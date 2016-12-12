Топ новостей 12 декабря

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Кремль сложил с себя ответственность за взятие Пальмиры ИГ, Счетная палата подтвердила исчерпание Резервного фонда в 2017 году, а также стало известно имя нового тренера ФК ЦСКА.

Кремль заявил, что захват Пальмиры запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство» наносит урон имиджу всего цивилизованного человечества, а не России, так как «это не Россия теряет Пальмиру». В АП обвинили США в нежелании сотрудничать с Россией по Сирии, а также отказались говорить о перспективах наземной операции россиян в стране.

Russia 24 weather woman says coming rains may complicate efforts to take Palmyra back pic.twitter.com/kECqNxKOCS — Thomas Grove (@tggrove) 12 декабря 2016 г.

Захватившие Пальмиру террористы ИГИЛ требуют прислать на праздничный концерт маэстро Ролдугина. Или хотя бы Кобзона. — Николай Полозов (@nikolai_polozov) 11 декабря 2016 г.

Татьяна Голикова заявила, что власти РФ исчерпают Резервный фонд в 2017 году, а потом возьмутся за Фонд национального благосостояния. По ее словам, тенденция к экономическому росту или спаду окончательно не определилась, а динамика ВВП колеблется. Онако Голикова уверена, что нужно создание нового резерва для поддержки автопрома, сельхозмашиностроения и других способствующих подъему экономики отраслей.

Чтоб пополнить резервный фонд нужно обыски провести у всех полковников, губернаторов и министров. — Bozena (@BozenaGold) 12 декабря 2016 г.

Разработчик российской операционной системы не смог включить в нее популярные шрифты, в том числе Times New Roman. Компания из США Monotype Imaging, которой принадлежат права на шрифты, отказалась подписывать договор из-за сотрудничества разработчика с Минобороны РФ. Теперь компания разрабатывает аналоги Times New Roman — шрифты PT Astra Sans и PT Astra Serif.

Российскому разработчику запретили использовать шрифт Times New Roman из-за санкцийhttps://t.co/3FzBPVsIHH pic.twitter.com/BtcmmV9MXp — Лентач (@oldLentach) 12 декабря 2016 г.

Вместо Arial и Times New Roman печатать будем родными Русиалом и Русиайсом.

В Лексиконе https://t.co/vRfjjxOfqT — Веселые ребята (@VRebyata) 12 декабря 2016 г.

За последний год выросло число россиян, предпочитающих личное благополучие патриотической риторике. 33% россиян заявили, что им «важно лишь, насколько хорошо буду жить я и моя семья». Сейчас Россию государством с «совершенно особым устройством и особым путем развития» считают всего 16%. При этом 64% опрошенных склонны думать, что РФ является великой державой.

Александр Лукашенко разрешил белорусскому спецназу участвовать в контртеррористических операциях в России. Полный текст соглашения не распространяется. З проведение переговоров по соглашению отвечает Комитет государственной безопасности, он может также вносить в документ необходимые изменения и дополнения.

Лукашенко разрешил белорусскому спецназу участвовать в операциях на территории РФ.

Первым делом будут освобождать Смоленск. — Серый Кардинал (@slevo4kin) 12 декабря 2016 г.

Назначен новый главный тренер столичного футбольного клуба ЦСКА. Им стал Виктор Гончаренко, который перешел в клуб из ФК «Уфа». ЦСКА поприветствовал нового тренера. Гончаренко уже работал в тренерском составе москвичей.

Сергей Овчинников, Виктор Онопко и Паулино Гранеро продолжат работу в тренерском штабе армейцев. — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 12 декабря 2016 г.

Райсуд Кирова отказал Алексею Навальному в возврате 500 тысяч рублей штрафа, выплаченных им по приговору о мошенничестве в компании «Кировлес», несмотря на решение ЕСПЧ. Отказано в возврате денег и Петру Офицерову. А прокурор а суде вновь потребовал признать Навального виновным, хотя приговор и был отменен.

АН: это осложнит мою жизнь, но свою деятельность из-за этого я не прекращу — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 12 декабря 2016 г.

Роскомнадзор 10 декабря пытался внести в реестр запрещенных сайтов IP-адрес 127.0.0.1 или localhost, который предназначен для обращения компьютера к самому себе вне зависимости от того, подключен он к интернету или нет. Такое решение было вынесено в связи с блокировкой сайта karaoke-besplatno.ru. Вскоре специалисты ведомства увидели ошибку и исключили IP-адрес из реестра.

К слову напомним, что ранее Роскомнадзор блокировал и поставщика сертификатов SSL, которым сам же и пользуется https://t.co/mLjIwv7HSE — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) 12 декабря 2016 г.

Директор «Ельцин Центра», историк Никита Соколов подаст в суд на Никиту Михалкова за его высказывания об учреждении как частное лицо. Соколов считает клеветой слова режиссера о желании историка «реабилитировать власовцев». «Михалков в открытом письме в ответ Наине Иосифовне говорит, что Соколов хочет реабилитировать власовцев, хотя фактически этого не было сказано», — уточнила представитель центра.

Музей Ельцин-центра самый посещаемый в регионе -800 человек в день. После выступления Михалкова, думаю, посещаемость ещё вырастет. — Евгений Ройзман (@roizmangbn) 12 декабря 2016 г.

Суд арестовал на 14 суток Алексея Смагина — владельца автомобиля «Хаммер» — за езду по газонам возле здания МГУ. Как изначально сообщили СМИ, после инцидента была задержана девушка, которая, предположительно, находилась за рулем. Пользователи интернета смогли идентифицировать ее личность, однако сама девушка разместила пост с угрозами судами всем те, кто будет обвинять ее бездоказательно. Владелец же «Хаммера» сам явился в полицию.