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12 декабря 2016, 19:26
Курилы Россия Япония
Анна Сакоян

Россия и Япония: в ожидании заманчивого предложения

Судна для ловли крабов в Я понском море.
Судна для ловли крабов в Я понском море.
Pixabay

15 декабря российский президент Владимир Путин впервые за десять лет прибудет в Японию с официальным визитом, пишет The Economist. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже давно говорит о своем намерении разрешить территориальный спор. Автор отмечает, что завершение этого спора приведет к формальному разрешению старых противоречий между Россией и Японией. Японские дипломаты особенно заинтересованы в том, чтобы их завершить именно сейчас, когда Россия все больше клонится к сотрудничеству с Китаем.

Один из возможных сценариев – это передача Россией Курильских островов Японии в обмен на какое-нибудь заманчивое предложение. В числе таковых автор упоминает возобновление старого проекта по совместному строительству газопровода между Сахалином и Токио. Также Япония намекала на готовность вложить большие средства в развитие российского дальневосточного региона.

Однако, отмечает автор, на пути к заключению такой сделки есть серьезные препятствия. Согласно недавним опросам, 78% граждан России не хотят, чтобы Курилы отдавали. Если российский президент отдаст острова, даже не все, это резко снизит его рейтинг популярности. При этом Россия едва ли хочет прерывать эти переговоры. С ее стороны, в конечном счете, задача в том, чтобы добиться от Японии вложений, не жертвуя своими территориями. В этом смысле от встречи скорее стоит ожидать промежуточных результатов. Например, это может быть смягчение визового режима и создание особой экономической зоны, которая даст японским компаниям более простой доступ к Курилам.

 
Снасти для ловли крабов. / pixabay.comю

Чуть раньше Financial Times писала о том, что японского премьер-министра с избранным президентом США Дональдом Трампом роднит большое количество планов по взаимодействию с Россией. Так, Абэ явно установил с российским президентом своего рода диалог, о чем свидетельствует тот факт, что они встречались уже 15 раз. Таким образом, лидеры двух крупнейших мировых экономик решили пойти на сближение с Москвой, и это может быть признаком того, что геополитическая роль России на мировой арене радикально меняется, считает автор.

Для Абэ новый подход к отношениям с Россией подразумевает углубление экономических связей и энергетического сотрудничества. Также он рассматривает Россию как возможного стратегического партнера в регионе, где увеличивается влияние Китая и растет нестабильность на Корейском полуострове. Россия тоже заинтересована в сближении, так как сейчас столкнулась с серьезными экономическими проблемами. В условиях падения цен на нефть и изоляцией странами Запада по итогам присоединения Крыма, объясняет автор, Россия начала сотрудничать с Китаем. Однако слишком сильно полагаться на Китай рискованно. 

 
Китайские ВВС / alternathistory.com

Автор оговаривает, что диалог между Россией и Японией не приветствовался рядом западных стран (прежде всего, США, возглавляемыми президентом Бараком Обамой) и в этом смысле представлял собой риск для Японии, которой при плохом раскладе могло бы угрожать ухудшение отношений с западными союзниками. Поэтому Абэ последовательно позиционирует взаимодействие с Россией как привлечение одного из соседей к более деятельному участию в регулировании сложной региональной ситуации. Приход к власти Трампа может дать Японии больше свободы в выстраивании партнерских отношений с Россией.

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