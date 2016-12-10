Конституционный выбор России - Восток или Запад?

Мы продолжаем знакомить читателей с материалами IV Общероссийского гражданского форума, объединившего силы представителей гражданского общества и экспертного сообщества страны. Мы публикуем тезисы импульс-доклада профессора кафедры конституционного и административного права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», директора Института мониторинга эффективности правоприменения Общественной палаты России, доктора юридических наук, адвоката Елены Лукьяновой.

См. также:

1. Мы сегодня говорим об институциональной составляющей российского государства и общества. Мы обсуждаем систему государственных институтов и эффективность их функционирования. Размышляем о том, чего нам не хватает для достижения благополучия и процветания. Мы зачастую констатируем, что даже в условиях, когда имеются все необходимые политические институты, они не работают на практике. На поверку эти институты оказываются совсем не тем, что изначально было определено при конструировании конституционной модели современного российского государства. И возникает вопрос – все ли зависит только от наличия или отсутствия институтов, или есть еще какие-то другие факторы, которые либо наполняют их реальным содержанием, либо превращают в симулякры – пародийные копии, не имеющие ничего общего с оригиналом. К сожалению, с подобной проблемой столкнулась не только Россия, но большинство постсоциалистических стран.

2. Одновременно в современной России разгорелся ожесточенный спор об общенациональных ценностях. Какие они? Восточные или западные, либеральные или консервативные, национальные или общечеловеческие? То, что такая дискуссия происходит – хорошо. Правда, об этом следовало задуматься еще четверть века назад. Но лучше поздно, чем никогда. В этой связи возникает только один вопрос - а есть ли предмет для спора? Или все ответы уже даны? Я утверждаю: «Да, все ответы даны давно». Причем сформулированы они не на страницах философских трактатов и не в сложных научных построениях академиков, а в Основном законе нашей страны - в Конституции Российской Федерации.

3. Несколько лет назад Россия праздновала 20-летний юбилей принятия Конституции. В течение всего этого юбилейного года проходили бесчисленные конференции и дискуссии о проблемах реализации положений Основного Закона. И, конечно, как принято в России последнего столетия, кроме «что делать» и «кто виноват» ставился еще один сакраментальный вопрос: менять или не менять Конституцию. Да, конечно, Конституция – это всего лишь творение рук человеческих. Никакая из конституций не бывает абсолютно свободна от недостатков, которые выявляются в ходе практики ее применения. Потому что жизнь богаче права и мудрее любого даже высоко профессионального предвидения авторов конституционных текстов. В Российской Конституции недостатков тоже хватает. Тем не менее, все – и ученые, и политики – единодушно сошлись во мнении, что Конституция еще далеко не выработала свой ресурс. И если вопрос об отдельных поправках (в 3-8 главы) можно обсуждать, то первые две главы должны остаться без изменения. А ведь именно в этих главах и дается ответ на все вопросы, которые так волнуют сегодня российское общество.

4. Сергей Сергеевич Алексеев – один из выдающихся российских юристов - назвал право формой бытия разума. И в современном мире это действительно так. Право все больше и больше и больше становится юридическим закреплением философского осмысления действительности. То есть правовые системы все дальше и дальше и дальше уходят от порядка ради порядка и становятся гуманистически разумными. Так вот наша Конституция разумна и наполнена самым современным ценностным содержанием. Именно она закладывает ценностный системный смысл деятельности всех государственных институтов. Определяет их цели и задачи, а также очерчивает пределы вмешательства в жизнь человека и общества.

Эти цели, смысл и пределы совпадают с их международным и европейским прочтением. Только вряд ли можно называть этот конституционный выбор западным. Он общечеловеческий. Но если кому-то больше нравится западный, пусть будет западным. И поэтому – если мы признаем приоритет и нерушимость действующей российской Конституции – у нас нет предмета для спора о ценностях. У нас есть прямая конституционная обязанность следовать предписаниям, обладающим высшей юридической силой.

5. Другой вопрос, что за прошедшие 25 лет многие из нас так до конца не осмыслили и не усвоили истинного конституционного содержания. В первую очередь это касается ученых юристов, чиновников и депутатов самого разного уровня. То есть мы смело можем констатировать наличие проблемы непрочитанной Конституции и ставить вопрос о путях ее разрешения. Это важнейшая проблема сегодняшней российской повестки. Если ее решить, все постепенно само собой встанет на свои места. И экономика, и политика, и общество. Потому что институты превращаются в симулякры только тогда, когда они наполнены иным, нежели их исходное, смысловым значением. Потому что только лишь одного наличия институтов недостаточно.