Видео дня. Лавров об операторе Reuters: «Дебилы»

Глава МИД России Сергей Лавров вновь выругался, употребив слово «дебилы» по отношению к оператору агентства Reuters. Ругательство прозвучало в Гамбурге, перед встречей с немецким коллегой Лаврова Франком-Вальтером Штайнмайером по Сирии.

Заметив снимающего оператора в коридоре, Лавров спросил у него: «Чего вы хотите?». Не услышав ответа, министр направился дальше, буркнув: «Дебилы».

В августе прошлого года Лавров уже употреблял это слово в составе фразы: «Дебилы, ***» [слишком доступная женщина]. Ругательство случайно прозвучало в микрофон.