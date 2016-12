Группа врачей под руководством Стивена Розенбурга (Steven A. Rosenberg) из Национального института рака сообщила, что примененный ими новый метод лечения смог избавить от рака первую пациентку. Научною статью об этом опубликовал The New England Journal of Medicine, кратко о достижении ученых сообщает The New York Times.

Пациенткой стала Селин Райан, 50 лет, из штата Мичиган, у которой был рак толстой кишки. В ее геноме имелась мутация в гене, кодирующем белок KRAS. Мутации в данном белке часто связаны с различными онкологическими заболеваниями. Наиболее распространен он у больных раком поджелудочной железы и колоректальным раком.

Исследование было связано с лимфоцитами, проникающими в опухолевые ткани (tumor-infiltrating lymphocytes, TILs). Обычно это разные типы клеток иммунной системы: естественные киллеры (NK cells), B-лимфоциты, моноциты, но преобладают среди них Т-лимфоциты. Поскольку лимфоциты убивают клетки опухоли, их наличие в ней повышает успех лечения. Еще с 1990-х годов доктор Розенберг занимается изучением TILs, стремясь добиться их большей эффективности.

Первоначально Розенберг и его коллеги занимались применением проникающих в опухоль лимфоцитов в борьбе с одной из разновидностей меланомы. Они извлекали клетки из опухоли, размножали их в лаборатории, а затем возвращали в организм больного. В результате им удалось поднять процент ремиссии у таких пациентов с 20 % до 25 %.

Затем они приступили к экспериментам по лечению рака пищеварительной системы, в частности поджелудочной железы и кишечника. Ученые устанавливают, какие мутации содержатся в опухолевых клетках пациента, и изучают лимфоциты, которые способны выявлять и атаковать клетки с такими же мутациями, не повреждая здоровые клетки.

У Селин Райан была тяжелая форма рака толстой кишки, давшая метастазы в легкие. Победить опухоль не удавалось, несмотря на хирургическую операцию, химиотерапию и облучение. Тогда Райан стала искать научные центры, где ведутся разработки новых методов лечения, чтобы предложить свое участие в клинических испытаниях. Так она узнала о проекте по исследованию TILs в Национальном институте рака. Связавшись с исследователями и предоставив свои данные, она получила отказ, так как размер ее опухоли сочли слишком маленьким для получения лимфоцитов. Год спустя ее вновь отказались включить в эксперимент, сославшись на ту же причину. Тогда Райан сама измерила опухоль на снимках своих легких и убедилась, что они соответствуют критериям исследования. Она написала вежливое письмо в институт, указав на этот факт и попросив объяснить, чем ее опухоль не подходит. После этого ее пригласили участвовать в испытаниях.

Медики провели хирургическую операцию, получив для исследования фрагменты опухоли и лимфоциты Селин Райан. Тогда и выяснилось, что в опухолевых клетках пациентки наблюдается мутация в гене KRAS. А среди ее Т-лимфоцитов есть те, которые нацелены на данную мутацию, так как на поверхности клеток в ее организме есть особый белок, связанный с данной мутацией, который и распознают Т-лимфоциты. В результате проведенного лечения опухоли в организме Селин Райан были уничтожены.

Самая хорошая новость состоит в том, что тип мутации KRAS, имевшийся у Селин Райан есть и у большого числа других пациентов с раком поджелудочной железы или кишечника. По данным ученых, для колоректального рака их доля составляет 13 %. Соответственно, эти люди могут стать вероятными кандидатами на лечения при помощи проникающих в опухоль лимфоцитов.

Колоректальный рак весьма распространен. В США за 2016 год было отмечено более 95000 случаев рака толстой кишки и 39000 случаев рака прямой кишки, около 49 тысяч пациентов умерло. Во всем мире, по данным на 2012 год, было зафиксировано 1,4 миллиона случаев колоректального рака и 694 тысяч пациентов погибло. Рак поджелудочной железы, который еще чаще связан с мутациями в гене KRAS, считается одним из самых смертоносных видов рака. В 2016 году в США было около 53000 случаев рака поджелудочной железы и почти 42 000 смерти пациентов. Выживаемость в течение пяти лет для данного вида опухолей составляет менее 10 %. Во всем мире, по данным за 2012 год, от рака поджелудочной железы погибло около 330 000 человек.