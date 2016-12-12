Импортозамещение шрифтов
В российскую операционную систему Astra Linux из-за санкций не смогли включить популярные шрифты, в том числе Times New Roman, Arial, Courier New, Verdana и Tahoma. Об этом «Коммерсанту» рассказал руководитель коллектива разработчиков Astra Linux Юрий Соснин. Издание также называет его директором центра «НПО РусБИТех», в котором и ведется разработка ОС. Однако на сайте компании найти информацию о нем не удалось.
Также издание ссылается на два источника на IT-рынке, по словам которых, о проблеме со шрифтами представитель «НПО РусБИТех» сообщил на совещании в Минкомсвязи в начале декабря. Это подтвердил и Соснин.
По его словам, компания вела переговоры с обладателем прав на шрифты — американской Monotype Imaging. При этом стороны, как сообщил Соснин, уже разработали проект договора по включению шрифтов в российскую ОС, «несмотря на довольно высокую стоимость отчислений» — по словам источников издания на IT-рынке, — 650 евро за каждое рабочее место Astra Linux с пакетом шрифтов, в котором были бы Times New Roman, Arial, Tahoma, Courier New и Verdana. То есть для заказчиков и стоимость ОС выросла бы на эту сумму.
Затем, по информации источников газеты, сторонам удалось сторговаться примерно до 130 долларов за меньшее число шрифтов. «Но это все равно довольно высокая цена», — отметил один из них. Другой источник пояснил, что с некоторыми компаниями Monotype Imaging договаривалась всего за 3-4 евро за рабочее место. «Видимо, они не хотели отказывать и надеялись, что цена отпугнет»,— предположил он. Но сделка все равно сорвалась в последний момент, рассказал Соснин.
Monotype Imaging, по его словам, отказалась подписывать соглашение, сославшись на санкции, введенные США против компаний, работающих в интересах российского Минобороны.
Поводом для этого, как сообщил разработчик Astra Linux, стало участие «НПО РусБИТех» в работе международного авиасалона МАКС в Жуковском.
При этом компания работает с Минобороны гораздо теснее, чем только участие в авиасалоне. На сайте «НПО РусБИТех» говорится, что она разработала и ряд военных тренажеров и комплексов. В частности, «Комплекс полигонного автоматизированного оборудования с радиоуправляемыми мишенными установками», «Программно-технический комплекс автоматизированного планирования действий сил ВВС и ПВО по завоеванию и удержанию господства в воздухе» и «Базовую систему трехмерного представления объектов, условий и процесса моделирования вооруженного противоборства».
Среди партнеров компании — АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей"», АО «Вертолеты России» и ГУП РК «Крымтехнологии» — «ведущий в Крыму разработчик программного обеспечения». Против всех трех действуют западные санкции.
В итоге «НПО РусБИТех» совместно с фирмой «Паратайп» были вынуждены разработать аналоги Times New Roman — общедоступные шрифты PT Astra Sans и PT Astra Serif. При этом, как рассказал разработчик ОС Юрий Соснин, в России установлено требование обязательно использовать в нормативных документах органов власти и госкорпораций шрифт Times New Roman, ставший стандартом документооборота в России. По его словам, никто не задумывался о том, что нужно приобретать отдельную лицензию для этого шрифта из-за широкого распространения Windows, в состав которой этот шрифт уже включен.
«Это один из проблемных вопросов, препятствующих активному импортозамещению в госсекторе», — отметил Соснин. В мае 2016 года о проблемах с Times New Roman заявлял, выступая перед депутатами Госдумы, министр связи Николай Никифоров. Он констатировал, что госслужащие используют этот шрифт и представляют документы в формате .doc текстового редактора Microsoft Word, что затрудняет импортозамещение.
Вместе с тем в компании «Научно-технический центр информационных технологий РОСА», разрабатывающей другую отечественную ОС — ROSA Linux — сообщили, что не испытывают проблем со шрифтами, так как пользуются бесплатными.
Коммерческий директор «НТЦ ИТ РОСА» Сергей Александров рассказал, что компания берет шрифты из свободно распространяемого офисного пакета LibreOffice.
В компаниях «Базальт СПО» и «Альт Линукс», также разрабатывающие бесплатные отечественные ОС, заявили, что не используют шрифты Monotype Imaging, а работают с похожими на них. Об этом изданию рассказал советник гендиректора «Базальт СПО» и экс-гендиректор «Альт Линукс» Алексей Смирнов. При этом Смирнов заявил, что если метрики шрифтов в ОС будут сильно отличаются от тех, что используются в Windows, то пользователям этих операционных систем будет сложно обмениваться документами, потому что поползет верстка.
Как видно по названиям импортозаместительных ОС, все они разрабатываются на базе ядра Linux — бесплатного и открытого программного обеспечения. Системы Linux лидируют на рынке смартфонов с ОС Android, а также интернет-серверов и дата-центров. При этом все они сконструированы под конкретные рабочие задачи, использовать сборки Linux на домашнем компьютере решаются, в основном, лишь программисты и энтузиасты свободного ПО.