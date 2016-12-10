Независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA), профессор права канадского Университета Западного Онтарио Ричард Макларен в пятницу представил вторую часть своего доклада, посвященного государственной системе допинга в России. Первая часть доклада была обнародована летом, накануне Олимпиады в Рио и едва не привела к отстранению российской сборной от участия в соревнованиях. МОК согласился допустить сборную к соревнованиям в Бразилии, не став применять принцип коллективной ответственности, но некоторые спортсмены так и не были допущены к соревнованиям. В новом докладе говорится, что все выводы, сделанные в первой части, подтверждены, и это наверняка приведет к печальным последствиям для российского спорта.

Вторая часть доклада Макларена не просто повторяет главные обвинения, содержавшиеся в предыдущей, но и указывает на новые подробности. Расследование, возглавляемое канадским юристом, пришло к выводу, что масштабы российской системы допинга гораздо шире, чем предполагалось. Почти в два раза выросло число спортсменов подозреваемых в вовлеченности в систему. Если летом Макларен обосновывал, что к применению допинга причастны около 600 атлетов, то новая версия обнаруживает свыше тысячи атлетов, представляющих примерно 30 летних и зимних видов спорта, которые могли получать пользу от допинговой системы.

В докладе речь идет о промежутке времени с 2011 по 2015 год. Авторы доклада полагают, что система подмены проб начала разрабатываться после неудачного выступления россиян на Олимпиаде в Ванкувере. За это время ее удалось применить на Олимпийских играх в Лондоне (2012), на Универсиаде (2012), на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве (2013) и на зимней Олимпиаде в Сочи (2014).

Основные фигуранты расследования те же. Система сокрытия проб, как заявляется, создавалась под наблюдением российских чиновников при поддержке ФСБ. Ключевую роль, по версии авторов доклада, в этой схеме занимает Министерство спорта России и связанные с ним Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), Центр спортивной подготовки и Московская антидопинговая лаборатория.

Важнейшим элементом этой системы был директор Московской лаборатории Григорий Родченков, которые стал информатором Макларена после того, как переехал в США. При этом не вполне ясно, какое место в системе занимал тогдашний министр спорта Виталий Мутко, в октябре этого года назначенный на должность вице-премьера. По мнению Макларена, Мутко мог знать о допинг-системе, но процессом руководил его заместитель Юрий Нагорных, уже отправленный в отставку. Никаких доказательств прямой причастности Мутко к организации и управлению системы у WADA нет.

Особе место в докладе занимает сочинская Олимпиада, на которой Россия заняла первое место. Макларен продолжает настаивать на существовании практики подмены «грязных» проб на «чистые» прямо во время соревнований. По его словам, Минспорта вместе с Родченковым разрабатывали методику, которая была бы совершенным и безопасным механизмом, гарантировавшим невозможность уличения в применении допинга, а специалисты в лабораториях добивались даже внешнего сходства «чистых» и «грязных» проб.

Расследование показало, что на Олимпиаде в Сочи у 12 медалистов были вскрыты пробы с мочой. На контейнерах с пробами были обнаружены царапины и повреждения, указывающие на манипуляции с содержимым этих контейнеров. В пробах некоторых спортсменов уровень соли превышал «физиологически допустимый». У двух женщин из хоккейной сборной, в пробах обнаружили мужскую ДНК. Также выявлены манипуляции с пробами шести медалистов Паралимпиады в Сочи. Чтобы сделать подделанные образцы проб похожими на настоящие, использовалась вода или растворимый кофе Nescafe, говорится в докладе.

Все выводы, сделанные в докладе, основаны на экспертизах и лабораторных исследованиях. Всего в нем говорится о 500 фальшивых отчетах о пробах, переданных московской лабораторией в WADA. В опубликованном докладе имена спортсменов не указаны, но они есть в полных версиях докладов, направленных в спортивные федерации. Для подтверждения сделанных заявлений, WADA запустило сайт с базой документов, использованных в расследовании.

Глава WADA Крейг Риди назвал новый доклад «тревожным» свидетельством, демонстрирующим «масштабы подрывной деятельности». Российские чиновники в личных комментариях в основном говорили об отсутствии доказательств и чистоте российских спортсменов, однако официальной позиции по представленному докладу пока нет. Министерство спорта пообещало тщательно изучить представленную информацию «с целью формирования конструктивной позиции». В то же время, министерство утверждает, что в России отсутствовали какие-либо программы поддержки допинга.

Министр спорта Павел Колобков в свою очередь заявил, что термин «государственный заговор», употребленный Маклареном, является ошибочным. «Никакого заговора в помине не было и быть не могло. С отдельными нарушениями и даже, на мой взгляд, преступлениями, совершенными, в частности, господином Родченковым и его вероятными сподвижниками, российские правоохранительные органы разбираются», — сказал Колобков.

В Кремле пообещали внимательно ознакомиться докладом Макларена, отметив, что «какие-то гипотетические рассуждения здесь неуместны». Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах предложил пожизненно отстранять от участия в Олимпиадах всех, кто причастен к системе применения допинга. В ближайшее время МОК перепроверит пробы мочи всех 254 российских спортсменов, участвовавших на Олимпиаде в Сочи.