С трех до восьми выросло число региональных глав, которые получили «двойки» в рейтинге политической выживаемости губернаторов фонда «Петербургская политика» и «Минченко-консалтинг». Четверо из них представляют регионы с прямыми выборами глав администраций. Среди немногих «отличников оказались Рамзан Кадыров, Рустам Минниханов и Сергей Собянин.

Аутсайдерами рейтинга в этом году стали губернатор Бурятии Вячеслав Наговицын, губернатор-«тяжеловес» Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Орловской области Вадим Потомский и эксцентричный глава Самарской области Николай Меркушкин. Все они получили по 2 балла. «Двойку с плюсом» поставили Валерию Радаеву, возглавляющему Саратовскую область, губернатору Пермского края Виктору Басаргину и его псковскому коллеге Андрею Турчаку.

В центре - губернатор Орловской области Вадим Потомский orel-region.ru

Предыдущий рейтинг выживаемости был опубликован в ноябре 2015 года. С тех пор произошла замена двух из трех губернаторов, получивших оценку «2». Своих постов лишились Владимир Груздев в Тульской области и Андрей Шевелев в Тверской области. С губернаторской должностью распрощались также Сергей Ястребов, возглавлявший Ярославскую область (3-), Константин Ильковский из Забайкальского края (3) и арестованный Никита Белых из Кировской области (4-). На пост полпреда в Северо-Западном федеральном округе был переведен бывший губернатор Калининградской области Николай Цуканов (4).

Более чем за год с момента публикации предыдущего рейтинга в стране прошли выборы депутатов VII созыва Госдумы, но они не стали ключевым тестом на политическую выживаемость губернаторов. «Более значимыми являются не конкретные проценты и количество избранных депутатов разного уровня, а влияние кампании на внутриэлитные балансы в регионах и социально-политические последствия, в том числе и уровень удовлетворенности отдельных групп населения их итогами», — говорится в докладе.

Авторы рейтинга выделяют шесть критериев, влияющих на аппаратную выживаемость: технические, символические, имиджевые, статистические, карьерные и правоохранительные. Так, символические критерии связаны с возможным стремлением нового руководства администрации президента продемонстрировать свои возможности по рестайлингу внутриполитических подходов. Эксперты полагают, что приближающиеся выборы президента могут мотивировать федеральную власть на «демонстрацию сильных шагов и при отставках глав регионов, и при стимулировании яркости и конкурентности губернаторских кампаний».

Возможна интрига и вокруг значимости самих губернаторских выборов. Сигналы о делении губернаторов на три «списка» с учетом результатов их работы свидетельствует о сохранении практики «довыборного» решения ключевых кадровых вопросов. Авторы рейтинга не исключают использование центром маневра, при котором во время кампаний будут назначаться технические врио губернаторов, чтобы баллотирующиеся главы регионов участвовали в выборах на общих основаниях.

В следующем году губернаторские кампании пройдут в 14 регионах. В четырех из них главы получили «двойки» — Наговицын (Бурятия) за конфликт с местными элитами, Басарагин (Пермский край) за «отсутствие понятной стратегии». Двойку с плюсом получил Валерий Радаев из Саратовской области, чья фигура является слишком уязвимой для оппонентов из-за «дефицита политической субъектности.

В центре - Валерий Радаев saratov.gov.ru

«Эти губернаторы — последние из назначенных глав, они не получили санкцию на досрочные выборы, возникает вопрос об их способности переизбраться и сейчас, — пояснил «Коммерсанту» глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. — С другой стороны, есть ожидания, что руководство новой администрации президента представит свои приоритеты в кадровой политике, заявит о своих региональных амбициях».

Политолог и соавтор доклада Евгений Минченко в разговоре с РБК констатировал, что губернаторов «двоечников» стало больше, а количество «отличников» не выросло. «Пятерки» в новом рейтинге получили лишь пять региональных глав: Дмитрий Овсянников (Севастополь), Рустам Минниханов (Татарстан), Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Собянин (Москва) и Александр Дрозденко (Ленинградская область).

«Элитное пространство входит в ситуацию турбулентности перед выборами 2018 года. При этом есть группы и губернаторы, которые наращивают свое влияние: это Собянин, Минниханов и Кадыров. А также несколько губернаторов, которые являются флагманами набирающих сейчас влияние элитных групп: Дрозденко — это Ковальчуки, Овсянников — это губернатор Чемезова, Дюмин — это личный контакт с Владимиром Путиным», — отметил Минченко.

Политолог Константин Калачев считает, что администрация президента даже в электорально значимых регионах будет руководствоваться принципом «не навреди», чтобы в 2018 году не выяснилось, что «замена не сыграла». «Какие-то символические замены наверняка в следующем году произойдут, причем они будут пакетные — именно поэтому недавно была вброшена информация о новых рейтингах губернаторов», — сказал Калачев «Ведомостям».

Впервые в рейтинге выживаемости губернаторов появился список региональных чиновников, привлеченных к ответственности или являющихся фигурантами уголовных дел. Лидируют в списке Пермский край, где были арестованы четыре чиновника (все были действующими министрами регионального правительства) и Хабаровский край.