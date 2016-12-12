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12 декабря 2016, 11:27
Ангела Меркель Евросоюз ислам
Анна Сакоян

ЕС: мобилизация центристов

А.Меркель, канцлер Германии.
А.Меркель, канцлер Германии.
common.wikipedia.org

СМИ продолжают обсуждать рост популизма в странах ЕС и реакцию на эту тенденцию либеральных правительств в контексте приближающихся выборов в нескольких странах блока.

Канцлер Германии Ангела Меркель часто представляется наблюдателям последним оплотом западного либерализма, противостоящего волне популизма, пишет The Economist. Следующей осенью она в очередной раз выдвинет свою кандидатуру на пост канцлера и, скорее всего, будет переизбрана. Однако теперь эту идеалистическую картину омрачило ее высказывание о необходимости запретить никабы. Это заявление, считает автор, идет вразрез с ее либеральным имиджем и ценностями, которые с ним ассоциируются.

Здесь автор оговаривает, что, как и прочие права, свобода вероисповедания не может быть абсолютной. Иногда у государства есть рациональные основания требовать, чтобы люди открывали лица, - например, если они проходят паспортный контроль или выступают в роли преподавателя либо социального работника. Из этих соображений в Германии уже запретили закрывать лицо во время демонстраций. Однако в случае с никабами Меркель говорила не в терминах безопасности. Она говорила о необходимости предотвратить ситуацию, в которой два общества – местное и новое, состоящее из мусульман-иммигрантов – будут параллельно развиваться и жить каждое своей изолированной жизнью. Чтобы этого не произошло, Меркель хочет ассимилировать приехавших мусульман.

 
Девушка в платке. / pixabay.com

Между тем, такие запреты, которые сейчас становятся все популярнее в Европе, фактически приводят не к ассимиляции, а к изоляции женщин, которых без никабов просто перестают выпускать из дома. Такая страсть к запретам по линии одежды, комментирует автор, объясняется не принципами, а политическими соображениями. В ответ образуется встречная реакция, когда экстремисты начинают представлять, например, Францию в виде врага ислама. Там в 2010 г. запретили закрывать лицо. В ноябре этого года аналогичный запрет применительно к образовательным и медицинским учреждениям, а также общественному транспорту был введен в Нидерландах. В обоих случаях мотивом было предотвратить рост влияния партий, выступающих против иммиграции.

Если уже и центристы вроде Меркель начали идти на такие уступки популистам, это значит, что они занимаются самообманом, заключает автор. Люди, которым политически адресованы эти запреты, в принципе не хотят ни иммиграции, ни интеграции иммигрантов. Для них это очередные полумеры, раздражающие своей неэффективностью.

 
Демонстрация противников иммиграции в Германии. / wikipedia.org

Европейские центристы потерпели крах, и это дало импульс к развитию ультраправых и ультралевых движений, пишет Wall Street Journal. Это значит, что если проевропейские политики хотят сохранить ЕС в том виде, в каком он сейчас существует, то есть как проект европейской интеграции, им нужно придумать более жизнеспособные стратегии. Мысль сама по себе проста, однако она долгое время ускользала от либерального истеблишмента, причем не только в Европе, как показал опыт американских демократов, проигравших на президентских выборах.

Как отмечает автор, нынешний ежегодный съезд транснационального Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE) показал, что такое понимание у европейских лидеров начало формироваться. В частности, выступавшие на съезде лидеры признавали, что радикализация среди граждан произошла не просто так, а как следствие ошибок, допущенных политиками при регулировании экономической и миграционной ситуации. Показательна демографическая характеристика тех, кто больше всего поддерживает евроскептиков и националистов. Зачастую это бедные и малообразованные люди, которые сильнее всего пострадали от той политики, которую проводили центристы.

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