Импортозамещение шрифтов

В российскую операционную систему Astra Linux из-за санкций не смогли включить популярные шрифты, в том числе Times New Roman, Arial, Courier New, Verdana и Tahoma. Об этом «Коммерсанту» рассказал руководитель коллектива разработчиков Astra Linux Юрий Соснин. Издание также называет его директором центра «НПО РусБИТех», в котором и ведется разработка ОС. Однако на сайте компании найти информацию о нем не удалось.

Также издание ссылается на два источника на IT-рынке, по словам которых, о проблеме со шрифтами представитель «НПО РусБИТех» сообщил на совещании в Минкомсвязи в начале декабря. Это подтвердил и Соснин.

По его словам, компания вела переговоры с обладателем прав на шрифты — американской Monotype Imaging. При этом стороны, как сообщил Соснин, уже разработали проект договора по включению шрифтов в российскую ОС, «несмотря на довольно высокую стоимость отчислений» — по словам источников издания на IT-рынке, — 650 евро за каждое рабочее место Astra Linux с пакетом шрифтов, в котором были бы Times New Roman, Arial, Tahoma, Courier New и Verdana. То есть для заказчиков и стоимость ОС выросла бы на эту сумму.

Офис компании Monotype Imaging www.seesawsigntools.com

Затем, по информации источников газеты, сторонам удалось сторговаться примерно до 130 долларов за меньшее число шрифтов. «Но это все равно довольно высокая цена», — отметил один из них. Другой источник пояснил, что с некоторыми компаниями Monotype Imaging договаривалась всего за 3-4 евро за рабочее место. «Видимо, они не хотели отказывать и надеялись, что цена отпугнет»,— предположил он. Но сделка все равно сорвалась в последний момент, рассказал Соснин.

Monotype Imaging, по его словам, отказалась подписывать соглашение, сославшись на санкции, введенные США против компаний, работающих в интересах российского Минобороны.

Поводом для этого, как сообщил разработчик Astra Linux, стало участие «НПО РусБИТех» в работе международного авиасалона МАКС в Жуковском.

При этом компания работает с Минобороны гораздо теснее, чем только участие в авиасалоне. На сайте «НПО РусБИТех» говорится, что она разработала и ряд военных тренажеров и комплексов. В частности, «Комплекс полигонного автоматизированного оборудования с радиоуправляемыми мишенными установками», «Программно-технический комплекс автоматизированного планирования действий сил ВВС и ПВО по завоеванию и удержанию господства в воздухе» и «Базовую систему трехмерного представления объектов, условий и процесса моделирования вооруженного противоборства».

Стенд НПО "РусБИТех" на выставке "MedSoft 2014" ЭкспоДИВА

Среди партнеров компании — АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей"», АО «Вертолеты России» и ГУП РК «Крымтехнологии» — «ведущий в Крыму разработчик программного обеспечения». Против всех трех действуют западные санкции.

В итоге «НПО РусБИТех» совместно с фирмой «Паратайп» были вынуждены разработать аналоги Times New Roman — общедоступные шрифты PT Astra Sans и PT Astra Serif. При этом, как рассказал разработчик ОС Юрий Соснин, в России установлено требование обязательно использовать в нормативных документах органов власти и госкорпораций шрифт Times New Roman, ставший стандартом документооборота в России. По его словам, никто не задумывался о том, что нужно приобретать отдельную лицензию для этого шрифта из-за широкого распространения Windows, в состав которой этот шрифт уже включен.

«Это один из проблемных вопросов, препятствующих активному импортозамещению в госсекторе», — отметил Соснин. В мае 2016 года о проблемах с Times New Roman заявлял, выступая перед депутатами Госдумы, министр связи Николай Никифоров. Он констатировал, что госслужащие используют этот шрифт и представляют документы в формате .doc текстового редактора Microsoft Word, что затрудняет импортозамещение.

Вместе с тем в компании «Научно-технический центр информационных технологий РОСА», разрабатывающей другую отечественную ОС — ROSA Linux — сообщили, что не испытывают проблем со шрифтами, так как пользуются бесплатными.

Приложение RocketBar операционной системы ROSA Linux rosalinux.ru

Коммерческий директор «НТЦ ИТ РОСА» Сергей Александров рассказал, что компания берет шрифты из свободно распространяемого офисного пакета LibreOffice.

В компаниях «Базальт СПО» и «Альт Линукс», также разрабатывающие бесплатные отечественные ОС, заявили, что не используют шрифты Monotype Imaging, а работают с похожими на них. Об этом изданию рассказал советник гендиректора «Базальт СПО» и экс-гендиректор «Альт Линукс» Алексей Смирнов. При этом Смирнов заявил, что если метрики шрифтов в ОС будут сильно отличаются от тех, что используются в Windows, то пользователям этих операционных систем будет сложно обмениваться документами, потому что поползет верстка.

Как видно по названиям импортозаместительных ОС, все они разрабатываются на базе ядра Linux — бесплатного и открытого программного обеспечения. Системы Linux лидируют на рынке смартфонов с ОС Android, а также интернет-серверов и дата-центров. При этом все они сконструированы под конкретные рабочие задачи, использовать сборки Linux на домашнем компьютере решаются, в основном, лишь программисты и энтузиасты свободного ПО.