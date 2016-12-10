Национальный герой Шотландии, отважный воин, король Роберт Брюс умирал в июне 1329 года в поместье Кардосс, недалеко от города Дамбартон. Сообщения о причинах ранней смерти короля (ему было всего 54 года) противоречивы. Английские историки пишут, что Роберт страдал проказой. Как кажется, их слова подтверждает и Жан Фруассар из валлонского графства Эно. В «Хронике» Фруассара говорится: «Король Роберт Шотландский, который был очень доблестным рыцарем, покрылся воском и заболел столь серьезной болезнью, что увидел приближение своего конца» (перевод здесь и далее Д. Н. Ракова).

Но ни в одном из шотландских источников нет ни намека на проказу Роберта Брюса. Ряд современных историков тоже сомневаются в таком диагнозе. Страдающий столь тяжкой болезнью король, по их мнению, не мог бы сравнительно незадолго до смерти воевать, посвящать своих соратников в рыцари, присутствовать на совете и вершить суд, много путешествовать и, наконец, стать отцом более десятка детей, как законных, так и внебрачных. Они предлагают свои гипотезы о болезни Роберта, называя экзему, рак, туберкулез, инсульт и даже сифилис и боковой амиотрофический склероз. Личный врач короля миланец Марио де Маинери вообще винил в его недомоганиях угрей, которых считал неподходящей пищей в таком возрасте. Окончательного ответа на вопрос о причинах смерти Роберта Брюса до сих пор нет.

Роберт Брюс

Так или иначе, смерть короля приближалась. Он обратился к самому отважному из своих соратников сэру Джеймсу Дугласу. Вот, как звучали его слова, согласно Фруассару:

«Мой дорогой друг, лорд Джеймс Дуглас. Ты знаешь, что я много потрудился и много испытал во время своей жизни, чтобы поддержать свои права на корону. В то время, когда я был больше всего этим занят, я дал обет, невыполнение которого меня сильно расстраивает. А именно, я поклялся, что если я смогу завершить свои войны таким образом, что смогу спокойно править в мире, то я отправлюсь на войну с врагами Господа Иисуса Христа и противниками христианской веры. К этой цели всегда склонялось мое сердце, но наш Господь не захотел этого, и хотя и дал мне сделать так много в моей жизни, но этот последний поход длился так долго, а за ним последовала эта тяжкая болезнь. Поэтому, раз мое тело не может отвечать желаниям моего сердца, то, чтобы выполнить свой обет, я пошлю свое сердце вместо тела. И поскольку я не знаю больше ни одного рыцаря, столь же храброго и предприимчивого, и лучше пригодного выполнить мои желания, чем ты, то я, настоятельно, как только могу, молю тебя, мой дорогой и исключительный друг, чтобы ты проявил великодушие и, ради любви ко мне, предпринял этот поход, и исполнил бы долг моей души перед нашим Господом и Спасителем. Ведь я столь высокого мнения о твоем благородстве и верности, что считаю, раз ты возьмешься за это дело, то оно не сможет потерпеть неудачу, и я умру более удовлетворенным, но ты должен будешь исполнить следующее. Я желаю, чтобы как только я умру, ты вынул бы мое сердце из моего тела, и забальзамировал бы его. Ты также возьмешь столько денег из моей казны, сколько покажется тебе пригодным для осуществления своего путешествия, а также для всех тех, кого ты изберешь, чтобы взять с собой. Затем ты положишь свой груз в Святую Гробницу нашего Господа, в которой он должен быть похоронен, раз туда не может дойти мое тело. Ты не будешь экономить на расходах и возьмешь с собой такой отряд и такие вещи, какие сочтешь подобающими твоему рангу. И куда бы ты не пришел, ты будешь всем давать знать, что несешь сердце короля Роберта Шотландского, которое ты везешь за моря по моему приказу, по причине того, тело мое идти туда не может».

Сэр Джеймс Дуглас пообещал умирающему, что выполнит его волю. 7 июня 1329 года Роберт Брюс скончался. Тело короля забальзамировали, его грудь была вскрыта, оттуда извлекли сердце и сэр Джеймс Дуглас поместил его в серебряный ларец. Внутренности короля были погребены в стене часовни святого Серфа в Кардоссе (ныне ее руины находятся в парке Левенгрув на территории Дамбартона). А тело Роберта отправили для погребения в Данферминское аббатство, так как именно в Данфермине находилась резиденция шотландских королей.

Похороны Роберта Брюса были грандиозными. Одного только воска для свечей, по дошедшим до нас упоминаниям, было потрачено 478 стоуна (3040 килограммов). Тело короля положили в дубовый гроб, а его поместили в каменную гробницу под полом возле алтаря. Наверху находилась плита из мрамора, специально купленного во Франции еще за год до смерти Роберта, над ней – возвышение из черного известняка, на котором покоилось скульптурное изображение Роберта Брюса из раскрашенного и позолоченного алебастра.

После того, как тело Роберта Брюса получило достойное погребение, сэр Джеймс Дуглас приступил к выполнению данному королю обещания. Он собрал отряд из восьми самых доблестных рыцарей Шотландии и 26 оруженосцев и отправился во Фландрию, рассчитывая там найти попутчиков и добраться до Иерусалима. Во Фландрии он узнал, что король Кастилии и Леона Альфонсо XI ведет войну с маврами Гранадского эмирата. Сэр Джеймс счел, что эта война вполне подходит для свершения подвигов за веру, а до Испании ближе, чем до Иерусалима, поэтому отправился туда. Его отряд прибыл в Валенсию и вскоре присоединился к королевским войскам.

В августе 1330 года шотландские рыцари приняли участие в битве с маврами при крепости Теба, на территории нынешней испанской провинции Малага. Рассказывают, что сэр Джеймс Дуглас во время сражения бросил ларец с сердцем своего короля в толпу врагу, прокричав, что верные соратники последуют за королем вперед. Шотландцы ринулись в атаку и обратили мавров в бегство. Но продолжение битвы закончилось для Дугласа гибельно.

Жан Фруассар пишет: «Лорд Джеймс сам поставил себя и свой отряд на одном из флангов, с тем, чтобы ему досталась наилучшая работа, и он смог бы лучше выполнить свое дело. Когда он увидел, что воинские ряды каждой из сторон полностью выстроены, и что король Испании пришел в движение, то он вообразил, что они сейчас же начнут атаку. А так как, в таких случаях, он всегда желал быть скорее среди первых, нежели среди последних, то он и весь его отряд пришпорили своих коней, и поскакали, пока не оказались перед войском гранадского короля, и яростно напали на сарацин. Он думал, что его должны поддержать испанцы, но это было ошибкой, поскольку никто в этот день не последовал его примеру. Славный рыцарь и весь его отряд был окружен врагом. Они проявили чудеса доблести, но все без толку, так как все они были убиты».

После сражения тело сэра Джеймса Дугласа и ларец с сердцем Роберта Брюса были найдены на поле битвы и возвращены в Шотландию. Там ларец был захоронен в аббатстве Мэлроуз в Роксбургшире, со временем место захоронения потерялось, и лишь в 1920 году ларец был найден археологами и перезахоронен. Его нашли вновь в 1998 году во время строительных работ. На этот раз место погребения отметили памятным знаком.

Памятный знак на месте захоронения сердца Роберта Брюса в аббатстве Мэлроуз. Надпись представляет собой цитату из шотландского поэта Джона Барбора (1320 – 1395): A noble hart may have nane ease gif freedom failye «Благородное сердце не будет знать покоя без свободы».

Судьба тела Роберта Брюса тоже оказалась непростой. В XVI веке в Шотландию пришла Реформация, и в 1560 году Данфермлинское аббатство было закрыто и разрушено. Гробница короля была утрачена. Только центральный неф собора использовался в качестве приходской церкви. В начале XIX века решено было построить новую церковь на месте алтаря бывшего собора. И 17 февраля 1818 года, когда строители стали копать землю под фундамент, они наткнулись на каменные плиты, скрывавшие гробницу. Когда плиты подняли, увидели остатки дубового гроба, а под ними свинцовый гроб, где находились кости и фрагменты расшитого золотом савана. При раскопках вокруг были найдены также обломки мрамора и алебастра, когда-то украшавших гробницу.

Останки исследовали двое видных ученых: Джеймс Грегори, глава медицинской школы Эдинбургского университета и президент Королевского врачебного колледжа Эдинбурга, а также профессор анатомии Эдинбургского университета Александр Монро. Они обнаружили на грудной клетке следы распила, сделанного для извлечения сердца, что окончательно убедило всех в том, что найдены останки Роберта Брюса.

Кости были измерены и зарисованы, ученые пришли к выводу, что рост короля составлял 185 сантиметров. Художник Уильям Скулар сделал гипсовый слепок черепа короля. 5 ноября 1819 года Роберта Брюса с большой помпой вновь похоронили в Данфермлинском аббатстве.

Модель черепа Роберта Брюса, по слепку сделанному Уильямом Скуларом, хранится в Хантеровском музее Университета Глазго



Современные технологии исследования костей смогли бы многое рассказать о Роберте Брюсе и причинах его смерти, но никто не спешит предоставлять ученым доступ к его останкам. Все, что есть в наличии – модель черепа, сделанная по гипсовому слепку. По ней как минимум дважды ранее делались попытки восстановления облика короля. Автор одной из них – Роберт Нив (Robert Neave) из Манчестерского университета поддержал гипотезу о заболевании проказой, автор другой – Питер Ванезис (Peter Vanezis) из Университета Глазго – не счел возможным ее ни поддержать, ни отвергнуть.

Реконструкция Роберта Нива

Недавно профессор шотландской истории из Университета Глазго Мартин Макгрегор (Martin MacGregor) познакомился с результатами реконструкции по черепу лица короля Ричарда III. Он пришел к выводу, что методика реконструкции значительно усовершенствовалась, и теперь можно будет с большей точностью воспроизвести лицо Роберта Брюса. Он обратился к профессору Кэролайн Уилкинсон (Caroline Wilkinson), которая возглавляет лабораторию краниофасциальной реконструкции в Ливерпульском университете имени Джона Мурса. Именно она работала над лицом Ричарда III.

Компьютерный скан черепа в процессе реконструкции

Тщательное исследование модели привело Уилкинсон и ее коллег к выводу, что на черепе можно предположить наличие следов проказы. На это указывают остеологические изменения в области носа и верхней челюсти. Но окончательный вывод ученые делать отказались, так как сочли, что полностью уверенными могут быть только после осмотра самих костей, а не их модели. Поэтому Уилкинсон выполнила два варианта реконструкции: более молодого короля без следов болезни и более старого с признаками проказы.

Два варианта реконструкции лица Роберта Брюса

Карие глаза и светло-русые волосы король получил на основе анализа исторических источников, проведенного Мартином Макгрегором и его коллегами. Профессор Уилкинсон убеждена, что в итоге удалось получить наиболее реалистичное изображение Роберта Брюса на основе доступного материала.