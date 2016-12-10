Увольнение «по собственному желанию» выпускника МИСиС, главы Департамента науки и технологий Минобрнауки Сергея Салихова и последующий исход из министерства еще одного ключевого сотрудника – выпускника ВШЭ, главы Департамента стратегии, анализа и прогноза Григория Андрущака свидетельствуют о серьезной трансформации научной политики министерства. Пока не ясно, какой она будет и не очень понятны причины происшедшего.

Мы знаем, что Сергею Салихову и его коллегам пришлось уйти после напряженной дискуссии в МОН и нарастающего напряжения между министром и «людьми Ливанова». «Салихов и три его заместителя (Ред. Андрей Поляков, Алексей Антропов, Александр Ладный) на совещании в министерстве, где присутствовало около 15 человек, приняли решение уволиться и написали заявление по собственному желанию», – заявила ТАСС министр образования и науки Ольга Васильева. Никаких опечатываний кабинетов, о которых сообщил «Индикатор.ру», все-таки не было.

Сергей Салихов после этого уехал в запланированную командировку на Кубу, из которой вернется только к выходным. Его работа в министерстве завершится 12 декабря.

Кубинская Prensa Latina сообщает, что Сергей принял участие в подписании документов о научно-техническом обмене между Россией и Кубой. «Сергей Салихов назвал победой создание межправительственной комиссии по науке, технологиям и окружающей среде. …Мы много работали в течение 48 часов и получили хороший документ», ‒ цитирует пока еще главу департамента Prensa Latina.

По одной из версий, увольнение Салихова – это свидетельство о непрекращающейся борьбе «двух башен Кремля». Источники «Полит.ру» считают этот шаг Ольги Васильевой своего рода ответом Андрею Фурсенко и его единомышленникам на принятую Стратегию научно-технологического развития. Президент РФ Владимир Путин поручил доработать Стратегию в течение трех недель, и увольнение Салихова и его коллег оказалось просто неуместно с точки зрения дела. Ведь именно Департамент науки и технологий играл ключевую роль в подготовке Стратегии и увольнение команды Салихова ставило под удар выполнение поручения президента, считают собеседники «Полит.ру». Поэтому Васильевой пришлось вернуть в Департамент Сергея Матвеева, который тоже, по их словам, был первоначально уволен как один из заместителей Салихова.

Как сообщили ТАСС в Минобрнауки, «Сергей Матвеев принимал активное участие в работе над Стратегией научно-технологического развития РФ, которая была утверждена президентом 1 ноября, и зарекомендовал себя как высококлассный специалист в области государственной политики в сфере науки».

Увольнение Салихова может говорить и о продолжающейся ликвидации наследия Ливанова, которой Ольга Васильева последовательно занимается со времени занятия своего поста.

По одной из версий, Ольга Васильева, как и руководство РАН, по сути, присоединилась к той кремлевской башне, которая выступила против Стратегии. «Смешно, но правда. Васильева борется против Фурсенко, но тем самым пошла де-факто на саботаж стратегии, которую Путин одобрил и приказал доработать за 3 недели. Дорабатывать должен был Салихов. Поэтому Васильева фактически на стороне Президиума РАН против власти. Это будет посильнее Фауста Гёте», ‒ отметил собеседник «Полит.ру», попросивший не называть своего имени.

Напомним, что 23 ноября 2016 года на заседании Совета по науке и образованию при Президенте РФ было принято решение одобрить Стратегию научно-технологического развития РФ (см. стенограмму совещания). Разработка документа была начала летом 2015 года.

Помощник Путина Андрей Фурсенко подчеркнул, что Стратегия направлена на «поиск тех решений, которые в сложившихся условиях и с учётом национальной специфики позволят трансформировать науку в основы социально-экономического развития РФ, обеспечить независимость и конкурентоспособность страны на основе развития научного потенциала».

Алексей Кудрин отметил, что Стратегия «пытается создать новую парадигму увязки науки, НИОКР и экономики, выхода на результат». Академик РАН Александр Дынкин, выступая на Совете сказал, что для реализации Стратегии «для запуска мотора инновационной экономики критически важна структурная и институциональная реформа», которая должна стать компонентом этой Стратегии.

Пожалуй, единственным резким критиком Стратегии на этом обсуждении стал президент РАН Владимир Фортов, который заявил, что в стратегии отсутствуют механизмы реализации: «В последнее время было подготовлено около двух десятков различных научных концепций, видений, прогнозов Стратегии. Кто их только не писал, но, увы, все они остались, к сожалению, на бумаге. Это оттого, что в этих документах отсутствуют механизмы практической реализации. Нет их и в тексте концепции, а «дорожная карта» слишком мелкотемная. Недаром, говоря о механизмах реализации любого дела, великий президент Академии наук А.П.Александров в своё время говорил: “Принять документ ‒ это 5 процентов дела, 95 процентов ‒ это его выполнить”».

Владимир Евгеньевич также отметил, что «необходимо ясно понимать, что механизмы утверждения целей для фундаментальных наук не будут годиться для прикладных работ, и наоборот. В частности, было бы ошибкой, как это предлагается [в Стратегии], все программы исследований академических, вузовских и корпоративных, всех наук, и оборонной, решать в рамках одной для всех мегапрограммы, собрав туда все научные средства. Это слишком упрощённый подход. Мы убеждены с коллегами, что суперцентрализованная модель организации всей науки вряд ли будет жизнеспособна».

Фортов попытался если не противопоставить проекту Стратегии, то добавить к ней некую академическую стратегию. Он сообщил, что в РАН «уже подготовлен проект концепции новой программы фундаментальной науки», которую Академия готова представить Президенту РФ. «Я думаю, на это уйдёт месяца три, не больше». Он предложил включить в решение Совета пункт с поручением РАН «подготовить и представить на рассмотрение Правительства РФ проект программы фундаментальных научных исследований в РФ на 2018‒2025 годы и дальнейшую перспективу».

Фортов также увязал успешное выполнение Стратегии с наличием качественной экспертизы: «Эта функция может быть поручена Академии наук, поскольку только в Академии собран полный корпус экспертов высшей квалификации по всем направлениям реализации Стратегии», ‒ заявил глава РАН. Нормальная экспертиза не может проводиться, когда академию постоянно «трясет». В этой связи глава РАН выступил с критикой итогов реформы трех академий. «Прошло целых три года реформы, а привело ли это к заметному росту эффективности конкретного учёного, сколько‑нибудь заметному улучшению его работы? Не начальника-бюрократа, а действующего учёного? Начальников у нас сильно прибавилось, Владимир Владимирович, за это время, и прибавилось количество бюрократических отчётов и прочей околонаучной мути».

После обсуждения Стратегии произошла историческая выволочка, которую президент страны устроил президенту Академии из-за того, что некоторые госчиновники не выполнили письменное указание Путина от октября 2015 года и решили все же участвовать в выборах РАН. В итоге несколько чиновников, в том числе назначенный 29 августа на пост зам. министра образования и науки РФ Алексей Лопатин своих постов лишились, а против РАН началась массированная пиар-кампания. Ученые рассказывают, что им звонят из какой-нибудь Рен-ТВ и предлагают выступить с критикой РАН. Пока не ясно, каковы цели этой пиар-кампании, направлена ли она против главы РАН Фортова или против всей Академии как института.

Впрочем, не все из ключевых фигур РАН выступают с критикой Стратегии. Так, в поддержку этого документа выступил на страницах «Газеты.ру» глава Совета по науке при МОН, академик РАН, проректор МГУ Алексей Хохлов (члены Совета отмечают, что Стратегия обсуждалась на совете и многие предложения были учтены). «В принятом документе выявление талантливой молодежи и построение успешной карьеры молодых ученых – на первом месте среди задач, которые надо решить в ходе научно-технологического развития РФ. …По словам Путина, “необходимо раз и навсегда отказаться от практики размазывания бюджетных ресурсов тонким слоем”, что “деньги должны выделяться эффективным коллективам на основе конкурсного отбора”».

«Совет по науке при Минобрнауки уже давно разработал рекомендации по конкурсам в рамках государственного задания, которые позволят решить эту задачу, но вопрос уже в течение двух лет вязнет где-то в недрах бесконечных бюрократических согласований», – сообщил Алексей Ремович.

Он также обратил внимание на слова Андрея Фурсенко, что «Стратегия в первую очередь “нацелена на молодых и на запросы молодых”», а затем изящно завершил статью следующей фразой: «Я понимаю, что некоторые мои коллеги очень любят ругать политику наших властей в области науки. Но при обдумывании итогов Совета по науке и образованию и при написании этой заметки мне постоянно в качестве рефрена приходили на ум классические слова А.С. Пушкина из письма П.Я. Чаадаеву: «Правительство все еще единственный европеец в России». Почти двести лет прошло, но мало что изменилось…»

Критики в Фейсбуке тут же заметили, что будет забавно, если на волне критики расцветающей семейственности в адрес руководства РАН, к которой присоединился и сам академик Хохлов, следующим президентом Академики станет он сам. Они напоминают, что Алексей Ремович – сын вице-президента АН СССР академика Рэма Хохлова, брат членкора РАН Дмитрия Хохлова и внук академика АН СССР Михаила Дубинина. Впрочем, никаких научного характера ни к кому из них не выдвигают.

Читатель может сам ознакомиться с 24-страничной Стратегией и составить свое собственное впечатление. В частности, там сообщается, что на первом этапе реализации Стратегии (2017 - 2019 годы) должны быть созданы «организационные, финансовые и законодательные механизмы, обеспечивающие гармонизацию научной, научно-технической, инновационной, промышленной, экономической и социальной политики и готовность РФ к большим вызовам». А на втором этапе реализации «обеспечивается увеличение объема экспорта технологий и высокотехнологичной продукции, в том числе посредством реализации Национальной технологической инициативы и поддержки национальных компаний при выходе на глобальный рынок; г) завершается переход сферы науки, технологий и национальной инновационной системы к устойчивому развитию».

Не очень понятно, как при текущем состоянии политических институтов, нестабильности работы ученых, постоянных опасениях за судьбу даже собственных зданий Академии наук и снижении финансирования сфера науки может гармонизироваться с существующими вызовами и перейти на устойчивое развитие. И сможет ли усиленная поддержка молодых ученых, при конкуренции за всё сокращающиеся деньги имеющая все шансы привести к не поддержке ученых вне молодежных квот, помочь решению этой задачи? И вообще может ли наука нормально развиваться в ситуации, когда свобода мысли и создание независимых гражданских, коммерческих и некоммерческих институтов воспринимается скорее как препятствие, чем как помощь?

P.S. Когда готовилась статья, стало известно об увольнении из МОН (по собственному желанию) 8 декабря еще одного члена «ливановской команды» первого зама министра Натальи Третьяк.

Член Общественного совета МОН, учитель Сергей Волков заметил на ее уход в своем ФБ: «Ну что ж, вчера Салихов и Андрущак, сегодня – Наталья Третьяк. Все закономерно, но тем не менее. С Натальей Владимировной довелось работать в регулярном контакте несколько лет. Не всегда я бывал согласен с ее решениями, иногда ужасно на них злился, но только иногда. И даже при этих "иногда" неизменно удавалось вести с НВ диалог, она слышала и вникала даже в далекие от нее предметы. Мне приходилось видеть, как виртуозно она разруливала тонкие и сложные политические ситуации – позавидует любой режиссер и актер. НВ – одна из тех, кто при прежнем министерстве держал щит перед всякими глупостями, не допуская их мгновенного и бездумного внедрения. Кажется, это мужское дело – а тут миниатюрная, хрупкая, красивая женщина, ей бы в танго (которое, кстати, она танцует), а не в бой. Но вот поди ж ты. И многие из этих глупостей как-то стекали вниз, опадали, растворялись, как бы сами собой. Но не сами, нет, тут есть такой секрет, нужны упорство, сила – и очаровательная улыбка. Вообще это удивительно, как на глазах Министерство будущего и слоган этот свой утратило, и улыбчивость вот эту, в женщинах столь необходимую. Время без будущего, время суровых женщин...»