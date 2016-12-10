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10 декабря 2016, 11:00
Наука в современной России Российская академия наук
Наталия Демина

Ушли «по собственному желанию»

Люди из команды Ливанова под конец 2016 года ушли "по собственному желанию"
Люди из команды Ливанова под конец 2016 года ушли "по собственному желанию"
С сайта МОН

Увольнение «по собственному желанию» выпускника МИСиС, главы Департамента науки и технологий Минобрнауки Сергея Салихова и последующий исход из министерства еще одного ключевого сотрудника –  выпускника ВШЭ, главы Департамента стратегии, анализа и прогноза Григория Андрущака свидетельствуют о серьезной трансформации научной политики министерства. Пока не ясно, какой она будет и не очень понятны причины происшедшего.

Мы знаем, что Сергею Салихову и его коллегам пришлось уйти после напряженной дискуссии в МОН и нарастающего напряжения между министром и «людьми Ливанова». «Салихов и три его заместителя (Ред. Андрей Поляков, Алексей Антропов, Александр Ладный) на совещании в министерстве, где присутствовало около 15 человек, приняли решение уволиться и написали заявление по собственному желанию», –  заявила ТАСС министр образования и науки Ольга Васильева. Никаких опечатываний кабинетов, о которых сообщил «Индикатор.ру», все-таки не было.

Сергей Салихов после этого уехал в запланированную командировку на Кубу, из которой вернется только к выходным. Его работа в министерстве завершится 12 декабря.

Кубинская Prensa Latina сообщает, что Сергей принял участие в подписании документов о научно-техническом обмене между Россией и Кубой.  «Сергей Салихов назвал победой создание межправительственной комиссии по науке, технологиям и окружающей среде. …Мы много работали в течение 48 часов и получили хороший документ», ‒ цитирует пока еще главу департамента Prensa Latina.

По одной из версий, увольнение Салихова – это свидетельство о непрекращающейся борьбе «двух башен Кремля». Источники «Полит.ру» считают этот шаг Ольги Васильевой своего рода ответом Андрею Фурсенко и его единомышленникам на принятую Стратегию научно-технологического развития. Президент РФ Владимир Путин поручил доработать Стратегию в течение трех недель, и увольнение Салихова и его коллег оказалось просто неуместно с точки зрения дела. Ведь именно Департамент науки и технологий играл ключевую роль в подготовке Стратегии и увольнение команды Салихова ставило под удар выполнение поручения президента, считают собеседники «Полит.ру». Поэтому Васильевой пришлось вернуть в Департамент Сергея Матвеева, который тоже, по их словам, был первоначально уволен как один из заместителей Салихова.

Как сообщили ТАСС в Минобрнауки, «Сергей Матвеев принимал активное участие в работе над Стратегией научно-технологического развития РФ, которая была утверждена президентом 1 ноября, и зарекомендовал себя как высококлассный специалист в области государственной политики в сфере науки».

Увольнение Салихова может говорить и о продолжающейся ликвидации наследия Ливанова, которой Ольга Васильева последовательно занимается со времени занятия своего поста.

По одной из версий, Ольга Васильева, как и руководство РАН, по сути, присоединилась к той кремлевской башне, которая выступила против Стратегии. «Смешно, но правда. Васильева борется против Фурсенко, но тем самым пошла де-факто на саботаж стратегии, которую Путин одобрил и приказал доработать за 3 недели. Дорабатывать должен был Салихов. Поэтому Васильева фактически на стороне Президиума РАН против власти. Это будет посильнее Фауста Гёте», ‒ отметил собеседник «Полит.ру», попросивший не называть своего имени.

Напомним, что 23 ноября 2016 года на заседании Совета по науке и образованию при Президенте РФ было принято решение одобрить Стратегию научно-технологического развития РФ (см. стенограмму совещания). Разработка документа была начала летом 2015 года.

Помощник Путина Андрей Фурсенко подчеркнул, что Стратегия направлена на «поиск тех решений, которые в сложившихся условиях и с учётом национальной специфики позволят трансформировать науку в основы социально-экономического развития РФ, обеспечить независимость и конкурентоспособность страны на основе развития научного потенциала».

Алексей Кудрин отметил, что Стратегия «пытается создать новую парадигму увязки науки, НИОКР и экономики, выхода на результат». Академик РАН Александр Дынкин, выступая на Совете сказал, что для реализации Стратегии «для запуска мотора инновационной экономики критически важна структурная и институциональная реформа», которая должна стать компонентом этой Стратегии.

Пожалуй, единственным резким критиком Стратегии на этом обсуждении стал президент РАН Владимир Фортов, который заявил, что в стратегии отсутствуют механизмы реализации: «В последнее время было подготовлено около двух десятков различных научных концепций, видений, прогнозов Стратегии. Кто их только не писал, но, увы, все они остались, к сожалению, на бумаге. Это оттого, что в этих документах отсутствуют механизмы практической реализации. Нет их и в тексте концепции, а «дорожная карта» слишком мелкотемная. Недаром, говоря о механизмах реализации любого дела, великий президент Академии наук А.П.Александров в своё время говорил: “Принять документ ‒ это 5 процентов дела, 95 процентов ‒ это его выполнить”».

Владимир Евгеньевич также отметил, что «необходимо ясно понимать, что механизмы утверждения целей для фундаментальных наук не будут годиться для прикладных работ, и наоборот. В частности, было бы ошибкой, как это предлагается [в Стратегии], все программы исследований академических, вузовских и корпоративных, всех наук, и оборонной, решать в рамках одной для всех мегапрограммы, собрав туда все научные средства. Это слишком упрощённый подход. Мы убеждены с коллегами, что суперцентрализованная модель организации всей науки вряд ли будет жизнеспособна».

Фортов попытался если не противопоставить проекту Стратегии, то добавить к ней некую академическую стратегию. Он сообщил, что в РАН «уже подготовлен проект концепции новой программы фундаментальной науки», которую Академия готова представить Президенту РФ. «Я думаю, на это уйдёт месяца три, не больше». Он предложил включить в решение Совета пункт с поручением РАН  «подготовить и представить на рассмотрение Правительства РФ проект программы фундаментальных научных исследований в РФ на 2018‒2025 годы и дальнейшую перспективу».

Фортов также увязал успешное выполнение Стратегии с наличием качественной экспертизы: «Эта функция может быть поручена Академии наук, поскольку только в Академии собран полный корпус экспертов высшей квалификации по всем направлениям реализации Стратегии», ‒ заявил глава РАН. Нормальная экспертиза не может проводиться, когда академию постоянно «трясет». В этой связи глава РАН выступил с критикой итогов реформы трех академий. «Прошло целых три года реформы, а привело ли это к заметному росту эффективности конкретного учёного, сколько‑нибудь заметному улучшению его работы? Не начальника-бюрократа, а действующего учёного? Начальников у нас сильно прибавилось, Владимир Владимирович, за это время, и прибавилось количество бюрократических отчётов и прочей околонаучной мути».

После обсуждения Стратегии произошла историческая выволочка, которую президент страны устроил президенту Академии из-за того, что некоторые госчиновники не выполнили письменное указание Путина от октября 2015 года и решили все же участвовать в выборах РАН. В итоге несколько чиновников, в том числе назначенный 29 августа на пост зам. министра образования и науки РФ Алексей Лопатин своих постов лишились, а против РАН началась массированная пиар-кампания. Ученые рассказывают, что им звонят из какой-нибудь Рен-ТВ и предлагают выступить с критикой РАН. Пока не ясно, каковы цели этой пиар-кампании, направлена ли она против главы РАН Фортова или против всей Академии как института.

Впрочем, не все из ключевых фигур РАН выступают с критикой Стратегии. Так, в поддержку этого документа выступил на страницах «Газеты.ру» глава Совета по науке при МОН, академик РАН, проректор МГУ Алексей Хохлов (члены Совета отмечают, что Стратегия обсуждалась на совете и многие предложения были учтены). «В принятом документе выявление талантливой молодежи и построение успешной карьеры молодых ученых – на первом месте среди задач, которые надо решить в ходе научно-технологического развития РФ. …По словам Путина, “необходимо раз и навсегда отказаться от практики размазывания бюджетных ресурсов тонким слоем”, что “деньги должны выделяться эффективным коллективам на основе конкурсного отбора”».

«Совет по науке при Минобрнауки уже давно разработал рекомендации по конкурсам в рамках государственного задания, которые позволят решить эту задачу, но вопрос уже в течение двух лет вязнет где-то в недрах бесконечных бюрократических согласований», – сообщил Алексей Ремович.

Он также обратил внимание на слова Андрея Фурсенко, что «Стратегия в первую очередь “нацелена на молодых и на запросы молодых”», а затем изящно завершил статью следующей фразой: «Я понимаю, что некоторые мои коллеги очень любят ругать политику наших властей в области науки. Но при обдумывании итогов Совета по науке и образованию и при написании этой заметки мне постоянно в качестве рефрена приходили на ум классические слова А.С. Пушкина из письма П.Я. Чаадаеву: «Правительство все еще единственный европеец в России». Почти двести лет прошло, но мало что изменилось…»

Критики в Фейсбуке тут же заметили, что будет забавно, если на волне критики расцветающей семейственности в адрес руководства РАН, к которой присоединился и сам академик Хохлов, следующим президентом Академики станет он сам. Они напоминают, что Алексей Ремович – сын вице-президента АН СССР академика Рэма Хохлова, брат членкора РАН Дмитрия Хохлова и внук академика АН СССР Михаила Дубинина. Впрочем, никаких научного характера ни к кому из них не выдвигают.

Читатель может сам ознакомиться с 24-страничной Стратегией и составить свое собственное впечатление. В частности, там сообщается, что на первом этапе реализации Стратегии (2017 - 2019 годы) должны быть созданы «организационные, финансовые и законодательные механизмы, обеспечивающие гармонизацию научной, научно-технической, инновационной, промышленной, экономической и социальной политики и готовность РФ к большим вызовам». А на втором этапе реализации «обеспечивается увеличение объема экспорта технологий и высокотехнологичной продукции, в том числе посредством реализации Национальной технологической инициативы и поддержки национальных компаний при выходе на глобальный рынок; г) завершается переход сферы науки, технологий и национальной инновационной системы к устойчивому развитию».

Не очень понятно, как при текущем состоянии политических институтов, нестабильности работы ученых, постоянных опасениях за судьбу даже собственных зданий Академии наук и снижении финансирования сфера науки может гармонизироваться с существующими вызовами и перейти на устойчивое развитие. И сможет ли усиленная поддержка молодых ученых, при конкуренции за всё сокращающиеся деньги имеющая все шансы привести к не поддержке ученых вне молодежных квот, помочь решению этой задачи? И вообще может ли наука нормально развиваться в ситуации, когда свобода мысли и создание независимых гражданских, коммерческих и некоммерческих институтов воспринимается скорее как препятствие, чем как помощь?

P.S. Когда готовилась статья, стало известно об увольнении из МОН (по собственному желанию) 8 декабря еще одного члена «ливановской команды» первого зама министра Натальи Третьяк.

Член Общественного совета МОН, учитель Сергей Волков заметил на ее уход в своем ФБ: «Ну что ж, вчера Салихов и Андрущак, сегодня – Наталья Третьяк. Все закономерно, но тем не менее. С Натальей Владимировной довелось работать в регулярном контакте несколько лет. Не всегда я бывал согласен с ее решениями, иногда ужасно на них злился, но только иногда. И даже при этих "иногда" неизменно удавалось вести с НВ диалог, она слышала и вникала даже в далекие от нее предметы. Мне приходилось видеть, как виртуозно она разруливала тонкие и сложные политические ситуации – позавидует любой режиссер и актер. НВ – одна из тех, кто при прежнем министерстве держал щит перед всякими глупостями, не допуская их мгновенного и бездумного внедрения. Кажется, это мужское дело – а тут миниатюрная, хрупкая, красивая женщина, ей бы в танго (которое, кстати, она танцует), а не в бой. Но вот поди ж ты. И многие из этих глупостей как-то стекали вниз, опадали, растворялись, как бы сами собой. Но не сами, нет, тут есть такой секрет, нужны упорство, сила – и очаровательная улыбка. Вообще это удивительно, как на глазах Министерство будущего и слоган этот свой утратило, и улыбчивость вот эту, в женщинах столь необходимую. Время без будущего, время суровых женщин...»

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