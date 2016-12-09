Группа родителей пятиклассников московской школы №2065 пожаловалась в Генпрокуратуру на «навязывание религиозной идеологии» столичным департаментом образования. Речь, как пишет «Коммерсантъ», идет об обязательном предмете «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

Этот предмет для пятых — девятых классов стал обязательным по приказу Минобрнауки России с 1 сентября 2015 года. В школах он идет один час в неделю.

В письме министерства образования, размещенном на сайте Городского методического центра Москвы, говорится, что предмет «является логическим продолжением» учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» для начальной школы и должен обеспечить «знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности».

Рождественские чтения в школе 2065. 2015 год Проект k26km

Причем под этим названием, отмечается в письме, могут вестись предметы, «учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации».

На практике же, как сообщила «Коммерсанту» одна из матерей школьников Инна Герасимова, родителям пятиклассников было предложено выбрать между двумя курсами: учебником «Православная культура» и пособием «Истоки».

Выбрав «Истоки», родители выяснили, что «на 126 страницах книги упоминается: Бог — 60 раз, икона — 66, чудеса — 20, молитва — 26, крест — 31, храм — 83, ангел — 31» раз.

«Там постоянно говорится про нечистую силу, святую воду, ангелов-хранителей, совершенно серьезно рассказывается про чудеса, которые творят иконы»,— отметила Герасимова.

Родители, по ее словам, договорились, с администрацией школы, что предмет останется, но программа будет светской и без учебника «Исток».

«Но через пару дней на родительском собрании нам заявили, что все остается по-прежнему. Максимум можно сдать учебники, если они не нравятся», — сообщила Герасимова.

Полка с книгами в школе 2065 Проект k26km

На том же собрании она «показала другим родителям Конституцию, где прямо говорится, что религиозные объединения отделены от государства. Показала закон "О свободе совести", где говорится, что запрещается обучение детей религии вопреки их воле и без согласия родителей».

Статья 14 Конституции гласит:

«1. Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом».

Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» устанавливает, что «обучение религии и религиозное воспитание не являются образовательной деятельностью». А вне образовательной программы религиозное образование детей допускается лишь с согласия самих детей и их родителей.

В итоге все 24 присутствующих на собрании родителя поставили подписи под обращением в прокуратуру Москвы. Прокуратура переслала жалобу в департамент образования. После этого родители обратились в Генпрокуратуру.

«Поскольку в значительном числе случаев религиозная догматика расходится с современным научным миропониманием, мы вынуждены будем регулярно критиковать положения учебника и тезисы учителя, что разрушительно скажется на авторитетности учебного процесса в целом. Использование авторитета школы для религиозной пропаганды мы считаем абсолютно недопустимым», — говорится в их жалобе.

"День православной книги" для школьников в храме Христа Спасителя Школа 2065



Герасимова пояснила: «Я сама атеистка, но недовольны были вообще все верующие. У нас в классе половина детей из мусульманских семей, это ведь Новая Москва. У нас есть семьи иудеев, есть католики, адвентисты. И православные родители тоже выступили против откровенного навязывания их религии».

Кроме того родители попросили надзорное ведомство проверить, не было ли коррупционной составляющей при выборе московским департаментом образования учебника «Истоки».

Этот курс был разработан под эгидой общественной организации «Российская академия естественных наук», созвучной с Российской академии наук, но не имеющей к ней отношения.

Была выпущена целая линейка пособий — от книг для детских садов, до учебников 1-11 классов школ и учебных пособий для колледжей. Их авторы — член-корреспондент РАЕН, главный редактор ИД "Истоки" Игорь Кузьмин и член-корреспондент «Российской академии естественных наук», профессор Вологодского педагогического университета и одновременно главный редактор ИД «Истоки» Александр Камкин. Согласно данным, которые приводит «Коммерсантъ», в 2011-2016 годах ИД «Истоки» заработал на продаже учебников около 22,5 млн рублей.

Главными энтузиастами по продвижению «Истоков», отмечает газета, являются власти Вологодской области.

В описании учебного пособия «Истоки» для 5 класса на сайте издательства говорится, что оно «знакомит с семью самыми яркими и самобытными памятниками отечественной материальной и духовной жизни: соха и топор, крестьянские хоромы, Соловки, Покрова на Нерли, икона «Живоначальная Троица», Московский Кремль, летописи». «В итоге возникает целостное представление о вековых идеалах нашего народа: лада и согласия, мерности и соборности, преображения и державности», — отмечают издатели.

В «Рабочей программе» курса для 5-9 класса, опубликованной на сайте Омской митрополии, есть, например, такая идея: «Икона "Живоначальная Троица" творения преподобного Андрея Рублева, являясь одной из вершин русской иконописной традиции, указала на подобие земных идеалов согласия, любви и соборности основному догмату православия о Триедином Боге, на необходимость жертвенного подвига на пути к ним».

Помимо иконы рекомендуется рассказать детям о сюжетах, «развивающих идею духовного подвига; в рассказе "Святой" повествуется о преподобном Серафиме Саровском, чей путь подвижничества является уделом для избранных, но спасителен для тысяч людей; в рассказах же о паломничествах и обетах приводятся сведения о благочестивых обычаях, доступных для всех стремящихся к горнему миру».

В столичном департаменте образования заверили, что предмет не связан с «приобщением к религиозной практике, изучением ритуалов какой-либо религиозной конфессии».