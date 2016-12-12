Курс доллара ускорил падение в ходе торгов на Московской бирже. Впервые с октября 2015 года американская валюта торгуется по цене 61 рубль за один доллар. Курс доллара обновил годовой минимум сразу после открытия торгов, а к полудню он упал еще на 50 копеек, достигнув отметки 60,95 рубля. По сравнению с пятничными торгами, доллар подешевел более чем на 1,5 рубля.

Стремительно падает в понедельник и курс евро. К полудню стоимость европейской валюты снизилась на 1,35 рубля, до 64,7 рубля. Это минимальная отметка, которую показывает евро с 30 июля 2015 года.

В плюсе начали торги российские фондовые индексы. За 10 минут ММВБ поднялся до 2227 пунктов, прибавив 0.9%, а РТС вырос на 2,6% до 1138 пунктов, отмечает ТАСС. В начале торгов ММВБ обновил исторический максимум, достигнув 2235 пунктов, а РТС побил рекорд сентября 2014 года, поднявшись до отметки 1139 пунктов.

Рубль укрепляется на фоне роста мировых цен на нефть, который начался после того, как страны ОПЕК и 11 производителей нефти, не входящих в картель, договорились в субботу о полугодовом сокращении добычи с 1 января 2017 года. В ходе сегодняшних торгов стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла до 57,52 доллара за баррель.

Нефть. Добыча с платформы /YouTube.com

«Ограничить укрепление российской валюты сейчас может лишь Центробанк, который должен предпринять для этого определенные усилия. Это может быть снижение ставки либо начало покупок валюты, которое в целом и было запланировано при достижении ценами на нефть уровня 55 долларов за баррель. В связи с чем укрепление рубля представляется нам ограниченным уровнями 60,5-61,5 рубля за доллар», — отмечается в прогнозе Нордеа Банка.

30 ноября страны-члены ОПЕК впервые за восемь лет договорились сократить суммарные объемы нефтедобычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки, до 32,млн баррелей. В минувшие выходные члены ОПЕК и 11 стран, не входящие в картель, в том числе Россия Мексика, Оман и Азербайджан, подписали соглашение об ограничении добычи нефти. Совокупное сокращение добычи в итоге составит около 1,8 млн барр в сутки. В 2015 году ОПЕК и присоединившиеся к соглашению страны вместе добывали 56,7 млн баррелей в стуки, что составляет 62% от мировой добычи.

Аналитики банка СГБ рассматривают версию отката цены на нефть до 55 долларов за баррель к концу недели. «Когда схлынет первый оптимизм, на поверхность выйдут новые вопросы по сделке, в числе которых непредсказуемые страны, не примкнувшие к картелю и определенно надеющиеся получить от ситуации максимальную выгоду, а также отсутствие внятного контроля за выполнением достигнутых ОПЕК договоренностей», — говорится в прогнозе банка.

На фоне подписания соглашения о сокращении добычи цена на нефть на Токийской товарной бирже поднялась до максимума с октября 2015 года. К началу торгов 1 килолитр (6,29 барреля) ближневосточной нефти стоил почти 40 тысяч иен (около 347 долларов).

Танкер с нефтью на разгрузке. / pixabay.com

Между тем председатель Счетной палаты (СП) России Татьяна Голикова подтвердила, что Резервный фонд будет полностью исчерпан в 2017 году, в результате чего правительство перейдет к использованию средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). «Радует то, что к резервным деньгам прибегать для финансирования бюджетных расходов будут меньше: в 2019 году — это 140 миллиардов рублей (в 2017 — 1,8 триллиона рублей)», — сказала Голикова в интервью журналу «Огонек».

В целом, по словам главы СП, российская экономика «полностью адаптировалась» к сложившимся условиям на фоне санкций и кризиса, но тенденция к экономическому росту или спаду окончательно не определилась — динамика ВВП колеблется от месяца к месяцу. Голикова отметила, что в 2017 году правительство продолжит кампанию антикризисных мер и создать дополнительный резерв для поддержки автопрома, сельхозмашиностроения и других отраслей, способствующих экономическому росту.