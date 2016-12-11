Нефертари получила титул «великой жены», что доказывает ее особый статус среди жен Рамзеса. Ее статуи часто устанавливались рядом со статуями мужа. Один из двух храмов Абу-Симбела, воздвигнутых Рамзесом II, был посвящен Нефертари, где она почиталась в облике богине Хатхор. У входа в него рядом с двумя статуями Рамзеса стоит и статуя Нефертари, высотой около десяти метров. А надпись у входа сообщает: «Рамзес, он воздвиг храм, высеченный в горе на вечно, ради Великой супруги царской Нефертари, Возлюбленной Мут, в Нубии, в вечности и бесконечности».

Нефертари за игрой в сенет (изображение из гробницы QV66)

Нефертари умерла в 1255 до н. э. в возрасте 44 лет, и муж построил для нее роскошную гробницу. У входа в первую камеру подземной гробницы перечислены титулы покойной: «Наследственная знатностью, Великая милостью, красотой, сладостью и любовью, Владычица Верхнего и Нижнего Египта, упокоившаяся, Госпожа Обеих земель, Нефертари, Возлюбленная Мут, Правогласная перед Осирисом». Общая площадь настенных росписей составляет 520 квадратных метров. Они иллюстрируют египетскую «Книгу мертвых» и показывают путь Нефертари в загробном царстве. Из-за этих изображений гробницу Нефертари прозвали «Сикстинской капеллой Древнего Египта».

Интерьер гробницы QV66

Схема гробницы QV66

Нефертари в молитвенной позе (изображение из гробницы QV66)

Гробница Нефертари, получившая у археологов обозначение QV66, была обнаружена в 1904 году выдающимся итальянским египтологом Эрнесто Скиапарелли (двоюродным братом знаменитого астронома Джованни Скиапарелли). Увы, все содержимое гробницы было разграблено еще в глубокой древности и, возможно, неоднократно. Помимо настенных изображений на долю ученых остались лишь мелкие предметы: фрагменты керамики, вырезанные из камня скарабеи, куски гранитной крышки саркофага, 34 деревянных фигурки ушебти и две плетеные сандалии.

Сандалии из гробницы QV66

А еще археологи нашли фрагменты двух мумифицированных ног. Фрагментов три: большой, средний и маленький. Большой представляет собой левую коленную чашечку с частями бедренной и большой берцовой костей. Средний – часть большой берцовой кости, а маленький – небольшую часть бедренной кости. Вместе с другими находками Эрнесто Скиапарелли кости попали в Египетский музей в Турине, которым он руководил. Поскольку они были найдены в гробнице Нефертари, их автоматически считали останками царицы, но научному исследованию они никогда не подвергались.

Ноги в экспозиции Египетского музея Турина

Недавно этими костями занялась команда археологов и антропологов из Швейцарии, Франции, Великобритании, Италии и Австралии под руководством Франка Рёли (Frank J. Rühli) из Института эволюционной медицины Цюрихского университета. Они подвергли останки радиоуглеродному, химическому, рентгеновскому, генетическому и антропологическому исследованию.

По мнению специалистов по физической антропологии, кости принадлежали женщине ростом от 165 до 168 сантиметров. Сейчас такой рост нам кажется небольшим, но, по словам Франка Рёли, если сопоставить его со средним ростом женщин эпохи Нового царства, окажется, что обладательница костей была выше, чем 84 % ее современниц.

Химический анализ следов веществ, использованных при бальзамировании, подтвердил соответствие технологии, применявшейся в эпоху Рамзеса II и его потомков. А рентген указал на признаки артериосклероза, что свидетельствует о пожилом возрасте. Предположительно женщине было от 40 до 60 лет.

Рентгеновское исследование коленного сустава. Слева показаны признаки артрита, справа – следы кальциноза в большеберцовых артериях.

Все полученные данные соответствуют гипотезе, что кости действительно принадлежали Нефертари. Единственное расхождение дает радиоуглеродное датирование. Согласно ему, кости примерно на два века древнее периода жизни Нефертари по традиционной хронологии. Но, как говорит один из авторов исследования Михаэль Хабихт (Michael E. Habicht), весьма вероятно, что даты правления египетских фараонов, известные из древних источников, неверно привязаны к хронологической шкале. Возможность такого расхождения в датировках сейчас широко обсуждается. Ученый рекомендует провести радиоуглеродное датирование других царских и нецарских останков периода Нового царства, чтобы уточнить существующие датировки.

К сожалению, исследователям не удалось выделить образцы древней ДНК. Слишком сильным оказалось генетическое загрязнение костей.

Но в целом ученые полагают, что теперь принадлежность костей Нефертари доказана. Более того, они склонны считать, что и сандалии, найденные в гробнице, тоже принадлежали ей (ранее многие египтологи полагали, что сандалии были забыты грабителями). Техника плетения сандалий (тип C1 по классификации Вельдмейера) относится к периоду 18-й – 19-й династий. На верхней стороне подошвы есть следы износа. Они соответствуют 39-40 современному размеру. Оценив параметры стопы по вмятинам на соломе, ученые пришли к выводу, что их обладатель был ростом около 165 сантиметров. В пользу того, что сандалии носила царица, говорит высокое качество материала и плетения.

Результаты исследования опубликованы в электронном научном журнале PLOS ONE.