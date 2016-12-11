Разговором с Дмитрием Злотовым, руководителем Московского и Казанского отделений «Федерации Автовладельцев России», мы продолжаем публикацию серии интервью с представителями правозащитных и экспертных организаций о реформе силовых ведомств и историях успеха российской правозащиты. Интервью подготовлено командой проекта Комитета гражданских инициатив «Открытая полиция».

Здравствуйте, сегодня у нас в гостях Дмитрий Золотов, руководитель Федерации автовладельцев России. Добрый день!

По городу Москве.

По городу Москве, это важно. Расскажите, пожалуйста, про вашу организацию, как она появилась, где появилась? Раз вы говорите, в городе Москве, где у вас еще есть филиалы, отделения?

Федерация автовладельцев России зародилась в Новосибирске. Она у нас существует уже 10 лет. За эти 10 лет появилось более 15 филиалов по регионам России, и мы этому рады.

Расскажите, какие программы у вас есть? Основная деятельность?

Сейчас у нас основная деятельность – Школа общественного контроля и мониторинг. Мы не занимаемся частной юридической практикой, не оказываем юридическую помощь водителям, которые попали в какие-то сложные ситуации. Мы занимаемся более глобальными темами, которые относятся к дорожной обстановке.

Глобальными темами – это, например… ?

Это то, что касается всех автомобилистов на дороге. Не в частном порядке разбираем какую-то проблему одного водителя, а именно проблемы всех: это качество топлива, работа сотрудников ГИБДД, работа автосалонов, мониторинг работы ОСАГО.

Насчет ОСАГО, знаете, я узнала, что Минфин подал какой-то новый законопроект об ОСАГО, вы слышали об этом?

Они пытаются каждый раз внести новые законопроекты, и тем самым увести проблему с полисами в сторону. Это потому что с нового года будут обязаны выдавать всем в электронном виде полисы, что сейчас невозможно получить, и тем самым они лишатся дополнительного вот этого заработка в виде навязывания дополнительных услуг (речь идет о Федеральном законе от 23 июня 2016 г. № 214-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"; далее – Закон № 214-ФЗ).

Выходит, обычные люди не могут к вам обратиться для защиты своих прав?

Когда люди к нам обращаются с разными частными проблемами, мы их объединяем и занимаемся этой темой в целом. Последнее время занимаемся автосалонами.

Как мы к этому пришли? Мы сами покупали автомобиль, столкнулись с тем, что очень много мошенников на рынке, и начали искать, где можно купить автомобиль без проблем. Процесс поиска мы засняли на камеру, все делали в прямом эфире, а потом стали показывать, как мы покупали автомобиль.

Начали поступать многочисленные жалобы от водителей, от наших подписчиков, от сторонних людей, которые попали в такую же ситуацию. Причем география мошенничества концентрировалась именно в Москве, а не в регионах, как это обычно бывает.

Мы начали разбираться с этим вопросом и выявили очень много подобных нарушений.

То же самое и с мониторингом АЗС. На АЗС поступали жалобы со всей России относительно качества топлива, сервиса и т.д. Точно так же: сначала один водитель пожаловался на некачественное топливо, другой – что нет информации о том, какое топливо в наличии. Он двигался по трассе в другой город и никак не мог узнать, есть ли в пункте назначения 98-й бензин: не каждая заправка имеет этот вид топлива. И такие нюансы складываются в одну общую картину. Мы начинаем о ней рассказывать, показывать, разбираться и менять ситуацию.

Вы взаимодействуете с правоохранительными органами, с госорганизациями?

Да, напрямую – с ГИБДД, с правительством Москвы, с Росстандартом и другими профильными организациями, которые могут помочь в решении наших специфических проблем.

Охотно ли они идут с вами на контакт?

У них нет выбора. Мы показываем проблему не со стороны, как они видят (со стороны чиновников), а изнутри, потому что все проблемы возникают именно снизу. Если мы не будем разбираться с самого начала, проблема приобретает больший масштаб и набирает ход, как снежный ком, катящийся с горы. Мы изучаем изнутри, как и что происходит, и к чему приводит. Мы не только даём советы, но и разрабатываем свою методику работы того или иного направления, и чиновники начинают прислушиваться, берут эту методику к себе в работу, как-то взаимодействуя с нами. Где-то в неформально, но это именно те методы, которые мы предлагаем для решения проблемы.

Здорово! Получается, вы полноценные партнеры для них, и они к вам прислушиваются, работают…

Мы фактически – это глаза и уши чиновников: мы показываем всю обстановку в реальном времени: как обстоят дела здесь и сейчас.

Каких успехов вам удалось достичь в этом году?

Не хотелось бы хвастаться…

Самые яркие примеры?

... – это некрасиво...

Почему же?

... а вообще, когда начинаешь чем-то заниматься, понимаешь, что эти проекты – долгосрочные. Применительно к работе ГИБДД, мы не просто устранили какие-то частные нарушения: сейчас есть информация о телефонах доверия на борту каждого их автомобиля. Телефоны эти раньше отсутствовали.

Сейчас есть информация по заправкам, которые работают с некачественным топливом. Эту проблему устраняем мы тоже устраняем, заправки наказывают, их проверяют. Работаем по автосалонам: закрываем мошеннические автосалоны, проверяем как они работают, что можно сделать, даем эту информацию чиновникам. Вот в таком ключе.

А вы никаких реформ не предлагаете? В том, что касается автовладельцев?

Предлагаем. И реформу ОСАГО предлагали. Вот сейчас 5-й класс топлива ввели. Раньше был 4-й класс, где монометиланилин присутствовал. Мы долго боролись за то, чтобы его не было в топливе, потому что это фактически яд. Он был на нашем рынке, бензин разводили именно монометиланилином (он дешевый). Из 76-го делали 92-й, 98-й.

Это вы по всей России добились?

Это по всей России.

Проводите ли вы какие-нибудь мероприятия?

Проводим. У нас есть ежегодная премия. Вот сейчас, 19 ноября, будет премия по безопасности дорожного движения. Мы награждаем героев. Находим этих героев среди людей, которые оказывают помощь другим водителям: кто-то ценой своей жизни, кто-то ценой здоровья. Премия этого года станет третьей по счёту. Мы награждаем статуэтками, приглашаем гостей, и в торжественном виде показываем то, что эти люди сделали для других людей. Это люди, живущие среди нас. Мы их не замечаем, но они есть.

Где вручается премия?

Вручение состоится в концертном зале «Королёвский» в Останкино, 19 ноября в 19 часов.

Привлекаете ли вы волонтеров в свои программы? Нужны ли они вам, и каким образом рядовые граждане могут вам помочь?

У Федерации автовладельцев множество сторонников, которые поддерживают нас, которые принимают участие в нашей работе. Это не те, кто постоянно занимается определённой проблемой или чем-то сверхважным. Это обычные автовладельцы, обычные водители, которые ездят из дома на работу, снимают обстановку на дорогах, принимают участие в устранении каких-то нарушений со стороны других водителей. Как раз это и является общественным контролем. В организацию попасть достаточно просто: нужно быть самому дисциплинированным водителем, нужно соблюдать правила движения и хотеть исправить какую-то проблемную ситуацию на дороге. Проблемную не только для тебя лично, но и для других. Каждый начинает исправлять там, где он живет. Если живешь ты здесь, тебе не нравится организация дорожного движения, как все обустроено, нет освещения, дворы все забиты шлагбаумами…. Каждый сам у себя этим занимается, и вот из этого и растет сообщество. Потому что организация некоммерческая, общественная, и попасть к нам достаточно просто.

У вас есть какие-то трудности, с которыми вы сталкиваетесь как НКО?

Общественная организация может быть зарегистрирована юридически, а может существовать просто как общественное движение, поэтому таких сложностей нет. Наша организация не имеет финансирования, она сама по себе, у нас нет никаких фиксированных членских взносов. Каждый сам делает ту работу, которую считает нужной, на добровольной основе. Поэтому здесь никаких сложностей. На нас надавить невозможно, потому что мы ни от кого не зависим. У нас нет каких-то людей, которые говорят: «Вот нужно это сделать, нужно то сделать». Мы сами видим какую-то проблему и этой проблемой занимаемся.

Если нам говорят, что какая-то проблема недостаточно острая, и давайте мы её как-нибудь замнем, мы предлагаем альтернативы. Например, мы решаем проблему на месте и она не вылезает наружу, потому что нам не нужен пиар.

Многие так делают: раздуют проблему, на этом заканчивают, и все. Мы пытаемся устранить проблему полностью на корню, и нам не обязательно афишировать, что мы это сделали.

Например, сепаратно договариваемся с какой-то группой чиновников, что вот они что-то исправляют, они это исправляют и мы на этом успокаиваемся, и вопрос закрыт. Так было, например, с перекрестками. Очень много таких перекрестков, которые просто противоречат здравому смыслу: светофор показывает, что прямо стрелка, разметка – направо, а в итоге там «кирпич».

Вы говорите, что никто не может на вас повлиять. Может все-таки кто-то пытался оказать на вас давление?

Оказывать давление пытаются, но это не меняет нашего отношения ко всему, потому что нет рычагов давления на нас. Нельзя повлиять на сообщество автомобилистов, потому что это не какая-то зависимая организация от какой-то структуры. Это просто сообщество водителей, которые неравнодушны к какой-то проблеме и занимаются этой проблемой. Как можно надавить, чем, на кого? Нет инструмента, которым можно было бы спровоцировать или умолчать тему.

Всегда и на улице, и на дороге, и в автосалоне есть какие-то моменты, когда нужно решать проблемы в экстренном режиме. Работа неспокойная достаточно и очень ответственная, потому что мы на своем примере показываем, как нужно себя вести с другими участниками дорожного движения, с чиновниками, с организациями.

Вы говорите, что снимаете... Если человек приходит в тот же самый автосалон с камерой снимать, там никто не возмущается?

Возмущается. Съемка – это отдельная тема. Когда начинаешь снимать, очень начинают возмущаться: «Меня не нужно снимать! Мы частное лицо, мы частная организация! Это частная собственность!» и т.д. Но т.к. мы являемся средством массовой информации, и помимо этого мы еще знаем законы и свои гражданские права, знаем, что каждый человек имеет право добывать информацию законным способом, мы на это упираем. Поэтому у нас нет таких проблем, чтобы «взяли и запретили». Если запрещают – мы вызываем полицию, разбираемся, и проблема разрешается.

Неужели владельцы, допустим, своего автосервиса, не могут запретить вам снимать у них?

Не могут, потому что это общественное место. Даже если это частное здание – то место, где находится собственник, но он начинает продавать какую-то продукцию, то место автоматически становится общественным.

Есть у нас «Московский помощник», насколько я помню, приложение на телефоне, которым можно снимать нарушения со стороны автовладельцев. Такие действия, с одной стороны, хорошо воздействуют на общество, потому что люди начинают бояться и меньше нарушают. Но есть сложность: если человека засняли, его могут увидеть соседи, друзья. И тот кто снимает, может подвергнуться, так сказать, физическому воздействию. Многие боятся и просят замазать их лицо, чтобы не показывали в кадре или убрать кого-то ещё, кто находится в кадре рядом.

То есть мы снимаем нарушителей за исключением тех случаев, когда , например, человек, снимающий на камеру, говорит о том, что вот он наказывает нарушителя в своем дворе: весь двор против него ополчится, просто ему жизни не дадут.

Спасибо большое, было интересно. Желаю вам удачи, успехов в вашем таком обширном и важном деле. Всего доброго. Спасибо.

Спасибо.