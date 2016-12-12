Глава экологической организации «Подорожник»: Росатом пошел на беспрецедентные меры, сооружая хранилище радиоактивных отходов в Новоуральске

Первый в России приповерхностный пункт финальной изоляции радиоактивных отходов (ППЗРО) 3-го и 4-го (низкоактивные и особо низкоактивные) классов запущен в эксплуатацию в ЗАТО Новоуральск Свердловской области. Загрузка первой партии радиоактивных отходов (РАО) 3-го класса общим объемом 47 кубометров, состоящей из 13 упаковок, проходила с 28 ноября по 2 декабря.

Юрий Раптанов, глава Общероссийской общественной экологической организации «Подорожник»:

Росатом пошел на беспрецедентные меры, сооружая это хранилище. Думаю, без влияния общественного мнения тут не обошлось. Такие мощные характеристики в описании бетонных стен, принцип многобарьерности и отходы 3 и 4 класса - это не самые радиоактивные отходы, а меры безопасности высочайшие – и по нашим, и по международным меркам, рассчитанные на 300 лет. Росатом в который раз принял на себя ответственность за наследие советских времен. И пусть эта первая ласточка будет не последней! Это новый этап в отрасли и, как сказал Алексей Лихачев, «мы перешли на системную работу и покончили с практикой отложенных решений». Очень важно, что экологическая и радиационная безопасность – это важнейший приоритет Росатома.

Место выбрано совершенно оправданно. Там не только УЭХК надо отходы свозить. Других отходов в том регионе тоже хватает, и смысла нет везти их куда-либо еще. Кстати, про Снежинск тоже забывать не стоит – там есть свои объекты с радиоактивными отходами. Площадь нового хранилища очень компактная, в перспективе там будет «зеленая лужайка». Но мне кажется, что слишком уж перестраховались с мерами безопасности. Сказалась, видимо, публичная истерия. Росатом пошел на поводу у общественности и сделал в плане безопасности все, что только можно, и даже больше. Есть в этом какая-то вынужденная чрезмерность. Меры экстраординарные, рассчитанные на МАГАТЭ и на наши собственные требования, которые всегда выше мировых.