Видео дня. Полет над марсианской долиной

Европейское космическое агентство (ЕКА) представило широкой публике видеоролик, сделанный из снимков автоматической межпланетной станции «Марс-экспресс».

На видео показана крупнейшая марсианская долина Mawrth Vallis — ее глубина достигает 2 километров, а протяженность составляет 600 километров. Вероятно, она была образована рекой, которые когда-то протекала по поверхности.

Анимированный ролик ученые разместили на видеохостинге YouTube, к настоящему моменту его посмотрели более 70 тысяч человек.