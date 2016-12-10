Дорогие россияне

РБК провел исследование, согласно которому в принятом Госдумой федеральном бюджете на 2017 год расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» выше совокупных расходов на образование и здравоохранение — 1,1 трлн против 902 млрд рублей. Несмотря на явный приоритет в пользу чиновников и в ущерб образованию и здравоохранению, эксперты Минфина, планирующие бюджет РФ, утверждают, что этот разрыв постепенно уменьшается.

Как подсчитал РБК, если сравнить разделы федерального бюджета отдельно, то в 2017 году «Общегосударственные вопросы» обойдутся бюджету примерно втрое дороже здравоохранения (на него было выделено 360 млрд рублей) и вдвое дороже образования (542 млрд рублей).

Раздел «Общегосударственные вопросы» включает расходы на обеспечение деятельности президента, правительства, губернаторов и других органов власти. При этом из трех основных подразделов трат на чиновников (функционирование президента, губернаторов и правительств) дороже всего бюджету обходится президент.

Так, в 2017 году на функционирование администрации президента закладывается 15 млрд рублей, на законодательные органы на федеральном и муниципальном уровне — 13 млрд рублей, на федеральное и региональные правительства — 6 млрд рублей.

Бюджет 2017: Расходы на деятельность президента, правительства, губернаторов и других чиновников—1,1трлн, на образование и медицину—902 млрд — Рустем Адагамов (@adagamov) 9 декабря 2016 г.

Два года назад, в бюджете-2015, на фоне конфликта в Сирии и в Донбассе самым затратным среди общегосударственных вопросов стал подраздел «Международные отношения и международное сотрудничество» — 329 млрд рублей. В 2014 году этот раздел был ниже почти вдвое — 176 млрд рублей. В 2016 году расходы по данному подразделу снизились до 209 млрд рублей.

В 2017 году финансирование стационарной медицинской помощи с учетом инфляции сократится в 2,5 раза по сравнению с 2012-м. Расходы федерального бюджета на дошкольное образование сократятся в 2017 году на 47,7% по сравнению с 2016-м. Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство упадет с 2,6% в 2011 году до 0,4% в 2017-м. Отношение расходов на национальную оборону к валовому внутреннему продукту выросло с 3,6% до 5% в 2016 году.

По данным РБК, на 2016 год на расходы по подразделу «Вооруженные силы» было заложено 2,9 триллионов рублей. На совокупные траты МВД, ФСБ, Росгвардию, Генпрокуратуру, Следственный комитет и ранее ликвидированную ФСКН выделили порядка 1,3 триллионов рублей. Все суммы представлены с поправкой на инфляцию.

В период с 2011 по 2019 годы, который исследовал РБК, армия оказалась самым затратным подразделом бюджета. В федеральном бюджете 2012 и 2013 годов траты на военные и силовые расходы были примерно одинаковы. В 2014 году расходы на оборону составили три триллиона рублей, а на силовиков — 2,6 триллионов рублей. Тенденция превышения военных расходов по сравнению с силовыми сохранилась в 2015-2019 годы. Издание отмечает, что резкий рост оборонных расходов произошел в контексте финансирования программ перевооружения, а также внешних военных конфликтов.

При этом на фоне экономического кризиса власти экономят на многих других направлениях. Почти в два раза снижены расходы на финансовые, налоговые и таможенных органы, а также органы финансово-бюджетного надзора: с 318 млрд рублей в 2011 году до 177 млрд рублей в 2019-м. Расходы на материальные резервы упали с 139 млрд рублей в 2011 году до 61 млрд рублей в 2019-м. Государственные траты на судебную систему сократились с 175 млрд рублей в 2011 году до 140 млрд рублей в 2019-м.

Что касается подраздела по обеспечению проведения выборов и референдумов, пиковые траты идут на думские и президентские кампании. В 2011 году, когда проводились парламентские выборы, из бюджета выделялось 17 млрд рублей, в 2012 году — на выборы президента — 38 млрд рублей, в 2016 году (вновь парламентские) — 16 млрд рублей. На грядущие выборы президента в бюджет-2017 заложено 20 млрд рублей.

Вместе взятые расходы на 5 основных направлений бюджета (образование, оборона, силовые ведомства, затраты на общегосударственные вопросы и здравоохранение) составляют 12,9 трлн рублей.

Министры и депутаты, работавшие над документом, утверждают, что соотношение расходов на чиновников, здравоохранение и образование постепенно сокращается. Пока из-за проблем в экономике издержки на медицину и обучение также приходится сокращать, но там объемы потерь меньше, утверждают они.

9 декабря Госдума одобрила в третьем чтении закон о бюджете на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов. В следующем году дефицит составит около 3 триллионов рублей. На трехлетний период закладывается стоимость нефти в 40 долларов за баррель и инфляция не выше 4%. Как уточнил глава Минфина Антон Силуанов, в следующем году бюджет будет корректироваться в сторону большей поддержки промышленности, в частности, сельскохозяйственного машиностроения и автопрома.