сергей Кириенко, будучи руководителем Росатома. И место выбрано не случайно – Уральский электрохимический комбинат (УЭХК) – один из первых комбинатов, возникших при создании ядерного оружия. За время существования предприятия там накопилось довольно много разного рода отходов. И если о «Маяке» и его проблемах весь мир знает, то об УЭХК наоборот мало, хотя отходов там хватает. Они не очень радиоактивны (3 и 4 класс), но их набралось столько, что дальше уже копить сложно, надо что-то делать. Нынешнее поколение атомщиков понимает сегодня меру ответственности за экологические проблемы. Время, когда все было подчинено только достижению результата (создание ядерного щита страны), ушло.

Наша организация как раз участвовала в экспертизе документации, мы писали замечания, по ним велась работа. В итоге получился ППЗРО. Он представляет из себя железобетонную конструкцию, углубленную примерно на 10 метров. Толщина стен при этом – 2 метра бетона, а вглубь – 7 метров. Длина всей железобетонная конструкции составляет 140 метров. Состоит она из ячеек.

Железобетонное основание устойчиво к механическим нагрузкам. Далее идет сорбционный барьер из специально подобранных глин, которые исключают миграцию радиации. Ячейки хранилища будут заполняться не просто отходами 3 и 4 класса (низкоактивными), а сертифицированными контейнерами со стенками из бетона толщиной 15 см и помещенными в них металлическими бочками. После полной загрузки ППЗРО бетонируется. Его объем рассчитан на 15 тысяч кубометров. Годовая загрузка планируется где-то около 1 тыс. кубов. Реально его заполнить, я думаю, лет через 8-10, а не через 15. И затем будет реализован принцип «зеленой лужайки» – верх бетонируют, покрывают сорбционной глиной, затем мембраной, слой грунта, опять мембрана и т.д. до собственно лужайки. Как это выглядит, можно посмотреть на уже созданной французами «лужайке» на побережье Северного моря. Разумеется, это не для маскировки от пролетающих самолетов, но даже если какой-то и упадет, то ничего страшного не случится с таким бетонным объемом. Плюс не будем забывать, что активность отходов 3 и 4 класса и их воздействие на окружающую среду незначительные. Да и принцип многослойности тоже работает на безопасность – РАО помещают в металлическую бочку, бочку в спецконтейнер, контейнер в ячейку, ячейку в бетон, и все это еще в бетонной конструкции. То есть все это сделано с огромным запасом. Потому что такого рода объект в нашей стране – первый.

Росатом меру своей ответственности прекрасно понимает. Знаете, сколько криков было у местных зеленых по этому поводу? А кричать там не о чем. Мы собираемся там хранить отходы не 30 лет, а 300. Поэтому подсчеты велись и ИБРАЭ РАН, и нашим питерским РЭС-центром, и Гидроспецгеологией – все считали, что будет с бетоном через 300 лет. Честно скажу – старались очень, потому что это первая ласточка. Они нам такие по всей стране нужны.

Есть объекты ядерного оружейного комплекса, которые как АЭС в Германии не закрыть и торговые центры с набережными на их месте не построить. Это наше наследие, и с ним надо продолжать работу, потому что УЭХК работал с середины прошлого века и с тех пор копил отходы. Главное, чтобы было чисто!