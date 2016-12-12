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12 декабря 2016, 12:32
археология биология вирусы история
Максим Руссо

Лихорадка Крым – Конго до нашей эры

Реконструкция поселения Хойнебург в музее в Хундерзингене
Реконструкция поселения Хойнебург в музее в Хундерзингене
LepoRello/Wikimedia Commons

При помощи новой технологии анализа древних белков ученые выяснили, что человек, умерший между 600 и 450 годами до нашей эры на территории современной Германии, болел вирусной лихорадкой Крым – Конго.

Впервые ученые обратили внимание на эту болезнь в 1944 году, когда она была обнаружена в Крыму. В 1956 году сходное заболевание было отмечено в Конго, и лишь в 1981 году исследователи установили идентичность крымского и африканского вирусов, тогда болезнь получила современное название. В природе вирус геморрагической лихорадки Крым – Конго поражает различных диких и домашних млекопитающих, а также птиц. Переносят его кровососущие клещи. При размножении вируса в крови больного начинаются обширные внутренние кровоизлияния, повышается температура, наблюдаются головная боль, озноб, боли в мышцах и суставах, тошнота и рвота. На коже и слизистых оболочках видны массовые гематомы. Болезнь длится до 12 дней. Высока вероятность осложнений, среди которых часты отеки легких, очаговая пневмония, острая почечная недостаточность. Примерно два месяца после окончания заболевания больной остается сильно истощенным. Смертность от вирусной лихорадки Крым – Конго доходит до 50 %.

Археологи, изучавшие погребальный курган близ поселения раннего железного века Хойнебург в Германии, не предполагали, что захороненный в нем человек умер от лихорадки Крым – Конго. Но они решили прибегнуть к достижениям активно развивающейся в последние годы протеомики и попытаться определить, следы каких белковых молекул содержатся в погребальных сосудах, найденных ими в кургане. Ранее мы уже рассказывали о таких методах исследования в очерке «Украшения неандертальцев, или Что может палеопротеомика».

Погребальный курган близ Хойнебурга. Фото: Manuel Heinemann/Wikimedia Commons

Для этого была использована методика жидкостной хроматографии с тандемной масс-спектроскопией (LC-MS/MS). Затем команда исследователей во главе с Коннером Викторовицем (Conner Wiktorowicz) из Университета Пердью сопоставила полученные результаты с базой данных Национального института биотехнологической информации США (NCBI) и идентифицировала белки.

Полученные данные позволили установить, что в сосудах содержались кровь и извлеченные из тела внутренние органы покойного. Ранее о таких деталях погребального ритуала в Европе железного века известно не было, и ученые уже планируют проверить, насколько этот обычай был распространен.

Но наиболее интересной оказалась другая деталь. В сосудах, помимо человеческих белков, оказались следы специфических белков, который вирус геморрагической лихорадки Крым – Конго использует для прикрепления к клетке-хозяину. Ученые считают, что именно эта болезнь стала причиной смерти погребенного в кургане человека. Пока остается неизвестным, свидетельствует ли наличие вирусного белка в захоронении о том, что лихорадка Крым – Конго была эндемична для данного региона в VI – V веках до нашей эры. Или же умерший пришел туда издалека.

Комментируя итоги исследования, судебный антрополог Анджелика Корталс (Angelique Corthals) из Городского университета Нью-Йорка отмечает, что древние белки оказываются более пригодными для идентификации, чем нуклеиновые кислоты. Древнюю ДНК достаточно трудно извлечь, и в такой работе очень мешают посторонние загрязнения. Тогда как белковые молекулы доступнее и менее склонны к деградации. Потенциально они могут сохраняться в течение миллионов лет.

Коннер Викторовиц говорит, что протеомика способна сделать куда более важными и информативными осколки сосудов, которые попадают в руки археологов. Итоги нынешнего исследования опубликовал The Journal of Archaeological Science.

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