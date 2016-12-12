Рубль на гребне нефтяной волны
Курс доллара ускорил падение в ходе торгов на Московской бирже. Впервые с октября 2015 года американская валюта торгуется по цене 61 рубль за один доллар. Курс доллара обновил годовой минимум сразу после открытия торгов, а к полудню он упал еще на 50 копеек, достигнув отметки 60,95 рубля. По сравнению с пятничными торгами, доллар подешевел более чем на 1,5 рубля.
Стремительно падает в понедельник и курс евро. К полудню стоимость европейской валюты снизилась на 1,35 рубля, до 64,7 рубля. Это минимальная отметка, которую показывает евро с 30 июля 2015 года.
В плюсе начали торги российские фондовые индексы. За 10 минут ММВБ поднялся до 2227 пунктов, прибавив 0.9%, а РТС вырос на 2,6% до 1138 пунктов, отмечает ТАСС. В начале торгов ММВБ обновил исторический максимум, достигнув 2235 пунктов, а РТС побил рекорд сентября 2014 года, поднявшись до отметки 1139 пунктов.
Рубль укрепляется на фоне роста мировых цен на нефть, который начался после того, как страны ОПЕК и 11 производителей нефти, не входящих в картель, договорились в субботу о полугодовом сокращении добычи с 1 января 2017 года. В ходе сегодняшних торгов стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла до 57,52 доллара за баррель.
«Ограничить укрепление российской валюты сейчас может лишь Центробанк, который должен предпринять для этого определенные усилия. Это может быть снижение ставки либо начало покупок валюты, которое в целом и было запланировано при достижении ценами на нефть уровня 55 долларов за баррель. В связи с чем укрепление рубля представляется нам ограниченным уровнями 60,5-61,5 рубля за доллар», — отмечается в прогнозе Нордеа Банка.
30 ноября страны-члены ОПЕК впервые за восемь лет договорились сократить суммарные объемы нефтедобычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки, до 32,млн баррелей. В минувшие выходные члены ОПЕК и 11 стран, не входящие в картель, в том числе Россия Мексика, Оман и Азербайджан, подписали соглашение об ограничении добычи нефти. Совокупное сокращение добычи в итоге составит около 1,8 млн барр в сутки. В 2015 году ОПЕК и присоединившиеся к соглашению страны вместе добывали 56,7 млн баррелей в стуки, что составляет 62% от мировой добычи.
Аналитики банка СГБ рассматривают версию отката цены на нефть до 55 долларов за баррель к концу недели. «Когда схлынет первый оптимизм, на поверхность выйдут новые вопросы по сделке, в числе которых непредсказуемые страны, не примкнувшие к картелю и определенно надеющиеся получить от ситуации максимальную выгоду, а также отсутствие внятного контроля за выполнением достигнутых ОПЕК договоренностей», — говорится в прогнозе банка.
На фоне подписания соглашения о сокращении добычи цена на нефть на Токийской товарной бирже поднялась до максимума с октября 2015 года. К началу торгов 1 килолитр (6,29 барреля) ближневосточной нефти стоил почти 40 тысяч иен (около 347 долларов).
Между тем председатель Счетной палаты (СП) России Татьяна Голикова подтвердила, что Резервный фонд будет полностью исчерпан в 2017 году, в результате чего правительство перейдет к использованию средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). «Радует то, что к резервным деньгам прибегать для финансирования бюджетных расходов будут меньше: в 2019 году — это 140 миллиардов рублей (в 2017 — 1,8 триллиона рублей)», — сказала Голикова в интервью журналу «Огонек».
В целом, по словам главы СП, российская экономика «полностью адаптировалась» к сложившимся условиям на фоне санкций и кризиса, но тенденция к экономическому росту или спаду окончательно не определилась — динамика ВВП колеблется от месяца к месяцу. Голикова отметила, что в 2017 году правительство продолжит кампанию антикризисных мер и создать дополнительный резерв для поддержки автопрома, сельхозмашиностроения и других отраслей, способствующих экономическому росту.