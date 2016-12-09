Благодаря недавним поправкам в Налоговый кодекс (НК), налоговикам стало проще собирать недоимки, пишут «Ведомости». Эти поправки упрощают взыскание в бюджет активов и денег, выведенных должником. В то же время, сложности могут возникнуть у бенефициаров компаний, которые имели операции с должниками.

Издание отмечает, что перевод активов на зависимые компании — одна из сохранявшихся до последнего момента лазеек, благодаря которой можно было спрятать доходы от бюджета. На их основе создавалась новая компания, а прежний владелец запускал процедуру собственного банкротства.

После принятия поправок в статью 45 НК такие махинации проворачивать стало сложнее, поскольку налоговикам разрешили взыскивать деньги с таких компаний, доказывая их аффилированность с должником. Однако возможность безопасно переводить активы на людей сохранилась, поэтому появились новые схемы. Это может быть цепочка операций, на конце которой находится индивидуальные предприниматель, или компания, переводящая активы должника своему бенефициару, рассказывают собеседники издания. Доход можно получать также через фиктивные договоры займа или поставок.

Федеральный чиновник, имя которого не называется, утверждает, что новые поправки в НК делают такие схемы более опасными, поскольку теперь можно предъявить иск реальному бенефициару. Впрочем, раньше такая возможность тоже существовала, но воспользоваться ей было сложно, признает чиновник. Например, в уголовном деле можно доказать, что директор компании не только бенефициар активов, но и автор схемы уклонения от налогов. Однако таких дел мало.

Бизнес-конференция по налогам. / Антон Белицкий/Коммерсантъ

Налоговики могли также действовать через процедуру банкротства, оспаривать сделки по выводу активов должника, взыскивать деньги с контролирующего бенефициара через механизм субсидиарной ответственности. Теперь, заключает собеседник издания, промежуточная процедура банкротства не нужна — вернуть деньги можно в рамках обычного судебного процесса.

По мнению экспертов, это значительно ускорит процедуры банкротства и привлечения к субсидиарной ответственности, которые обычно растягивались минимум на два года. Плюс ко всему, благодаря новым поправкам в НК, средства, взысканные по субсидиарной ответственности, будут поступать сразу в бюджет, когда раньше они делились между всеми кредиторами.

Как отмечает старший юрист «Щекин и партнеры» Виктор Андреев, теперь налоговики смогут предъявить претензии любому субъекту, получившему деньги от должника и аффилированного с ним. Для этого нужно собрать доказательства его вины, но пока для налоговиков это не проблема, добавляет Юлия Литовцева из «Пепеляев групп». Вместе с тем иногда страдают люди, которые лично не заработали на схеме, например наемные директора. Бывает, что претензии предъявляют компаниям, не имеющим отношение к должнику, но начавшие работать с клиентами банкрота. Налоговики пытаются перекладывать долги на другие компании, мотивируя это тем, что они невнимательно проверили контрагента, отмечает Андреев.

Акчурина предупреждает, что теперь риски вырастут еще больше, ведь из закона не ясно, в каких случаях можно взыскивать налог с человека и в какой последовательности должны предъявляться претензии.

Между тем Следственный комитет России впервые применил возможность заморозки средств, выведенных за рубеж, сообщает ТАСС. По словам и.о. руководителя управления процессуального контроля в сфере противодействия коррупции СК Владимира Макарова, Конвенция ООН позволяет замораживать средства за рубежом на основании решения российского суда, если есть данные, что они получены в результате коррупции.

Банковский служащий на рабочем месте. / Анатолий Жданов/Коммерсантъ

«Мы впервые применили такую процедуру в прошлом году — по одному из уголовных дел заморозили миллиард рублей, который перечислялся в Сингапур», — сообщил Макаров. В интересах следствия, он не стал уточнять о каком деле идет речь.

Следователь объяснил, что раньше применялся другой механизм направления международно-правового поручения, чтобы местные правоохранительные органы через суд арестовывали средства, что сильно затягивало процедуру. Сейчас в арсенале СК «появляются новые механизмы и возможности розыска имущества», приобретенного посредством коррупционных схем.

«Одна из задач следствия по делам о коррупции — буквально оставить коррупционера без штанов, но в рамках закона», — добавил представитель СК.