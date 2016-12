Топ новостей 9 декабря

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня юрист WADA Ричард Макларен выступил с новыми обвинениями в адрес российских олимпийцев и паралимпийцев, получила развитие ситуация с многомиллионной премией главы «Почты России», Дума приняла трехлетний бюджет, а президенту Южной Кореи объявили импичмент.

Юрист Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен приступил к оглашению второй части своего доклада по употреблению спортсменами запрещенных веществ. По утверждению Макларена, в манипуляциях с допинг-пробами были задействованы свыше тысячи российских спортсменов. Фальсификации с допинг-пробами выявлены у двух российских спортсменов, завоевавших четыре золотые медали на Олимпийских играх в Сочи, и у одной серебряной медалистки ОИ-2014, заявил Макларен.

Professor McLaren: Report includes immutable evidence. Does not depend on verbal testimony but on physical evidence #McLarenReport

Professor McLaren: for every action taken by wada to regulate, new actions evolved in Russia to subvert anti-doping process #McLarenReport