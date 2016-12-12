Гильдия «Мастера литературного перевода» не стерпела профессиональной обиды. Причиной для возмущения стали слова главы комитета Госдумы по культуре, известного режиссера Станислава Говорухина, которые 8 декабря 2016 года распространило агентство Интерфакс.

«Мы говорим, что сейчас не читают. Но даже те, кто читают, читают … эту бессмысленную западную муру современную. Причем, надо еще учесть, что институт классных переводчиков исчез с падением Советского Союза, и сейчас переводы просто ужасающие и уж лучше бы они совсем ничего не читали, чем читать эту глупость», – заявил Говорухин.

Режиссер также сказал, что мол если раньше «выходила, скажем, Франсуаза Саган и производила фурор, и она появлялась у нас в восхитительном переводе» и добавил, что «французский учил всю жизнь и могу сказать со знанием дела, что переводы были совершенными». Говорухин также привел в пример фильм «Осенний марафон», который ярко демонстрирует, «как относились к искусству перевода в советское время».

В сообщении ТАСС уточняется, что режиссер выступил с репликой о качестве переводов, комментируя предложение депутата заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова включить в школьную программу серию книг про Гарри Поттера. Говорухин отметил, что сам книги о Гарри Поттере не читал и фильмы о нем не смотрел. «Я вообще читаю очень много. Но я не читал и, честно говоря, вообще не люблю всю нынешнюю фантастику. Мы воспитаны на Герберте Уэллсе, братьях Стругацких», – приводит его слова ТАСС.

Впрочем, Life.ru трактует раздражение главы Комитета по культуре недовольством читателей качеством нового перевода Гарри Поттера, который сделала Мария Спивак. В ее переводе места и герои книги приобрели странные имена: Хогвартс (Hogwarts School of Witchcraft) стал Хогварцом, Severus Snape, которого читатели знали под именем Северус Снегг (или Снейп), стал Злодеусом Злеем, а Neville Longbottom, который раньше по-русски звучал как Длиннопупс, – Невиллом Длиннопопом. Однако эта версия теряет свою достоверность после признания Говорухина, что он книг о Поттере не читал.

Заявление главы Комитета Госдумы по культуре не могло не покоробить профессиональных переводчиков. Так, Ирина Стаф, дважды лауреат премии им. Ваксмахера (Prix Maurice Wachsmacher), присуждаемой Посольством Франции за лучший перевод на русский язык, отметила в «Фейсбуке», что «г-н Говорухин спорол очередную фигню, походя оскорбив и переводчиков, и нынешнюю зарубежную литературу – чохом, не мелочась. Можно было бы плюнуть и пройти мимо, оставив деятеля культуры разбираться с пробелами в образовании самостоятельно, но, честное слово, надоели. Задолбали».

В свою очередь, Ольга Варшавер, лауреат российской премии за литературный перевод «Мастер» 2013 года, публикуя письмо Гильдии, заметила: «Мы все-таки не выдержали. Перепост приветствуется, подписи переводчиков, издателей, критиков и читателей принимаются».

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Публикуем открытое письмо Гильдии «Мастера литературного перевода» Станиславу Говорухину. Напомним, что Гильдия – это творческий союз литературных переводчиков России, созданный в 2005 году. С 2006 году она присуждает премию за лучший перевод «Мастер».

Уважаемый Станислав Сергеевич!

Мы бы не стали вступать с Вами в спор о качестве современных переводов и современной зарубежной литературы, если бы речь шла о Вашем личном, в частном порядке высказанном мнении. Все мы можем и любим высказываться на любые темы, в том числе (и это особенно заманчиво) на те, в которых не слишком компетентны.

Однако такое глобально-сокрушительное суждение высказано не просто режиссером Станиславом Говорухиным, а главой комитета Госдумы по культуре. Нам кажется, что на такой должности хорошо бы относиться к выбору слов серьезнее и ответственнее.

Художественный перевод – сложная профессия, в которой знание сочетается с одаренностью, техника с искусством. И, разумеется, плохих переводчиков, как и плохих художников, актеров, режиссеров или скульпторов, всегда было, есть и будет предостаточно. Но Вы утверждаете, что «институт классных переводчиков исчез с падением Советского Союза». И вот на это, достойное греческой трагедии высказывание, нельзя не возразить.

Что Вы подразумеваете под «институтом»? Может быть, отделение перевода славного Союза писателей СССР? В него принимали тех, кто имел 40 печатных листов опубликованных переводов, а издательства (их было – пересчитать по пальцам, и все государственные) допускали к печати почти исключительно переводы членов СП – такой вот замкнутый круг. Созданный Сталиным в 1934 году Союз писателей действительно рухнул, и вряд ли стоит об этом сожалеть.

Если же говорить о школах-семинарах, в которых мастера цеха бескорыстно, из любви к своему делу обучали подмастерьев, то они существовали не благодаря, а вопреки системе. Система же этих мастеров не слишком жаловала. Пример тому – разгромленная ленинградская школа перевода: Эльга Линецкая, Татьяна Гнедич, Надежда Рыкова не один год отсидели в лагерях, позднее был изгнан из Советского Союза Ефим Эткинд. К счастью, ученики Яхниной, Лунгиной, Линецкой, Багрова и ныне здравствующих Литвиновой и Голышева и сейчас активно работают и стараются продолжать традиции учителей.

Сообщество переводчиков каждый год присуждает премию «Мастер» за лучший перевод года в нескольких номинациях. Список номинантов и лауреатов нетрудно найти, среди них есть «маститые» и совсем молодые коллеги. Два переводчика удостоены Государственной премии РФ в области литературы и искусства: Г.М. Кружков (2003) и покойный А.М. Ревич (1998).

Искусство перевода не думает умирать. Мы не трудились бы доказывать эту истину, если бы ее не принялся оспаривать человек, возглавляющий парламентский комитет по культуре. Занимая эту должность, Вы наверняка знаете, что ежегодных книжных ярмарок в столице и в других городах России становится все больше, и число их посетителей не убывает, а растет. Это читатели! И каждый из них мог бы назвать Вам десятки прекрасных книг в прекрасных переводах. Нельзя настолько не уважать этих людей (а заодно и отечественных издателей), чтобы считать, что они уносят со стендов авоськи с ядом.

Ведь хула современных переводчиков-вырожденцев – не главное в Вашей реплике, это был скорее плевок между делом (так Вы и сказали: «причем надо учесть»). Главный же, наиболее серьезный Ваш выпад направлен против всей зарубежной литературы – против, как Вы выразились, «бессмысленной современной западной муры». Что ж, муры на западном (а также на восточном) книжном рынке, разумеется, не меньше, чем на российском. Но уровень определяется не посредственностью, а мастерами.

Среди лидеров продаж на ярмарках последних нескольких лет произведения лауреатов Нобелевской премии Орхана Памука, Патрика Модиано, Виславы Шимборской, Исаака Башевиса Зингера, а также Джулиана Барнса, Салмана Рушди, Джона Уильямса, Петера Надаша, Бруно Шульца, Винфрида Зебальда, Мишеля Пастуро, Ханьи Янагихары, Витольда Гомбровича, Меира Шалева, Милана Кундеры и авторов для детей и юношества: лауреатов медали Андерсена Элинор Фарджон, Астрид Линдгрен, Кристине Нестлингер, Эйдана Чамберса, Дэвида Алмонда, а также Руне Белсвика, Мари-Од Мюрай и многих других. Такие книги читают наши сограждане – полюбопытствуйте на досуге. Хотелось бы верить, что Вам просто некогда дойти до магазина и купить хорошие тексты. Да и советчиков рядом нет, а выбор велик. Мы и наши издатели готовы собрать новогодний подарок для Комитета Госдумы по культуре – там будут отборные переводные книги.

Покойная Юлиана Яковлевна Яхнина, переводчица любимой вам Франсуазы Саган (которой, мягко говоря, не уступают многие из перечисленных авторов), как-то сказала, что тосковать о временах, когда каждая из нескольких с трудом прорвавшихся сквозь советскую цензуру книг действительно «производила фурор», все равно что сожалеть о кислородной подушке, когда открыто окно в сад. Сегодня каждый год выходят сотни названий зарубежных книг. Конечно, выбор лучших – работа для интеллекта. Но не дело Государственной Думы освобождать от столь приятной работы граждан, которые об этом не просят, и подменять их свободное суждение вельможным предписанием.

Задача переводчиков – служить посредниками между культурами, строить, а не рубить мосты между Россией и миром.

Наталья Мавлевич, переводчик, лауреат премии Мастер в номинации Проза и премии им. Ваксмахера

Ольга Дробот, переводчик, лауреат премии Мастер в номинации Проза

Ольга Варшавер, переводчик, лауреат премии Мастер в номинации Детская литература

Ольга Мяэотс, переводчик, литературный критик, награждена Почетным дипломом Международного совета по детской книге (IBBY) за переводы детской литературы

Елена Баевская, переводчик, лауреат премии Мастер в номинации Проза и премии им. Ваксмахера

Ирина Стаф, переводчик, дважды лауреат премии им. Ваксмахера

Алеша Прокопьев, переводчик, поэт, лауреат премии им. Андрея Белого

Светлана Панич, переводчик, член Гильдии "Мастера художественного перевода"

Нина Шульгина, переводчик, критик, лауреат премий П.О. Гвоздилова, Министерства культуры Чехии "Artis Bohemiae Amicis", журнала "Иностранная литература", "Иллюминатор",памятной медали Союза писателей Словакии

Григорий Кружков, поэт, переводчик, лауреат Государственной премии РФ по литературе, премии им. Солженицына, премии Мастер, почетный доктор Тринити-колледжа

Юлия Берман, читатель, переводчик

Наталия Пресс, переводчик и читатель

Владимир Буркин, художник

Сергей Лузан, переводчик

Александр Филиппов-Чехов, переводчик, главный редактор издательства Libra

(Подписи продолжают поступать).