Эксперт: Болгарии понадобится рано или поздно продолжить развивать проект «Белене»

9 декабря Национальная электроэнергетическая компания Болгарии (НЭК ЕАД) полностью погасила задолженность перед российским АО «Атомстройэкспорт» («АСЭ») в рамках исполнения решения Арбитражного Суда при Международной торговой палате в Женеве по проекту АЭС Белене. С момента объявления решения Арбитражного суда в июне 2016 года был налажен конструктивный диалог между российской и болгарской сторонами и приняты все необходимые меры для поиска оптимального варианта скорейшего исполнения арбитражного решения, отмечают в российской атомной госкорпорации. В соответствии с решением, принятым 14 июня 2016 г. Арбитражным судом при Международной торговой палате г. Женева, сумма задолженности НЭК ЕАД перед АО «Атомстройэкспорт» составила 601 617 133 евро.

Юрий Прокудин, аналитик Olymp Trade:

Ситуация вокруг болгарской АЭС «Белене» получила свое логическое завершение на данном этапе: выплата долга вместо строительства АЭС является закономерным шагом. Отказаться от проекта Болгарию вынудила позиция США. Фактически уже упущен момент, когда ситуацию можно было бы изменить в лучшую сторону. Как итог, Болгария выплатила чуть более 600 миллионов евро российской стороне.

Более всего в этом случае смущает тот факт, что «Белене» являлась очень технологичным и перспективным проектом, не говоря уже о том, что экономически условия были едва ли не одними из лучших и по-своему уникальными. Российская сторона могла предоставить 100% финансирование, с привлечением сторонних инвесторов со стороны ЕС. В общей сложности, АЭС обошлась бы Болгарии всего в 6,3 млрд. евро (таковой была стоимость 7 лет назад) и сейчас уже была бы введена в эксплуатацию. В ней также использовались бы реакторы типа ВВЭР, которые на данный момент считаются одними из лучших, а также полностью соответствующими всем европейским и мировым стандартам качества и безопасности, что актуально после аварии в Японии в 2011 году.

Говоря о перспективах проекта, стоит рассмотреть эту ситуацию с разных сторон. Во-первых, у АЭС «Козлодуй» срок эксплуатации имеет ограничения, поэтому Болгарии понадобится, рано или поздно, продолжить развивать проект «Белене». Однако, несмотря на то, что к проекту проявляют интерес инвесторы из разных стран, проект необходимо будет строить по референтной технологии, которая есть у РФ. Если данный факт не учитывать, может повториться ситуация как в Словакии на АЭС «Моховце». Моховце-3 и Моховце-4 уже стали долгостроями, бюджет продолжает расти и уже значительно превышает первоначальный.