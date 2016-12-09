Топ новостей 9 декабря
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня юрист WADA Ричард Макларен выступил с новыми обвинениями в адрес российских олимпийцев и паралимпийцев, получила развитие ситуация с многомиллионной премией главы «Почты России», Дума приняла трехлетний бюджет, а президенту Южной Кореи объявили импичмент.
Золотых медалистов ОИ-2014 из России обвинили в фальсификации допинг-проб
Юрист Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен приступил к оглашению второй части своего доклада по употреблению спортсменами запрещенных веществ. По утверждению Макларена, в манипуляциях с допинг-пробами были задействованы свыше тысячи российских спортсменов. Фальсификации с допинг-пробами выявлены у двух российских спортсменов, завоевавших четыре золотые медали на Олимпийских играх в Сочи, и у одной серебряной медалистки ОИ-2014, заявил Макларен.
Professor McLaren: Report includes immutable evidence. Does not depend on verbal testimony but on physical evidence #McLarenReport— WADA (@wada_ama) 9 декабря 2016 г.
Professor McLaren: for every action taken by wada to regulate, new actions evolved in Russia to subvert anti-doping process #McLarenReport— WADA (@wada_ama) 9 декабря 2016 г.
«Почта России» опровергла связь визита ФСБ с премией Страшнову
ФГУП «Почта России» опровергло сообщение об обысках в своем центральном офисе. Как заявилив пресс-службе в компании, 7 декабря по запросу правоохранительных органов сотрудники «Почты России» передали им документы «в рамках рабочего взаимодействия». Также, по данным пресс-службы, эти документы не связаны с выплатами руководству предприятия. Ранее источники сообщили, что ФСБ провела обыск с выемкой документов в «Почте России».
А почему нет обысков? 95 мильёнов - это бюджет нашего города!!! https://t.co/CHEDjbzc6Q— ВАШЕ СПОКОЙСТВИЕ (@yrkay56) 9 декабря 2016 г.
Дума приняла трехлетний госбюджет
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в третьем окончательном чтении. В закон заложено постепенное снижение дефицита бюджета — с 3,2% ВВП в 2017 году до 2,2% ВВП в 2018 году и до 1,2% ВВП в 2019 году.
Парламент объявил импичмент президенту Южной Кореи
Депутаты парламента Южной Кореи проголосовали за объявление импичмента президенту страны Пак Кын Хе. За импичмент проголосовали 234 депутата из 300 при необходимом минимуме в 200 голосов.
Извинившийся перед Кадыровым житель Чечни подтвердил свои обвинения
На пресс-конференции в Москве бежавший из Чечни уроженец села Кенхи Рамазан Джалалдинов подтвердил свои обвинения в коррупции в адрес чеченских властей. Он сообщил, что ему было страшно публично об этом заявить, но «постоянно бояться нельзя, и есть что-то выше страха». «Власти хотели, чтобы я молчал. Я согласился молчать, если отпустят заложников», — заявил Джалалдинов на пресс-конференции.
Главу отдела ГУСБ МВД в Петербурге задержали за взятку в 50 млн рублей
Управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбудило дело в отношении начальника отдела «Запад» РУСБ ГУСБ МВД России Юрия Тимченко. Он и двое его подчиненных подозреваются в получении взятки.
В Петербурге за взятку в 100 млн рублей задержали полковника Юрия Тимченко— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 9 декабря 2016 г.
Какой-то нищеброд, а не полковник. То ли дело Захарченко!
Свежий Ёлкин об особенностях коррупции в России: pic.twitter.com/oMeyu7FnfN— Догоняй! Е7Ы09 (@mix_voronezh) 9 декабря 2016 г.
Избран новый глава ВФЛА
Президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на отчетно-выборной конференции в Москве избран Дмитрий Шляхтин, занимавший этот пост до выборов. За действующего главу организации отдали голоса 36 выборщиков, его конкурент, чемпион Олимпийских игр 2008 года по прыжкам в высоту Андрей Сильнов получил 31 голос. Ранее сегодня свои кандидатуры с выборов сняли многократная чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева и генсек ВФЛА Михаил Бутов.
Сегодня, 9 декабря, в Москве проходит отчетно-выборная конференция Всероссийской федерации легкой атлетики. Одним из главных вопросов в повестке дня делегатов конференции стоит вопрос об избрании нового Президента организации. В связи с избранием меня 7 декабря на пост председателя Наблюдательного совета РУСАДА я сняла свою кандидатуру кандидата в президента ВФЛА, чтобы исключить конфликт интересов. Буду с радостью защищать наш спорт и права чистых спортсменов в новом посту! Работа ответственная и интересная. Благодарю всех за оказанное доверие!
Фото опубликовано Yelena (@isinbaevayelena) Дек 9 2016 в 3:02 PST
ИГ атаковало окрестности Пальмиры
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» атаковала окрестности города Пальмира в сирийской провинции Хомс. В результате боевики ИГ смогли захватить населенные пункты: Каср Аль Халабат к юго-западу от города, Джебель Хаян — на западе, Хавасис — на северо-западе и Южная Савамея — на северо-востоке.
Сирия. Игиловцы с утра продолжили операцию по окружению города Пальмира. pic.twitter.com/yvCrIpOccC— Гурьянов Сергей (@Segozavr) 9 декабря 2016 г.
Прокуроры проверят власти Москвы из-за жалобы на пропаганду православия в школах
Родители учеников московской школы №2065 пожаловались в Генпрокуратуру на «навязывание религиозной идеологии департаментом образования» столицы. Группа родителей протестует против обязательного изучения в школе предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Учебник «Истоки» по этому предмету родители считают «антинаучной манипуляцией» и «давлением на детскую психику».
За письменную работу по православию Вовочка получил троицу с крестиком.— Анекдоты & Афоризмы (@The_Cool_Jokes) 8 декабря 2016 г.
#РПЦ @ict051 @ChiefLiberal @steepenwolf pic.twitter.com/AE74nUr0Ry— Pl.Oleg (@plotkinov) 9 декабря 2016 г.
Сенаторы попросили Трампа поскорее определиться насчет Украины
Избранный президент США Дональд Трамп получил открытое письмо, подписанное 27 американскими сенаторами, которые считают необходимым усилить поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. «В свете продолжающейся агрессии России и неоднократных отказов уважать территориальную целостность и суверенное право Украины самостоятельно определять свою судьбу, мы также повторяем призыв к США увеличить политическую, экономическую и военную поддержку Украины», — говорится в письме.
Американские сенаторы призвали Трампа быть жестким к России https://t.co/lKDLmBE8nR pic.twitter.com/ZPxb7EhkJH— Агентство Рейтер (@reuters_russia) 9 декабря 2016 г.