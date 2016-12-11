Недоизвинения

Известный режиссер и не менее известный сторонник власти Никита Михалков вновь проявился на политической арене. На этот раз критике доверенного лица Путина подверглась деятельность «Ельцин-центра» в Екатеринбурге. На выступлении в Совете Федерации 9 декабря Михалков заявил, что программы центра вредны, так как они формируют у сотен детей искаженное представление об истории России, а также разрушают их национальное самосознание. Тогда же режиссер призвал правительство скорректировать работу «Ельцин-центра».

Ответ Михалкову не заставил себя ждать. Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина выразила возмущение высказываниями режиссера, справедливо отметив, что он ни разу не посетил критикуемый им центр. Наина Ельцина назвала ложью все обвинения Михалкова во вредной пропаганде.

Спустя два дня Михалков смог подобрать слова для ответа. Он обратился к Ельциной с публичным письмом, в котором перемешал извинения с самооправданием. И даже начало письма зарождает сомнения в том, что режиссер действительно ставил перед собой цель извиниться: «Я не имею обыкновения вступать в полемику с хулителями, ибо я считаю, что Бог рассудит всех. А отвечать людям, которые принципиально не хотят говорить по существу, считаю бессмысленной тратой времени. Но в данном случае не могу не ответить личным письмом, ибо уважаю Наину Иосифовну Ельцину и хочу попытаться расставить все точки над «i».

Далее Михалков все же извиняется перед вдовой первого президента за доставленное огорчение, отметив, однако, что оно вызвано не его собственными словами, а их неверной интерпретацией. «Не про память Бориса Николаевича Ельцина и не про его деятельность я говорил на Совете Федерации, а про то, каким образом и кто составляет и исполняет программы сомнительного исторического содержания с сомнительными историческими выводами», - так оправдывается критик.

Затем Михалков отвечает на возникшие у публики вопросы по поводу своей речи в Совфеде. Он признает, что Борис Ельцин действительно достоин музея, как и любой глава государства, и даже сравнивает его с Иваном Грозным. Далее режиссер признает, что действительно ни разу не был в самом центре, однако направлял туда съемочные группы, которые «все отсняли», и теперь у автора письма имеется полное представление о работе музея.

Наконец, Михалков отвечает на самый щепетильный вопрос о резкой смене позиции после того, как в 90-е он сам был доверенным лицом первого президента. «Я принимал участие в выборах совершенно осознанно и говорил все, что говорил, совершенно искренне, потому что для меня и для очень многих других людей в тот момент альтернативы Борису Николаевичу не было никакой. Все, что было на виду и претендовало на власть, было много хуже. Кроме того, в то время никто, по крайней мере, из тех, кто голосовал за Бориса Николаевича — и я в том числе, и представить себе не могли всю глубину и трагичность положения, в котором окажется страна. Это и раскупленные заводы, и проданные за копейки корабли, и униженная армия, и обнищавший народ, и разрушенная наука. Но уверен — несправедливо всю ответственность за это возлагать только на плечи Бориса Николаевича. Для него такой масштаб власти был большим испытанием и, наверняка, решения иногда приходилось принимать, что называется, «с колес». Уверен, этим и воспользовались все те, кто рассматривал нашу страну всего лишь как источник собственных интересов. И сегодня это понятно всем, кто трезво оценивает происходившие процессы», - заявляет он.

Михалков повторяется, говоря, что он вовсе не против работы центра, и даже апеллирует к словам Ирины Хакамады, которая уподобила музей по степени приносимой пользы Еврейскому центру толерантности в Москве. Однако он призывает раскрыть деятельность «Ельцин-центра»: «То есть, есть идея продвижения демократии, но это очень скрытая идея». Согласитесь, Наина Иосифовна, если идея созидательна и честна — разве она должна быть скрытой? Поверьте, меня интересует не разрушение этого современного Центра, а возможность скорректировать то наполнение, которое там существует, чтобы не призывал историк Никита Соколов именем Бориса Николаевича реабилитировать генерала Власова и власовцев, чтобы историк Николай Сванидзе не запутывал разум ребят однобоким и идеологизированным представлением об Иване Грозном и вообще о нашей истории. И уж конечно не показывать лживый мультфильм, в котором все, кто правил нашей страной — ничтожества, бездарности и кровавые тираны. А кое-кто вообще не упоминается, например, государь-миротворец Александр III. Убежден, что никогда Борис Николаевич не поддержал бы такую концепцию, никогда бы не допустил, чтобы к его ногам безоглядно бросили всех исторических личностей, когда бы то ни было правивших страной. Зачем же его имя подставлять под такую фальшивку?».

Михалков, по-видимому, все более укрепляясь в мысли о своей правоте, уже открыто обвиняет центр в том, что он позволяет молодежи бесплатно проводить время, «скрашивая это развлечениями и времяпрепровождением в прекрасных интерьерах. «Вы своим ответом защищаете тех, кто именем Бориса Николаевича делает СВОЮ историю в ущерб объективной правде, и в результате гнев этих 96 процентов недовольных политикой Центра совершенно несправедливо обрушивается на Вас и на память Бориса Николаевича», - пишет он.

«Поверьте, что пишу я Вам это с абсолютно открытым сердцем, испытывая глубокую печаль, что доставил Вам неприятные минуты и готов извиниться перед Вами за это, но я очень надеюсь быть если не понятым, то хотя бы услышанным Вами. Моя позиция открыта и ясна. Так же, как и открыта и ясна она была 20 лет назад», - заключает Михалков и призывает Ельцину все же скорректировать программы центра.

В самом «Ельцин-центре» выпады Михалкова восприняли со скепсисом. У работников музея есть неопровержимый аргумент – это письма самого Михалкова первому президенту, содержание которых полностью опровергает его сегодняшнюю позицию. В центре уверены, что истинной целью нападок режиссера стало желание отдать дань моде и добиться большего финансирования собственных проектов, к примеру, музейно-патриотического комплекса «Цитадель».

Директор Ельцин Центра Дина Сорокина даже показала выдержки из писем Михалкова. К примеру, такую: «Уважаемый Борис Николаевич, от всего сердца Вас поздравляю с юбилеем. Вы посвятили свою жизнь возрождению и сохранению России как единого сильного государства. Хочу выразить слова искренней признательности и благодарности за ваше огромное внимание, которое вы как президент России всегда уделяли и уделяете культуре нашей страны. Восхищаюсь вашей энергией, желаю здоровья и бодрости духа».