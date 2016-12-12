Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
12 декабря 2016, понедельник, 16:04
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
12 декабря 2016, 14:20
детская литература литература перевод
Наталия Демина

Гильдия «Мастера литературного перевода» ответила Говорухину

Профессиональные переводчики обиделись на режиссера С. Говорухина. И повод есть
Профессиональные переводчики обиделись на режиссера С. Говорухина. И повод есть
Из ФБ и Znak.com

Гильдия «Мастера литературного перевода» не стерпела профессиональной обиды. Причиной для возмущения стали слова главы комитета Госдумы по культуре, известного режиссера Станислава Говорухина, которые 8 декабря 2016 года распространило агентство Интерфакс.

«Мы говорим, что сейчас не читают. Но даже те, кто читают, читают … эту бессмысленную западную муру современную. Причем, надо еще учесть, что институт классных переводчиков исчез с падением Советского Союза, и сейчас переводы просто ужасающие и уж лучше бы они совсем ничего не читали, чем читать эту глупость», – заявил Говорухин.

Режиссер также сказал, что мол если раньше «выходила, скажем, Франсуаза Саган и производила фурор, и она появлялась у нас в восхитительном переводе» и добавил, что «французский учил всю жизнь и могу сказать со знанием дела, что переводы были совершенными». Говорухин также привел в пример фильм «Осенний марафон», который ярко демонстрирует, «как относились к искусству перевода в советское время».

В сообщении ТАСС уточняется, что режиссер выступил с репликой о качестве переводов, комментируя предложение депутата заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова включить в школьную программу серию книг про Гарри Поттера. Говорухин отметил, что сам книги о Гарри Поттере не читал и фильмы о нем не смотрел. «Я вообще читаю очень много. Но я не читал и, честно говоря, вообще не люблю всю нынешнюю фантастику. Мы воспитаны на Герберте Уэллсе, братьях Стругацких», – приводит его слова ТАСС.

Впрочем, Life.ru трактует раздражение главы Комитета по культуре недовольством читателей качеством нового перевода Гарри Поттера, который сделала Мария Спивак. В ее переводе места и герои книги приобрели странные имена: Хогвартс (Hogwarts School of Witchcraft) стал Хогварцом, Severus Snape, которого читатели знали под именем Северус Снегг (или Снейп), стал Злодеусом Злеем, а Neville Longbottom, который раньше по-русски звучал как Длиннопупс, – Невиллом Длиннопопом. Однако эта версия теряет свою достоверность после признания Говорухина, что он книг о Поттере не читал.

Заявление главы Комитета Госдумы по культуре не могло не покоробить профессиональных переводчиков. Так, Ирина Стаф, дважды лауреат премии им. Ваксмахера (Prix Maurice Wachsmacher), присуждаемой Посольством Франции за лучший перевод на русский язык, отметила в «Фейсбуке», что «г-н Говорухин спорол очередную фигню, походя оскорбив и переводчиков, и нынешнюю зарубежную литературу – чохом, не мелочась. Можно было бы плюнуть и пройти мимо, оставив деятеля культуры разбираться с пробелами в образовании самостоятельно, но, честное слово, надоели. Задолбали».

В свою очередь, Ольга Варшавер, лауреат российской премии за литературный перевод «Мастер» 2013 года, публикуя письмо Гильдии, заметила: «Мы все-таки не выдержали. Перепост приветствуется, подписи переводчиков, издателей, критиков и читателей принимаются».

* * *

Публикуем открытое письмо Гильдии «Мастера литературного перевода» Станиславу Говорухину. Напомним, что Гильдия – это творческий союз литературных переводчиков России, созданный в 2005 году. С 2006 году она присуждает премию за лучший перевод «Мастер».

Уважаемый Станислав Сергеевич!

Мы бы не стали вступать с Вами в спор о качестве современных переводов и современной зарубежной литературы, если бы речь шла о Вашем личном, в частном порядке высказанном мнении. Все мы можем и любим высказываться на любые темы, в том числе (и это особенно заманчиво) на те, в которых не слишком компетентны.

Однако такое глобально-сокрушительное суждение высказано не просто режиссером Станиславом Говорухиным, а главой комитета Госдумы по культуре. Нам кажется, что на такой должности хорошо бы относиться к выбору слов серьезнее и ответственнее.

Художественный перевод – сложная профессия, в которой знание сочетается с одаренностью, техника с искусством. И, разумеется, плохих переводчиков, как и плохих художников, актеров, режиссеров или скульпторов, всегда было, есть и будет предостаточно. Но Вы утверждаете, что «институт классных переводчиков исчез с падением Советского Союза». И вот на это, достойное греческой трагедии высказывание, нельзя не возразить.

Что Вы подразумеваете под «институтом»? Может быть, отделение перевода славного Союза писателей СССР? В него принимали тех, кто имел 40 печатных листов опубликованных переводов, а издательства (их было – пересчитать по пальцам, и все государственные) допускали к печати почти исключительно переводы членов СП – такой вот замкнутый круг. Созданный Сталиным в 1934 году Союз писателей действительно рухнул, и вряд ли стоит об этом сожалеть.

Если же говорить о школах-семинарах, в которых мастера цеха бескорыстно, из любви к своему делу обучали подмастерьев, то они существовали не благодаря, а вопреки системе. Система же этих мастеров не слишком жаловала. Пример тому – разгромленная ленинградская школа перевода: Эльга Линецкая, Татьяна Гнедич, Надежда Рыкова не один год отсидели в лагерях, позднее был изгнан из Советского Союза Ефим Эткинд. К счастью, ученики Яхниной, Лунгиной, Линецкой, Багрова и ныне здравствующих Литвиновой и Голышева и сейчас активно работают и стараются продолжать традиции учителей.

Сообщество переводчиков каждый год присуждает премию «Мастер» за лучший перевод года в нескольких номинациях. Список номинантов и лауреатов нетрудно найти, среди них есть «маститые» и совсем молодые коллеги. Два переводчика удостоены Государственной премии РФ в области литературы и искусства: Г.М. Кружков (2003) и покойный А.М. Ревич (1998).

Искусство перевода не думает умирать. Мы не трудились бы доказывать эту истину, если бы ее не принялся оспаривать человек, возглавляющий парламентский комитет по культуре. Занимая эту должность, Вы наверняка знаете, что ежегодных книжных ярмарок в столице и в других городах России становится все больше, и число их посетителей не убывает, а растет. Это читатели! И каждый из них мог бы назвать Вам десятки прекрасных книг в прекрасных переводах. Нельзя настолько не уважать этих людей (а заодно и отечественных издателей), чтобы считать, что они уносят со стендов авоськи с ядом.

Ведь хула современных переводчиков-вырожденцев – не главное в Вашей реплике, это был скорее плевок между делом (так Вы и сказали: «причем надо учесть»). Главный же, наиболее серьезный Ваш выпад направлен против всей зарубежной литературы – против, как Вы выразились, «бессмысленной современной западной муры». Что ж, муры на западном (а также на восточном) книжном рынке, разумеется, не меньше, чем на российском. Но уровень определяется не посредственностью, а мастерами.

Среди лидеров продаж на ярмарках последних нескольких лет произведения лауреатов Нобелевской премии Орхана Памука, Патрика Модиано, Виславы Шимборской, Исаака Башевиса Зингера, а также Джулиана Барнса, Салмана Рушди, Джона Уильямса, Петера Надаша, Бруно Шульца, Винфрида Зебальда, Мишеля Пастуро, Ханьи Янагихары, Витольда Гомбровича, Меира Шалева, Милана Кундеры и авторов для детей и юношества: лауреатов медали Андерсена Элинор Фарджон, Астрид Линдгрен, Кристине Нестлингер, Эйдана Чамберса, Дэвида Алмонда, а также Руне Белсвика, Мари-Од Мюрай и многих других. Такие книги читают наши сограждане – полюбопытствуйте на досуге. Хотелось бы верить, что Вам просто некогда дойти до магазина и купить хорошие тексты. Да и советчиков рядом нет, а выбор велик. Мы и наши издатели готовы собрать новогодний подарок для Комитета Госдумы по культуре – там будут отборные переводные книги.

Покойная Юлиана Яковлевна Яхнина, переводчица любимой вам Франсуазы Саган (которой, мягко говоря, не уступают многие из перечисленных авторов), как-то сказала, что тосковать о временах, когда каждая из нескольких с трудом прорвавшихся сквозь советскую цензуру книг действительно «производила фурор», все равно что сожалеть о кислородной подушке, когда открыто окно в сад. Сегодня каждый год выходят сотни названий зарубежных книг. Конечно, выбор лучших – работа для интеллекта. Но не дело Государственной Думы освобождать от столь приятной работы граждан, которые об этом не просят, и подменять их свободное суждение вельможным предписанием.

Задача переводчиков – служить посредниками между культурами, строить, а не рубить мосты между Россией и миром.

Наталья Мавлевич, переводчик, лауреат премии Мастер в номинации Проза и премии им. Ваксмахера
Ольга Дробот, переводчик, лауреат премии Мастер в номинации Проза
Ольга Варшавер, переводчик, лауреат премии Мастер в номинации Детская литература
Ольга Мяэотс, переводчик, литературный критик, награждена Почетным дипломом Международного совета по детской книге (IBBY) за переводы детской литературы
Елена Баевская, переводчик, лауреат премии Мастер в номинации Проза и премии им. Ваксмахера
Ирина Стаф, переводчик, дважды лауреат премии им. Ваксмахера
Алеша Прокопьев, переводчик, поэт, лауреат премии им. Андрея Белого
Светлана Панич, переводчик, член Гильдии "Мастера художественного перевода"
Нина Шульгина, переводчик, критик, лауреат премий П.О. Гвоздилова, Министерства культуры Чехии "Artis Bohemiae Amicis", журнала "Иностранная литература", "Иллюминатор",памятной медали Союза писателей Словакии
Григорий Кружков, поэт, переводчик, лауреат Государственной премии РФ по литературе, премии им. Солженицына, премии Мастер, почетный доктор Тринити-колледжа
Юлия Берман, читатель, переводчик
Наталия Пресс, переводчик и читатель
Владимир Буркин, художник
Сергей Лузан, переводчик
Александр Филиппов-Чехов, переводчик, главный редактор издательства Libra

(Подписи продолжают поступать).

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Дмитрий Песков
В Кремле распространили стыд от потери Пальмиры на весь цивилизованный мир
Виктор Гончаренко
Виктор Гончаренко стал главным тренером ЦСКА
Доллары и рубли
Доллар и евро обновили минимумы года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета
Лукашенко разрешил белорусскому спецназу участвовать в КТО в РФ
Женщина в больнице. Врач
В РФ появится особая лицензия на аборты
16:00 Правкомиссия РФ по законотворчеству поддержала соглашение по «Турецкому потоку»
15:58 Киев отказался отменить черные списки для артистов из РФ ради «Евровидения»
15:43 Роскомнадзор попробовал заблокировать localhost
15:20 Матвиенко подтвердила позицию России по наземной операции в Сирии
15:19 Образец плесени из лаборатории Флеминга продан на аукционе

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Владимир Шаинский
Владимир Шаинский
12 декабря 1925 года родился композитор Владимир Шаинский
14:59 Глава ЛНР рассказал о встрече с Савченко
14:58 Суд отказался вернуть Навальному 500 тысяч рублей по приговору «Кировлеса»
14:34 Журнал The New Times исчезнет из розничных сетей
14:30 Минздрав предложил ограничить распространение электронных сигарет в РФ
14:27 Виктор Гончаренко стал главным тренером ЦСКА
14:26 В РФ появится особая лицензия на аборты
14:22 В Кремле распространили стыд от потери Пальмиры на весь цивилизованный мир
14:08 Лукашенко разрешил белорусскому спецназу участвовать в КТО в РФ
14:05 Татфондбанк ограничил снятие наличных и выдачу вкладов
14:00 В США замечен второй дикий ягуар
13:54 В Свердловской области после выборов стало несколько вице-губернаторов
13:52 Рособрнадзор приостановил лицензию Европейского университета
13:46 ФСБ вскрыла банковскую ячейку директора ФБК
13:16 Российские археологи покинули Пальмиру до наступления ИГ
13:12 Число погибших в теракте в Стамбуле достигло 44 человек
12:58 Царев принял командировку Авакова за бегство из Украины
12:50 Матвиенко обвинила мужчин-политиков в мировых конфликтах
12:25 Суд арестовал на 14 суток ездока по газону МГУ
12:23 Гончаренко покинул ФК «Уфа»
12:10 Бывшие сотрудники «Справедливой России» пожаловались на долги по зарплате
12:01 Россия назвала сумму переплаты Украины за газ из Европы
11:39 На выборах президента в Приднестровье победил спикер Верховного совета
11:32 Доллар и евро обновили минимумы года
11:06 Минкомсвязи предложило обнулить книжным магазинам НДС
10:56 Замглавы ФСИН заявил о точке в деле Дадина
10:55 Полиция задержала проехавшую по газонам МГУ девушку на «Хаммере»
10:38 Арендаторы жилья столкнулись со сложностями парковки в столице
10:32 Чиновники Кремля продолжат ходить на заседания в Госдуму
10:09 За год вкладчики потеряли в российских банках 45 млрд рублей
10:09 ФАС открыла новое дело против Apple из-за ремонта iPhone
09:53 Российская ОС осталась без шрифта Times New Roman из-за санкций
09:52 «Левада» заявила о росте предпочитающих личное благополучие россиян
09:31 Премьер Израиля раскрыл договоренности с Путиным по Сирии
09:26 Работа «Ельцин-центра» может стать темой для будущей президентской кампании
09:23 Голикова подтвердила исчерпание Резервного фонда в 2017 году
09:19 Бывший начальник Генштаба России назвал причину захвата Пальмиры ИГ
09:07 Япония заявила о готовности прекратить спор из-за островов с Россией
08:57 Украина потребовала от Польши объясниться из-за лозунгов на акции националистов
11.12 20:55 Россияне взяли серебро на КМ по биатлону в Словении
11.12 20:33 В Киргизии принята новая конституция
11.12 20:10 Власти признали захват Пальмиры боевиками ИГ
11.12 19:40 Михалков предложил направить экспертов в «Ельцин-центр»
11.12 19:03 Трамп высмеял заявление о вмешательстве РФ в выборы в США
11.12 18:40 Курды заявили об организации терактов в Стамбуле
11.12 18:14 В Петербурге активист НОДа напал на сотрудника «Коммерсанта»
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.