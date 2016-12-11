Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
11 декабря 2016, воскресенье, 18:58
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
11 декабря 2016, 18:01
история Никита Михалков

Недоизвинения

Борис Ельцин и Никита Михалков
Борис Ельцин и Никита Михалков
фото: yeltsin.ru

Известный режиссер и не менее известный сторонник власти Никита Михалков вновь проявился на политической арене. На этот раз критике доверенного лица Путина подверглась деятельность «Ельцин-центра» в Екатеринбурге. На выступлении в Совете Федерации 9 декабря Михалков заявил, что программы центра вредны, так как они формируют у сотен детей искаженное представление об истории России, а также разрушают их национальное самосознание. Тогда же режиссер призвал правительство скорректировать работу «Ельцин-центра».

Ответ Михалкову не заставил себя ждать. Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина выразила возмущение высказываниями режиссера, справедливо отметив, что он ни разу не посетил критикуемый им центр. Наина Ельцина назвала ложью все обвинения Михалкова во вредной пропаганде.

Спустя два дня Михалков смог подобрать слова для ответа. Он обратился к Ельциной с публичным письмом, в котором перемешал извинения с самооправданием. И даже начало письма зарождает сомнения в том, что режиссер действительно ставил перед собой цель извиниться: «Я не имею обыкновения вступать в полемику с хулителями, ибо я считаю, что Бог рассудит всех. А отвечать людям, которые принципиально не хотят говорить по существу, считаю бессмысленной тратой времени. Но в данном случае не могу не ответить личным письмом, ибо уважаю Наину Иосифовну Ельцину и хочу попытаться расставить все точки над «i».

Далее Михалков все же извиняется перед вдовой первого президента за доставленное огорчение, отметив, однако, что оно вызвано не его собственными словами, а их неверной интерпретацией.  «Не про память Бориса Николаевича Ельцина и не про его деятельность я говорил на Совете Федерации, а про то, каким образом и кто составляет и исполняет программы сомнительного исторического содержания с сомнительными историческими выводами», - так оправдывается критик.

Затем Михалков отвечает на возникшие у публики вопросы по поводу своей речи в Совфеде. Он признает, что Борис Ельцин действительно достоин музея, как и любой глава государства, и даже сравнивает его с Иваном Грозным. Далее режиссер признает, что действительно ни разу не был в самом центре, однако направлял туда съемочные группы, которые «все отсняли», и теперь у автора письма имеется полное представление о работе музея.

Наконец, Михалков отвечает на самый щепетильный вопрос о резкой смене позиции после того, как в 90-е он сам был доверенным лицом первого президента. «Я принимал участие в выборах совершенно осознанно и говорил все, что говорил, совершенно искренне, потому что для меня и для очень многих других людей в тот момент альтернативы Борису Николаевичу не было никакой. Все, что было на виду и претендовало на власть, было много хуже. Кроме того, в то время никто, по крайней мере, из тех, кто голосовал за Бориса Николаевича — и я в том числе, и представить себе не могли всю глубину и трагичность положения, в котором окажется страна. Это и раскупленные заводы, и проданные за копейки корабли, и униженная армия, и обнищавший народ, и разрушенная наука. Но уверен — несправедливо всю ответственность за это возлагать только на плечи Бориса Николаевича. Для него такой масштаб власти был большим испытанием и, наверняка, решения иногда приходилось принимать, что называется, «с колес». Уверен, этим и воспользовались все те, кто рассматривал нашу страну всего лишь как источник собственных интересов. И сегодня это понятно всем, кто трезво оценивает происходившие процессы», - заявляет он.

Михалков повторяется, говоря, что он вовсе не против работы центра, и даже апеллирует к словам Ирины Хакамады, которая уподобила музей по степени приносимой пользы Еврейскому центру толерантности в Москве. Однако он призывает раскрыть деятельность «Ельцин-центра»: «То есть, есть идея продвижения демократии, но это очень скрытая идея». Согласитесь, Наина Иосифовна, если идея созидательна и честна — разве она должна быть скрытой? Поверьте, меня интересует не разрушение этого современного Центра, а возможность скорректировать то наполнение, которое там существует, чтобы не призывал историк Никита Соколов именем Бориса Николаевича реабилитировать генерала Власова и власовцев, чтобы историк Николай Сванидзе не запутывал разум ребят однобоким и идеологизированным представлением об Иване Грозном и вообще о нашей истории. И уж конечно не показывать лживый мультфильм, в котором все, кто правил нашей страной — ничтожества, бездарности и кровавые тираны. А кое-кто вообще не упоминается, например, государь-миротворец Александр III. Убежден, что никогда Борис Николаевич не поддержал бы такую концепцию, никогда бы не допустил, чтобы к его ногам безоглядно бросили всех исторических личностей, когда бы то ни было правивших страной. Зачем же его имя подставлять под такую фальшивку?».

Михалков, по-видимому, все более укрепляясь в мысли о своей правоте, уже открыто обвиняет центр в том, что он позволяет молодежи бесплатно проводить время, «скрашивая это развлечениями и времяпрепровождением в прекрасных интерьерах. «Вы своим ответом защищаете тех, кто именем Бориса Николаевича делает СВОЮ историю в ущерб объективной правде, и в результате гнев этих 96 процентов недовольных политикой Центра совершенно несправедливо обрушивается на Вас и на память Бориса Николаевича», - пишет он.

«Поверьте, что пишу я Вам это с абсолютно открытым сердцем, испытывая глубокую печаль, что доставил Вам неприятные минуты и готов извиниться перед Вами за это, но я очень надеюсь быть если не понятым, то хотя бы услышанным Вами. Моя позиция открыта и ясна. Так же, как и открыта и ясна она была 20 лет назад», - заключает Михалков и призывает Ельцину все же скорректировать программы центра.

В самом «Ельцин-центре» выпады Михалкова восприняли со скепсисом. У работников музея есть неопровержимый аргумент – это письма самого Михалкова первому президенту, содержание которых полностью опровергает его сегодняшнюю позицию. В центре уверены, что истинной целью нападок режиссера стало желание отдать дань моде и добиться большего финансирования собственных  проектов, к примеру, музейно-патриотического комплекса «Цитадель».

 Директор Ельцин Центра Дина Сорокина даже показала выдержки из писем Михалкова. К примеру, такую: «Уважаемый Борис Николаевич, от всего сердца Вас поздравляю с юбилеем. Вы посвятили свою жизнь возрождению и сохранению России как единого сильного государства. Хочу выразить слова искренней признательности и благодарности за ваше огромное внимание, которое вы как президент России всегда уделяли и уделяете культуре нашей страны. Восхищаюсь вашей энергией, желаю здоровья и бодрости духа».

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Теракт в Стамбуле 10 декабря 2016 года
Число жертв терактов в Стамбуле достигло 38 человек
Олимпийские игры в Сочи
Сборная Латвии по скелетону решила бойкотировать ЧМ в Сочи
Пальмира. Сирия
СМИ сообщили о захвате ИГ Пальмиры
Автомобиль полиции
Супруга главы отдела МВД Отрадного погибла при нападении
Никита Михалков
Никита Михалков написал письмо Наине Ельциной
18:40 Курды заявили об организации терактов в Стамбуле
18:14 В Петербурге активист НОДа напал на сотрудника «Коммерсанта»
18:06 СМИ сообщили о приезде в Японию делегации для подготовки визита Путина
17:57 Сборная Латвии по скелетону решила бойкотировать ЧМ в Сочи
17:45 Сотни туристов оказались в ловушке на вершине горы в Японии

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Александр Солженицын
Александр Солженицын. 1974
11 декабря 1918 года родился писатель Александр Солженицын
17:20 Британский министр обороны отверг партнерство с Россией
16:45 Главе МИД Италии поручили сформировать правительство
16:11 СМИ сообщили о захвате ИГ Пальмиры
15:17 Интерпол отказался объявлять в розыск депутата Онищенко по запросу Киева
14:48 Глава RT ответила на слова Макфола об иноагентах
14:21 В Приднестровье начались выборы президента
14:05 Глава Киргизии пообещал не потерять новую конституцию
13:29 При взрыве в христианском соборе в Каире погибли 20 человек
13:21 Никита Михалков написал письмо Наине Ельциной
13:00 Путин выразил Эрдогану соболезнования после терактов
12:46 Число жертв терактов в Стамбуле достигло 38 человек
12:08 СМИ назвали главу МИД Италии новым премьером страны
11:39 Супруга главы отдела МВД Отрадного погибла при нападении
11:10 Глава Пентагона прибыл в Ирак с необъявленным визитом
10:51 Анкара заподозрила курдов в организации новых терактов
10:35 Глава ExxonMobil согласился возглавить Госдеп США
10:18 Макфол призвал приравнять RT и Sputnik к иноагентам
09:58 В Нижнекамске пожар в цеху привел к гибели пяти человек
09:39 СМИ рассказали о реакции США на поездку Путина в Токио
09:26 Авиация РФ помогла выбить ИГ из Пальмиры
09:13 В Стамбуле прогремело два взрыва
10.12 20:48 Михалков допустил критику «Ельцин-центра» без его посещения
10.12 20:33 В Петербурге умер старейший режиссер «Ленфильма» Сергей Микаэлян
10.12 19:52 НТВ показал «сенсационные откровения» оппозиционера Ильи Пономарева
10.12 19:24 Керри попросил у России «проявить милость» в отношении оппозиции в Алеппо
10.12 18:57 В ДТП на трассе под Оренбургом погибли семь человек
10.12 18:31 Иракская армия опровергла ошибочный удар ВВС США в Мосуле
10.12 17:58 Герман Греф стал медиаперсоной недели по версии «Полит.ру»
10.12 17:20 Глава антидопингового агентства США призвал исключить Россию из МОК
10.12 16:51 Мутко заявил о достижении Маклареном главной цели
10.12 16:24 Президенту Колумбии вручили Нобелевскую премию мира
10.12 16:08 Дочь Шойгу нашла «чудовищные ошибки» в учебниках по ОБЖ
10.12 15:56 Страны вне ОПЕК согласились сократить добычу более чем на 600 тысяч баррелей
10.12 15:32 Шипулин побил рекорд СССР и России по числу медалей на Кубке мира по биатлону
10.12 14:46 На Байконуре выдвинули новую версию причины аварии «Прогресса»
10.12 14:23 Вдова Ельцина назвала «лживыми» высказывания Никиты Михалкова
10.12 13:53 Минобороны организовало вывод мирных жителей с востока Алеппо
10.12 13:19 В Стокгольме состоится церемония вручения Нобелевских премий
10.12 12:54 Новый премьер Франции предложил продлить режим ЧП в стране
10.12 12:46 В Крыму более 15 тысяч человек остались без тепла из-за аварии
10.12 12:26 Новак подтвердил готовность России сократить добычу на 300 тысяч баррелей
10.12 11:52 В США военный вертолет экстренно сел на школьном футбольном поле
10.12 11:48 Billboard признал Мадонну женщиной года в музыке
10.12 11:30 В Мосуле при ошибочном ударе ВВС США погибли около 90 военных
10.12 10:50 СМИ узнали о планах Японии ослабить санкции и смягчить визовый режим с РФ
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.