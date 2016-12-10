10 декабря 2016, 13:15
Видео дня. Полет над марсианской долиной
Европейское космическое агентство (ЕКА) представило широкой публике видеоролик, сделанный из снимков автоматической межпланетной станции «Марс-экспресс».
На видео показана крупнейшая марсианская долина Mawrth Vallis — ее глубина достигает 2 километров, а протяженность составляет 600 километров. Вероятно, она была образована рекой, которые когда-то протекала по поверхности.
Анимированный ролик ученые разместили на видеохостинге YouTube, к настоящему моменту его посмотрели более 70 тысяч человек.
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