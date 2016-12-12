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12 декабря 2016, 08:57
Владимир Путин КГИ Россия судебная власть
Кирилл Титаев

«Принцип "Судья должен быть сиротой" наконец ставят под сомнение»

Фигура Фемиды.
Фигура Фемиды.
Pixabay

Актуальными проблемами для российской судебной системы являются укрепление статуса судей, гарантий их независимости, кадровый вопрос, а также оптимизация и повышение открытости, прозрачности правосудия. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая с речью на IX Всероссийском съезде судей.

В ходе съезда, открывшегося 6 декабря в Москве, обсуждались вопросы, касающиеся состояния судебной системы, перспектив ее развития, а также меры по совершенствованию деятельности судов. Эксперты отмечают, что в выступлениях участников съезда и непосредственно в речи президента были затронуты проблемы, которые выделялись как важнейшие для российской судебной системы и Комитетом гражданских инициатив Алексея Кудрина.

Одной из наиболее острых проблем в этом списке является проблема независимости судей, отмечает Кирилл Титаев, ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге. По его мнению, сложности в решении этой проблемы связаны в первую очередь с тем, что понятие конфликта интересов, являющееся ключевым для нее, постоянно расширялось в течение долгих лет. 

«Больше пяти лет Институт проблем правоприменения занимается вопросами развития судебной системы. На протяжении последнего года по заказу Комитета гражданских инициатив Институт проблем правоприменения подготовил и опубликовал большое исследование под названием «Диагностика работы судебной системы» – и в обозримом будущем опубликует наши предложения по изменениям в судебной системе, которые готовились в тесном контакте с самыми разными экспертами.

 
Молоток судьи. Flickr/joegratz

 Из тем, которые мы затрагиваем в своем исследовании, практически все, что нас приятно удивило, обсуждались на Всероссийском съезде судей, прошедшем 6 декабря. Это удивительно, потому что достаточно долго съезд судей все-таки был таким официозным, отчетно-выборным мероприятием, которое в небольшой степени касалось реальных проблем судебной системы. Сегодня мы можем сказать, во всяком случае, что список проблем, которые озвучивают эксперты и которые представители сообщества обсуждают публично (раньше они обсуждали эти проблемы непублично), более или менее совпадают. Хотя не вполне совпадают походы к решению этих проблем.

Если говорить о независимости судей, то ключевой вопрос, который сегодня стоит, который поднимался на съезде, который обсуждался в ходе подготовительных к съезду мероприятий и, я уверен, будут обсуждаться далее, – это вопрос о том, что же мы понимаем под независимостью. Потому что бороться за независимость можно только после того, как мы внятно сформулировали для себя, что это такое. И здесь есть несколько позиций.

Первая позиция активно продвигалась последние лет десять. Суть ее состоит в постоянно расширявшемся понятии конфликта интересов. За последние лет пятнадцать мы дошли до ситуации, когда, как шутят сами судьи, «судья должен быть сиротой». То есть при назначении на всех уровнях и квалификационные коллегия судей субъектов Федерации, и председатель суда, который рекомендует кандидатов квалификационной коллегии, и кадровая комиссия при президенте, и все другие структуры огромное внимание уделяли родственникам и друзьям кандидатов.

Практически это стало означать, что судья не должен иметь никаких или почти никаких родственников в юридическом мире – иногда в юридическом мире своего региона, а иногда – и вообще в юридическом мире. Это создавало гигантские проблемы, потому что вообще-то судьи – это не самые низкоквалифицированные юристы. Более того, с учетом среднего уровня квалификации сообщества, судьи, особенно за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, это действительно элита, действительно, как правило, одни из наиболее квалифицированных юристов своей территории.

Теперь давайте представим себе ситуацию в целом. Мы предполагаем, что такой человек достаточно тщательно учится. Или, если он учится заочно, то достаточно много работает. По большому счету, вступить в брак с кем-то вне пределов сообщества у такого человека шансов довольно мало. Просто потому, что он практически не видит представителей других профессиональных сообществ. Кроме того, не надо забывать, что примерно половина судейского корпуса работает в городах с населением в 100 тысяч человек и менее. Это не Москва и Петербург и даже не крупные региональные столицы, как Екатеринбург и Нижний Новгород. Это небольшие городки, в которых все юридическое сообщество измеряется десятками человек. По большому счету, получается, что судье надо либо не регистрировать брак, либо разводиться перед получением статуса, либо каким-то чудом заводить семью вне пределов сообщества.

Эта ситуация наконец-то стала осознанной – пошли разговоры о внесении поправок в Кодекс судейской этики, который регламентирует вопросы конфликта интересов. В целом судьи наконец-то стали говорить вслух о том, что это проблема и что надо с ней что-то делать. Потому что во всем цивилизованном мире конфликт интересов трактуется не как некая системная зависимость, но как ситуация, разрешаемая ad hoc, то есть в конкретном деле. Конкретного обвиняемого или просто сторону в гражданском процессе представляет родственник судьи. Что это означает? Что председатель суда, распределяющий дело, распределяет его другому судье. Или же, если изменение в этом вопросе случается прямо в процессе разбирательства, судья берет самоотвод (отсутствие самоотвода в такой ситуации действительно является дисциплинарным проступком), и дело переходит на рассмотрение к другому судье.

Это качественный прорыв, потому что прежде такая позиция, которая ставила на первое место конфликт интересов (по большому счету, можно сформулировать ее так: «Судья должен быть независим от всех, кроме вышестоящих судов и президента, который их назначает»), не встречала публичного сопротивления. Теперь это началось.

Принципиально по-другому вопрос ставят представители экспертного сообщества, к которым присоединяется и Институт проблем правоприменения. Мы говорим о зависимости судей от судебной вертикали и, в какой-то степени (это, правда, больше касается судей высших судов), от исполнительной власти. В чем она заключается? В том, что на сегодняшний день, по большому счету, отбор судей устроен таким образом, что председатель суда – как правило, районного – выступает фактическим нанимателем, и все это, безусловно, согласовывается с руководством суда субъектов Федерации.

Почему это плохо? Потому, что на уровне, условно говоря, района, судья, назначенный президентом – человек с достаточно высокой зарплатой по меркам России, – в общем, действительно, практически независим. И давление на него напрямую со стороны исполнительной власти и любых других органов, в общем, очень затруднено. Но это давление идет через судебную вертикаль. Именно благодаря контролю председателей над рядовыми судьями мы можем говорить о зависимости.

Когда мы говорим о судьях вышестоящих судов, то возникает еще одна проблема. Если районные судьи, просто в силу размеров потока, проскакивают через администрацию президента, назначение им более или менее автоматически, то кандидатуры председателей судов, судей судов субъектов Федерации рассматриваются уже достаточно подробно. Рассматривает их специальная кадровая комиссия при президенте, которая отвечает за назначение судьи. Так вот, не менее трети состава этой кадровой комиссии (он периодически меняется, какое-то время речь шла о двух третях, сейчас – не больше трети) – это представители силовых органов. Это представители прокуратуры, Федеральной службы безопасности, а одно время – и представителя Службы судебных приставов. То есть органы, над которыми должен осуществляться судебный контроль (и это одна из важнейших конституционных гарантий в России), сами же и назначают судей, которые потом будут их контролировать.

 
Съезд судей. / Валерий Мельников/Коммерсантъ

Это немного странно.

Вопрос об этом пока что не ставится, но в этом плане я склонен быть оптимистом и верю, что уже через четыре года, на следующем Всероссийском съезде судей мы будем слышать что-то подобное. Потому что прогресс в понимании ситуации, в ее критичности, в уровне здравого смысла, который произошел за последние 4-8 лет по сравнению с предыдущими съездами судей, очень велик. Судьи стали обсуждать действительно важные вопросы, касающиеся независимости. И то, что принцип «Судья должен быть сиротой», наконец-то более или менее публично ставится под сомнение, очень важно», – считает Кирилл Титаев. 

Полностью речь президента России Владимира Путина и речь председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, произнесенные на съезде судей, были опубликованы на портале президента России. 

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