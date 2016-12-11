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11 декабря 2016, 13:14
теракт Турция
Глеб Корепанов

Двойной теракт в Стамбуле

По меньшей мере, 38 человек погибли и 160 человек пострадали в результате двойного взрыва около стадиона в Стамбуле. По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, среди погибших более 30 полицейских.  Теракт произошел вечером 10 октября, спустя два часа после завершения футбольного матча на стадионе Vodafone Arena между клубами высшей лиги «Бешикташем» и «Бурсаспором».

Первая бомба взорвалась в автомобиле, проезжавшем мимо отряда спецназа. Спустя 45 минут террорист-смертник взорвал себя в соседнем парке Мачка. В течение ночи были задержаны 13 человек, подозреваемых в причастности к теракту.

Ответственность за нападение пока не взяла ни одна из радикальных организаций. Турецкие власти утверждают, что двойной теракт могли организовать члены Рабочей партии Курдистана (РПК).  «Это пока не окончательно, но есть указания на то, что это дело рук РПК», — цитирует CNN Turk вице-премьера Турции Нумана Куртулмуша.

«Все указывает на РПК. Очевидно, это спланированное событие. Мы сделаем заявление после окончания расследования. Сейчас мы не можем сказать ничего определенного», — сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

За нападение также могут стоять боевики запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ), которое обвиняется в организации нескольких взрывов, произошедших в Турции в этом году. Теракт у стадиона в районе «Бешикташ» произошел менее чем через неделю после того, как руководство ИГ призвало своих сторонников атаковать турецкие органы безопасности, военных, экономические и медиаструктуры.

Турция является членом НАТО и входит в международную коалицию против ИГ. В августе турецкие вооруженные силы начали сухопутную операцию на севере Сирии. Своей главной целью в этой операции Стамбул объявил боевиков ИГ, но параллельно с этим турецкая авиация регулярно бомбит позиции РПК.  

В связи с терактом в Турции объявлен национальный траур. В знак скорби по погибшим все флаги на территории страны будут на один день приспущены. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил свой визит в Казахстан, намеченный на 11-12 декабря. Эрдоган осудил организаторов теракта, отметив, что атака была направлена против полицейских и мирных граждан с целью причинения максимального ущерба.

«Никто не должен сомневаться, что с божьей помощью мы как страна и как нация преодолеем террор, террористические организации и силы, стоящие за ними», — сказал Эрдоган.

Информации о россиянах, которые могли пострадать в результате взрывов, не поступало. Посольство России в Анкаре и генконсульство в Стамбуле следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с местными властями. Ростуризм также не получал информацию о пострадавших при взрывах россиянах.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге, решительно осудив «это подлое, циничное преступление». Путин подчеркнул, что произошедшее «в очередной раз подтверждает востребованность совместных усилий, направленных на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом». 

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