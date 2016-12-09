Топ новостей 9 декабря

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня юрист WADA Ричард Макларен выступил с новыми обвинениями в адрес российских олимпийцев и паралимпийцев, получила развитие ситуация с многомиллионной премией главы «Почты России», Дума приняла трехлетний бюджет, а президенту Южной Кореи объявили импичмент.

Юрист Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен приступил к оглашению второй части своего доклада по употреблению спортсменами запрещенных веществ. По утверждению Макларена, в манипуляциях с допинг-пробами были задействованы свыше тысячи российских спортсменов. Фальсификации с допинг-пробами выявлены у двух российских спортсменов, завоевавших четыре золотые медали на Олимпийских играх в Сочи, и у одной серебряной медалистки ОИ-2014, заявил Макларен.

Professor McLaren: Report includes immutable evidence. Does not depend on verbal testimony but on physical evidence #McLarenReport — WADA (@wada_ama) 9 декабря 2016 г.

Professor McLaren: for every action taken by wada to regulate, new actions evolved in Russia to subvert anti-doping process #McLarenReport — WADA (@wada_ama) 9 декабря 2016 г.

Генеральный директор ФГУП "Почта России" Дмитрий Страшнов / Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

ФГУП «Почта России» опровергло сообщение об обысках в своем центральном офисе. Как заявилив пресс-службе в компании, 7 декабря по запросу правоохранительных органов сотрудники «Почты России» передали им документы «в рамках рабочего взаимодействия». Также, по данным пресс-службы, эти документы не связаны с выплатами руководству предприятия. Ранее источники сообщили, что ФСБ провела обыск с выемкой документов в «Почте России».

А почему нет обысков? 95 мильёнов - это бюджет нашего города!!! https://t.co/CHEDjbzc6Q — ВАШЕ СПОКОЙСТВИЕ (@yrkay56) 9 декабря 2016 г.

Госдума / YouTube.com

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в третьем окончательном чтении. В закон заложено постепенное снижение дефицита бюджета — с 3,2% ВВП в 2017 году до 2,2% ВВП в 2018 году и до 1,2% ВВП в 2019 году.

Депутаты парламента Южной Кореи проголосовали за объявление импичмента президенту страны Пак Кын Хе. За импичмент проголосовали 234 депутата из 300 при необходимом минимуме в 200 голосов.

На пресс-конференции в Москве бежавший из Чечни уроженец села Кенхи Рамазан Джалалдинов подтвердил свои обвинения в коррупции в адрес чеченских властей. Он сообщил, что ему было страшно публично об этом заявить, но «постоянно бояться нельзя, и есть что-то выше страха». «Власти хотели, чтобы я молчал. Я согласился молчать, если отпустят заложников», — заявил Джалалдинов на пресс-конференции.

Управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбудило дело в отношении начальника отдела «Запад» РУСБ ГУСБ МВД России Юрия Тимченко. Он и двое его подчиненных подозреваются в получении взятки.

В Петербурге за взятку в 100 млн рублей задержали полковника Юрия Тимченко



Какой-то нищеброд, а не полковник. То ли дело Захарченко! — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 9 декабря 2016 г.

Свежий Ёлкин об особенностях коррупции в России: pic.twitter.com/oMeyu7FnfN — Догоняй! Е7Ы09 (@mix_voronezh) 9 декабря 2016 г.

Президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на отчетно-выборной конференции в Москве избран Дмитрий Шляхтин, занимавший этот пост до выборов. За действующего главу организации отдали голоса 36 выборщиков, его конкурент, чемпион Олимпийских игр 2008 года по прыжкам в высоту Андрей Сильнов получил 31 голос. Ранее сегодня свои кандидатуры с выборов сняли многократная чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева и генсек ВФЛА Михаил Бутов.

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» атаковала окрестности города Пальмира в сирийской провинции Хомс. В результате боевики ИГ смогли захватить населенные пункты: Каср Аль Халабат к юго-западу от города, Джебель Хаян — на западе, Хавасис — на северо-западе и Южная Савамея — на северо-востоке.

Сирия. Игиловцы с утра продолжили операцию по окружению города Пальмира. pic.twitter.com/yvCrIpOccC — Гурьянов Сергей (@Segozavr) 9 декабря 2016 г.

Родители учеников московской школы №2065 пожаловались в Генпрокуратуру на «навязывание религиозной идеологии департаментом образования» столицы. Группа родителей протестует против обязательного изучения в школе предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Учебник «Истоки» по этому предмету родители считают «антинаучной манипуляцией» и «давлением на детскую психику».

За письменную работу по православию Вовочка получил троицу с крестиком. — Анекдоты & Афоризмы (@The_Cool_Jokes) 8 декабря 2016 г.

Избранный президент США Дональд Трамп получил открытое письмо, подписанное 27 американскими сенаторами, которые считают необходимым усилить поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. «В свете продолжающейся агрессии России и неоднократных отказов уважать территориальную целостность и суверенное право Украины самостоятельно определять свою судьбу, мы также повторяем призыв к США увеличить политическую, экономическую и военную поддержку Украины», — говорится в письме.