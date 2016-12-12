В общественно-политическом пространстве присутствует постоянный тезис об особом пути развития России. Президент АНО «РУНИВЕРС» Михаил Баранов рассматривает этапы развития России, сопоставляя их с развитием стран Европы, и формулирует ключевые особенности, характерные для того пути, которые прошла Россия со времени своего возникновения.

Тезис об особом пути России возник давно и породил неутихающие споры о том, к какой цивилизации мы относимся – Европе, Азии, или являемся особой цивилизацией (теория евразийства). К сожалению, эти дискуссии не привели к эволюции общественного сознания – мы так и ходим по кругу диспута славянофилов и западников 180-летней давности, в то время как историческая наука ушла далеко вперёд, оставив все эти споры позади. Произошел искусственный отрыв общественного сознания от реальной исторической науки, и получилось, что в общественно-политическом пространстве постоянно дебатируется тезисы и вопросы, которые для историков уже давно пройдены. В то же время, это новое историческое знание не попадает в общественно-политическое пространство, а то, что в нём обсуждается, отстало от науки на 100 или даже на 150 лет.

Самый яркий пример — один из последних трудов Бориса Акунина об истории России. Этот труд находится где-то посередине между Карамзиным и Соловьевым по уровню развития исторической науки, от современности он отстал больше чем на 100 лет. История Акунина написана не на основе понимания современного состояния исторической науки о России, а на основе отражения истории России в общественных дискуссиях.

Проблема отечественной общественно-политической мысли обусловлена еще и тем, что по техническим причинам в России всегда было разделено изучение мировой истории и отечественной. В школе сначала изучается история Древнего мира, потом Средневековья, потом зарубежная история Нового и Новейшего времени и отдельно – история России, которая описана всегда в отдельных учебниках. Аналогично построен учебный и научный процессы в учебных и в академических институтах.

Получается, что российскую историю в России традиционно изучают отдельно от мировой, и из-за этого существуют заблуждения (не у профессиональных историков, а у образованных граждан) по многим вопросам истории, хотя их удалось бы избежать, если бы отечественная история изучалась в рамках общемировой еще со школы. Получилось, что в представлении многих образованных людей история России изолирована от общемировой истории. Такое впечатление возникает из-за раздельных учебников, из-за системы преподавания в школах и вузах, из-за системы изучения российской истории в Академии наук.

Россия и Европа

Как же выглядит развитие России и ее «особый путь» с точки зрения современной исторической науки?

Первый тезис: Россия — безусловно, часть Европы и европейской цивилизации. Для всех профессиональных историков это несомненно, можно взять любой учебник истории Европы, и там обязательно будет раздел по истории России. Причина понятна: если посмотреть на этапы развития России с древнейших времен, то они прекрасно синхронизированы с общеевропейской историей и развитием Европы. Естественно, никаким образом, даже отдаленно, они не совпадают с развитием стран Азии.

Второй тезис: все социальные институты и практики российского общества — европейские институты и практики. Когда говорят, что Русь была наследницей Золотой Орды — это совершенно бессмысленный тезис, кроме того, что она завоевала владения Орды. В России крайне мало восточных, азиатских институтов, в действительности мы от Орды заимствовали разве что ямскую службу, таможню и конное войско. Остальное в России — это либо наследие античности (через Византию), либо общеевропейские институты.

Российская история: от образования государства до падения Новгорода

Полезно проанализировать основные этапы развития России в хронологическом порядке. Письменная история России начинается в IX веке нашей эры, когда в Северной и Восточной Европе происходит то, что историки называют политогенезом, то есть образование государств. Эти территории никогда не входили ни в состав Римской империи, как Франция, Испания и Британия, ни в состав Франкской империи, как Германия, поэтому и политогенз здесь начался позже, чем в других регионах Европы. На этих территориях и до этого времени образовывались государства, но они возникали и исчезали. А вот в IX-X веках на территории нынешней Северной и Восточной Европы возникло 7 государств, которые оказались на удивление устойчивыми образованиями: если смотреть с севера на юг, то это Норвегия, Швеция и Дания в Скандинавии, и Россия, Польша, Чехия и Венгрия в Восточной Европе. Все они появились в течение полутора веков, причем Россия (средневековая Русь) даже раньше других. При этом удивительный факт заключается в том, что все эти страны оказались в целом исключительно устойчивыми при том, что некоторые из них пропадали с карты мира на сотни лет. Например, можно вспомнить историю Польши и ее разделы, как она пропала с политической карты мира более чем на сто лет, Норвегии не было почти 500 лет (причем 300 лет не было даже автономии!), уже и норвежский язык почти был вытеснен, но тем не менее Норвегия возродилась и сохранилась как самостоятельное национальное государство со своим языком и культурой. Чехии как самостоятельного государства не было около трех веков, так же, как и Венгрии. Тем не менее, оказалось, что эти семь государств были созданы настолько устойчиво, что, не взирая на все перипетии, на разделы и завоевания, исчезновения с политической карты мира на сотни лет, все они существует и сейчас.

Россия — одно из этих государств Северной и Восточной Европы, появившихся в период IX-X веков. На первом этапе все они были довольно похожи, у всех были военные правители: в северных странах это были конунги, а в восточно-европейских — князья. У этих правителей были сильные дружины, и большую часть времени они посвящали своим замечательным (для историков) военным походам: в северных странах это были походы викингов, на Руси – знаменитые походы Святослава, его предшественников и потомков на Царьград и других соседей, венгры ходили в конные походы по всей Центральной Европе, а поляки и чехи просто воевали со всеми соседями. Это был период, который в истории называется «героическим», и он вполне синхронно закончился примерно в середине XI века. Тогда закончилась эпоха викингов в Скандинавии (гибель Харальда Сурового в Англии в 1066 году – традиционный рубеж окончания периода викингов), последний поход русских князей на Царьград был в 1043 году, венгерские походы закончились еще раньше (после 970 года).

С этого времени (середины XI века) начинается то, что историки называют Высоким Средневековьем. Это период активного строительства городов, развития городской культуры, причем не только в Восточной и Северной Европе, но и в других ее частях: в Италии (знаменитые города-государства), Франции, Англии, Германии. На удивление синхронно проходил этот период с середины XI по середину XIII веков. То есть мы снова видим, что процесс развивается одновременно во всей Европе.

Примерно с середины XIII века начинается то, что уже называется Поздним Средневековьем, которое длится примерно 200 лет. Это уже другой этап развития, в разных странах возникают разные проблемы. В России это монгольское завоевание и превращение России в вассала Золотой Орды, потом, через сто лет в Европе начинается Великая чума. В конце этого периода, примерно в середине XV века, начинается формирование государств Нового времени.

Специфика периода Раннего Нового времени (начинается в середине XV века) в том, что в военном деле происходит переход от холодного оружия к огнестрельному, в первую очередь к артиллерии, и это требует больших затрат. В средневековье каждый феодал мог позволить себе вооружить холодным оружием свою дружину, построить замок и стать практическим независимым. Захват такого замка с гарнизоном в 50 человек требовал обычно месяцев тяжелой и очень дорогостоящей осады. В Высокое Средневековье таких локальных правителей в Европе были многие сотни, если не тысячи, и они де-факто никому не подчинялись. С появлением артиллерии все замки стали легко сокрушимы, а построить крепость, способную противостоять артиллерии, стоило огромных средств.

Соответственно, стали возникать государства Раннего Нового времени вокруг правителей, сумевших организовать концентрацию ресурсов, необходимых для формирования армии, вооруженной огнестрельным оружием. Так появилось 10 сильных государств от Португалии на западе Европы до России и Османской империи на востоке. Это Португалия, Испания, Франция, Англия, Австрия (монархия Габсбургов), Польша, Швеция, Дания, Россия, Турция (Османская империя). Это страны, которые вошли в Новое время как самостоятельные игроки.

Здесь есть интересный момент: всю военную технологию, артиллерийское дело, укрепление крепостей и замков против артиллерии развили итальянцы, но при этом сама Италия не смогла централизоваться. То есть они всех обучили, построили крепости нового типа по всей Европе, включая Московский Кремль, потому что именно они всё это изобрели и умели это делать. Но Италии как государства, так и не появилось вплоть до середины XIX века.

Создание армий, вооруженных огнестрельным оружием, в европейской истории тесно связано с процессами становления централизованных государств Нового времени, что вполне синхронизировано с историей России. В русской истории знаковым событием этого периода было падение Новгорода, независимого торгового города-государства. В 1456 (окончательно в 1471) году произошло его подчинение Москве.

Падение Новгорода через призму европейской истории

Падение Новгорода считается одной из трагических развилок отечественной истории. «Западники» утверждают, что Россия могла бы пойти по пути «вечевой демократии», но «свободный» Новгород погиб, и этого не произошло. Однако если посмотреть на европейскую историю этого периода, мы увидим, что немного позже, чем Новгород, практически все торговые города-государства в Европе оказались либо полностью подчинены государствами Нового времени, либо оказались в зависимости, утратив самостоятельность в международных делах. Такая судьба постигла все города Ганзейского союза, все нидерландские города, все итальянские города, из которых одна только Венеция смогла сохранить свою независимость до конца XVIII в. благодаря флоту и островному положению.

Ганзейский союз — союз торговых городов северо-западной Европы, существовавший с средины XII века. Он представлял собой огромную торговую сеть (почти 300 городов), большинство входящих в нее городов, в числе которых и Новгород, де-факто ни от кого не зависели. Это были самоуправляемые города, у них было свое собственное торговое право, были торговые дворы и торговые соглашения между купцами, чтобы вести активную торговлю. Упадок Ганзейского союза начался в XVI веке.

То есть дело не в том, что погиб и потерял свою независимость Новгород, а в том, что все подобные ему торговые города-государства в Италии, в Нидерландах, на побережье Балтийского моря – утратили свою независимость, либо потеряли значение как политические центры. Единственное исключение — это Венеция, но и она потеряла все свои владения на континенте и осталась морской державой.

Таким образом мы видим, что падение Новгорода — это элемент общеевропейского процесса, а не какая-то, как принято считать, случайная трагическая развилка, где Россия пошла не туда. Это был общеевропейский процесс, из чего следует, что других вариантов в тот период не существовало (единственная реализовавшаяся альтернатива – сохранение вольных городов в раздробленной и стремительно ослабевающей Германии).

От феодальных войн к централизованным государствам

Во всей Европе в этот период появляются правители, в ряду которых стоит наш Иван III – это ренессансные монархи, создатели европейских государств Нового времени. Во Франции это Людовик XI, в Англии – Генрих VII, в Испании – католические короли – Фердинанд и Изабелла, в Германии — Максимилиан I, в Швеции – Густав Ваза, в Дании – Кристиан II. В рамках этого исторического процесса, Россия была одной из первых стран, которая «централизовалась», потому что уже к 1480 году Россия стала централизованным государством Нового времени. Таким образом Иван III — классический ренессансный монарх, не случайны его женитьба на Софии Палеолог и построенный флорентийцами Кремль.

Кстати, перед тем, как возникли эти государства Нового времени, в XV веке, по большинству европейских стран прокатилась полоса феодальных войн и смут. Наиболее известны из них война Алой и Белой розы в Англии и борьба Людовика XI Французского с Карлом Смелым, герцогом Бургундии, «война за Кастильское наследство» в Испании. Это как раз схватки крупных феодалов или феодальных кланов перед тем, как определилось, кто возглавит процесс централизации. В России тоже был такой процесс, но даже в самой России о войне Алой и Белой розы (1455-1485) знают намного больше, чем о феодальной войне в России (1433-1453), истории с драгоценным поясом Дмитрия Донского и ослеплении князя Василия II Московского. Об этом в России была издана всего одна книга — это «Витязь на распутье: феодальная война в России XV в.» выдающегося историка Александра Александровича Зимина. В социальном смысле эта усобица в России аналогична тому, что происходило в это время в других европейских странах.

Таким образом, во второй половине XV века, то есть к началу Нового времени, в России возникает централизованное государство, и она в рамках развития европейской цивилизации входит в десяток таких государств Нового времени. Для них характерны, в частности, такие черты, как сильная монархическая власть и сильная, вооруженная огнестрельным оружием армия.

Иван Грозный как порождение своего времени

Следующий этап — это время Ивана Грозного. Что характерно, многие его современники, правящие разными странами Европы, похожи на него своей деятельностью и репутацией. А что самое удивительное, Иван Грозный до 1565 года был «прогрессивным, цивилизованным и культурным» правителем и «вел себя хорошо», а потом его поведение изменилось, была создана опричнина, начались казни.

1560 год как раз был переломным для Европы, в любом академическом учебнике об истории Европы говорится о том, что период 1560-1660 — это период смут, гражданских и религиозных войн в Европе. То есть по каким-то причинам — по этому поводу есть много теорий вплоть до климатических — в середине 16 века в Европе начинается полоса небывалых по жестокости конфликтов, в основном на религиозной почве. Причем начинается этот процесс с двух сторон континента: с одной стороны, это Франция, где начинаются религиозные войны в 1560 году, чуть позже (в 1566 году) они начались в Нидерландах, с другой стороны — Россия, где появляется опричнина (1565 год). Кстати в эти же годы (1565-1572) происходит целая серия политических катаклизмов в Европе:

1562 – начало Религиозных войн во Франции (длились 36 лет до 1598)

1565 – учреждение опричнины в России Иваном Грозным

1567 – свержение Марии Стюарт в Шотландии, завершившееся её беспрецедентной казнью в 1587 году

1567 – казни оппозиционеров в Швеции королём Эриком XIV, страдавшим психическим расстройством, и его отстранение от престола в 1568 году

1568 – начало 80-летней войны за независимость Нидерландов против Испании после казней представителей знати

1568 – восстание морисков в Испании, завершившееся в 1571 массовым выселением св. 80 тыс. морисков из Южной Испании

1568 – арест Филиппом II Испанским Дона Карлоса – собственного сына и наследника, который вскоре умирает в заключении

1570 – разорение Новгорода Иваном Грозным

1572 – «Варфоломеевская ночь» во Франции – десятки тысяч убиты, до 200 тысяч гугенотов бежали из страны

Этот период продолжается почти сто лет:

Религиозные войны свыше 35 лет разоряют Францию, в оправившейся после опричнины России в 1603-18 – Смутное время, в Германии в 1618 начинается Тридцатилетняя война, после которой сокращение её населения составило от 25% до 40% в разных землях. Дальше эта «волна нестабильности» переходит в Англию, где в 1642 начинается гражданская война, завершившаяся в 1651 году, приведшая к сотням тысяч жертв. Последний этап этого пожара — восстание Богдана Хмельницкого на Украине, начавшееся в 1648 году и приведшее к «Руине» - полному запустению Правобережной Украины.

80-летняя война в Нидерландах и Тридцатилетняя война в Германии истощили Испанию и начавшееся в 1640 восстание в Каталонии (длившееся 13 лет) сокрушило Испанию как великую державу.

Столь детальный экскурс в историю Европы 1560-1660 годов необходим, чтобы показать, что и опричнина, и смута являлись частью общеевропейского процесса. Здесь перед историками встаёт вопрос и особенно важно его правильно сформулировать с научной точки зрения. Это не вопрос о том, был Иван Грозным хорошим или плохим человеком, прогрессивно он правил или нет. Вопрос для историков звучит иначе. Понятно, что в любой период времени существуют люди с теми или иными внутренними наклонностями, психическими отклонениями, даже в обычном человеке разные качества смешиваются в разных пропорциях, но в какие-то периоды социальная среда негативные проявления личности сдерживает и блокирует. Скажем, в XIX веке такого в Европе не было нигде, потому что какие бы ни были жестокие наклонности у монарха, он не имел возможности их реализовывать и свободно казнить своих подданных, а в начале XVIII веке это было возможным.

По каким-то причинам в середине XVI века сложились условия, при которых жестокость, направленная на собственных поданных и сограждан, была не только реализуема, но стала поощряться самой социальной средой. Мария Кровавая в Англии (сжигали заживо даже епископов!), зверства религиозных войн («Варфоломеевская ночь» со многими тысячами убитых) во Франции, массовые казни протестантов в Нидерландах испанцами («Тиль Уленшпигель» и кровавый герцог Альба, казнивший несколько тысяч), разорение Магдебурга в Германии немецкими же войсками (из 30 тысяч жителей уцелело менее 5 тысяч), казни Эрика XIV в Швеции, инквизиция и массовое сжигание ведьм по всей Западной Европе (десятки тысяч жертв), изгнание морисков из Испании (погибли десятки тысяч), ужасы войны с Богданом Хмельницким в благополучной и толерантной Речи Посполитой (запустели целые области). Здесь не стоит вопрос с том, что злодеяния Ивана Грозного оправдываются злодеяниями в других странах – в христианской этике каждый отвечает за свои личные грехи. Вопрос в том, почему неожиданно стали возможными разорение Новгорода и Магдебурга, Варфоломеевская ночь, массовые казни в Нидерландах и в Англии, охота на ведьм и прочие ужасы этого времени. До этого времени такого рода событий не было, подобного масштаба кровопролития были связаны с внешними конфликтами, но никак не с внутренними. События времен Ивана Грозного в России происходят в период некого общеевропейского не очень понятного процесса борьбы правителей разных стран с реальными и мнимыми заговорами и изменами.

Становление России как великой державы

Следующий этап наступает после Смуты и восстановления Российского государства — это переход к абсолютизму при Алексее Михайловиче после 1654 года (падение роли Земских соборов, последний из которых был в 1683 году). Опять же этот переход к дворянскому абсолютизму происходит одновременно в большей части Европы: во Франции при Людовике XIV (1661), в Пруссии (1653), в Дании (1665), в Швеции (1680). Особый путь здесь скорее возникает не у России, а у Англии, где попытки Стюартов утвердить абсолютизм провалились и привели в 1688 к возникновению парламентской монархии.

Дальше наступает время Петра I, и это новая эпоха. Из перечисленных выше 10 централизованных европейских государств начинают выделяться великие державы («Great Powers»). С самого начала в их число входили Франция (в силу своих размеров и численности населения) и держава Габсбургов, в начале XVIII века к числу великих держав присоединяются Великобритания и Россия. Спустя 40 лет к ним добавляется Пруссия. В результате образуется пятерка великих держав – «Пентархия» в терминах западной историографии.

Среди реформ Петра I одной из главных было реформирование армии: стрелецкое войско он упразднил, хотя еще дед Петра I пригласил в Россию 5 тысяч иностранных офицеров, которые реорганизовали стрелецкое войско и создали полки «нового строя». То есть это было войско, организованное западными офицерами по шведскому и немецкому образцу, эти же офицеры и командовали. Но около 1700 года произошел переход от войска стрелецкого типа к «солдатскому» войску, которое постоянно находится на полном государственном обеспечении и занимается только военной службой. Это стоило гораздо дороже, потому что стрельцы живут в своих слободах и обеспечивают себя в значительной степени сами, а солдаты живут на казарменном положении в состоянии постоянной боеготовности.

Сейчас у нас в России тоже произошел переход к тому, что армия обеспечивается централизованно, а солдаты служат год, но занимаются только военным обучением, а не хозяйственными работами. Петр I сделал то же самое, но служили тогда подольше. Смысл был в том, что он создал массовую высокопрофессиональную армию по лучшим европейским образцам. Это стоило гораздо дороже, и потребовалась гораздо большая централизация страны и увеличение сбора налогов. Подобные усилия оказались под силу только 5 странам, которые и стали великими державами.

Так возникла «Пентархия», это как раз те 5 великих держав, которые существовали с 1740 по 1914 год: Англия, Франция, держава Габсбургов, Россия и Пруссия. В этот период Россия существует как абсолютистское дворянское государство, в XIX веке она плавно превращается в абсолютистско-бюрократическое государство, как и все прочие европейские страны.

Особенности, определившие развитие России

Здесь надо сделать отступление к Соловьеву и Ключевскому, которые объяснили, в чем была специфика российской истории. Она совершенно понятна и связана с ее природными и географическими особенностями. С одной стороны, Россия — это суровый климат, тяжелый для выживания, это редкое население, и это богатство ресурсов, которые далеко удалены от людей.

Эти три обстоятельства привели к тому, что устройство России с XV века, после того как политический центр страны сместился на Северо-Восток, заключалось в том, что сильный правитель собирает ресурсы со всей страны в одно место, а после этого последовательно решает задачи развития общества в разных точках. Немного утрируя, можно привести примеры из современной реальной жизни – когда появился такой повод, как Олимпиада в Сочи, то в целом регионе отстроили инфраструктуру, заодно со стадионами построили железную дорогу, новый аэропорт, канализацию, ТЭЦ, и на следующие 50 лет про большие стройки в Сочи можно забыть. Также и с Владивостоком – появился повод в виде саммита АТЭС, и город, развитием которого десятилетиями никто не занимался, точно так же привели в порядок, построили инфраструктуру. Таким же способом Россия развивалась с XV века, то есть централизованно собирались ресурсы, после чего решались последовательно задачи: прокладывались дороги и мосты, строились оборонительные линии, закладывались крепости, города и порты.

Для сравнения: при высокой плотности населения, как, например, в Италии или в Нидерландах, где между городами по 10 километров, жители этих городов могут собраться, обсудить и самостоятельно построить дорогу между своими городами, организовать торговлю, оборону, сбор налогов и так далее. Но когда ближайший город от Москвы находится в 150 километрах, складывается иная ситуация. Жители Москвы и, например, Твери не в состоянии сами проложить дорогу друг к другу и обеспечить ее безопасность, это слишком далеко, и на этом пути почти нет населенных пунктов. Получается, что «коммунальный» механизм, когда жители могут скооперироваться между собой и что-то сделать самостоятельно не работает. В России для этого слишком мало людей, слишком большие расстояния и слишком тяжелые природные условия. Предоставленные самим себе, люди физически просто не выживут и задач этих не решат. Поэтому единственный способ их решить — централизация ресурсов.

Стоит учитывать, что российский «фронтир» двигался на юг в процессе противодействия серьезной угрозе (в отличие, например, от американского «фронтира»), и его продвижение без регулярного войска было просто невозможно. Этой угрозой было татарское войско, которое в этот период не уступало по уровню лучшим европейским армиям, и простое ополчение не могло от него защищаться, как американцы защищались от индейцев с их примитивным оружием и тактикой. Напомню, что еще в конце XV в. граница с татарами проходила по Оке, и за 200 лет Россия от Оки продвинулась до Терека, освоив всю южную степь. Каждый год снаряжалось войско, чтобы строить отдельные крепости, укрепленные участки границы, под прикрытием которых уже постепенно заселялась вся территория к югу от Москвы до Терека.

Еще один характерный пример. Сейчас все знают о резервах Минсельхоза, когда министерство скупает зерно в периоды хорошего урожая, чтобы цены не падали. Такие резервы впервые были организованы еще до Ивана Грозного, они назывались царские амбары, в которые скупалось зерно в урожайные годы. В первый неурожайный год его продавали подороже, а если неурожай был два года подряд, то во второй год, это зерно раздавали бесплатно, чтобы население не вымерло. В 1603 году произошли природные катаклизмы – наступил третий неурожайный год, в итоге царские амбары тоже опустели, потому что на три года они рассчитаны не были. Тогда же наступило Смутное время. Эти амбары создавались из-за того, что в силу тяжелых природных условий неурожай мог означать физическую гибель значительной части населения от голода, то есть это был резерв, который мог создаваться только централизованным путем в силу размеров территории.

Что касается неудобного расположения ресурсов на территории России, то в случае если регионы Германии, Италии и Нидерландов могут сами себя обеспечивать в силу своей хозяйственной деятельности, то в России значительная часть торговли осуществлялась не за счет ближней торговли ресурсами, а за счет дальней. Сначала это была пушнина, тогда это был аналог нынешней нефти, и добывалась она не там, где живет большинство населения. Поэтому опять получалось, что государство организовывало сбор этой пушнины, дальнюю торговлю ей с помощью купцов, а оттуда шли уже необходимые для России изделия. В частности, без этой дальней торговли Россия бы не имела оружия, потому что своего железа было мало. И железо, и оружие в значительных количествах привозились из-за границы. Получалось, что российские города не могли самостоятельно себя обеспечивать ни экономически, ни в смысле защиты от врагов и от негативных климатических условий. Все это обеспечивал центр, и это привело к тому, что система правления в России была последние пять веков крайне централизована.

К чему это привело?

Централизация привела к тому, что в России сформировалась очень жесткая структура управления, то есть команды из Москвы, доходя до места, не ослабевают, а, наоборот, усиливаются. В результате на местах приказы исполняются даже с перехлестом, как обычно шутят, что в Москве стригут ногти, а в провинции сразу отрубают пальцы.

В Европе система другая, там регионы намного более самостоятельные, там степень централизации обычно намного ниже, так как в ней никогда не было такой необходимости, отдельные города и местности в Европе вполне могли существовать самостоятельно, там опять же высокая плотность населения, и благодаря этим факторам, население этих регионов многие задачи решало самостоятельно в рамках самоорганизации и кооперации. Государство за эти вопросы даже не бралось, оно собирало налоги и решало внешнеполитические задачи. Поэтому жесткой системы правления там не было никогда. Это привело к тому, что (как выразился Дмитрий Быков) Россия в этом смысле, как фигура на носу корабля европейской цивилизации — во все врезается первой. То есть когда возникает какая-то тенденция, и она доходит до России, то здесь она почти всегда реализуется в более экстремальной форме, потому что нет социальных демпферов – сдерживающих механизмов. Если возникает абсолютизм, то в России он — самый абсолютный, если возникает бюрократическая монархия, то в России бюрократизм самый бюрократический, потому что нет ничего, что могло бы сдержать этот процесс. Или если в Европе возникает социализм, то в России сразу такой экстремальный вариант социализма, что даже Марксу такое бы не приснилось. Причина та же — отсутствие демпферов.

Соответственно, когда в 1980-х возникает неолиберализм (Рейган, Тетчер и т.д.), то в России в 1990-е он приобретает карикатурный характер и предстает в крайне форме олигархического-компрадорского варианта капитализма. Интересно и то, что происходит сейчас: Европа сдвигается в сторону национализма и консерватизма, и Россия снова впереди всех, оказавшись маяком для всех национально-консервативных сил в мире. Можно сказать, что подобные повороты Европа в целом совершает плавно, а Россия, в силу высокой централизации, крайне резко. Москва делает небольшой поворот, а вся остальная страна мгновенно поворачивается следом. В других европейских странах таким резким поворотам препятствуют социальные демпферы.