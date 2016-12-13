Компенсация за воздух

Замминистра юстиции РФ Георгий Матюшкин и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заключили соглашение о досудебном урегулировании, в соответствии с которым РФ добровольно выплачивает компенсацию одному из обвиняемых по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова — Темирлану Эскерханову. Сумма компенсации составляет 6 тысяч евро. Однако, как заявила адвокат Эскерханова, такая мировая их не удовлетворит, и они намерены подать жалобу в Европейский суд.

О том, что подсудимый по делу об убийстве Бориса Немцова согласился отозвать из Евросуда свою жалобу на московские суды и условия содержания в СИЗО, во вторник сообщил «Коммерсантъ». Как пояснила изданию представляющая его интересы в ЕСПЧ адвокат Роза Магомедова, Эскерханов предъявил властям России с десяток претензий.

В первую очередь они касались Басманного суда, который слишком долго не назначал рассмотрение жалоб обвиняемого на арест и его продление в Мосгорсуде. Так обжаловать решение районного суда о продлении срока заключения под стражей подозреваемому удалось только через 110 дней после подачи ходатайства.

При этом каждый день, проведенный автором жалобы под арестом, по словам истца, был равносилен чуть ли не каторге. В московском СИЗО №6 «Печатники», как утверждает Эскерханов в своей жалобе, он испытывал страдания от отсутствия таких жизненно необходимых вещей, как свежий воздух, дневной свет и питьевая вода. Он постоянно находился в переполненной людьми камере, не мог поддержать свое здоровье с помощью физических упражнений и «уединиться даже в туалете».

Ограда СИЗО №6 simvol-veri.ru

Издание пишет, что жалоба Эскерханова благодаря усилиям адвоката была надлежащим образом составлена, передана в ЕСПЧ и коммуницирована судом. Однако обсуждение претензий по существу так и не состоялось. В ситуацию вовремя вмешался заместитель министра юстиции России Георгий Матюшкин, представляющий Россию в ЕСПЧ и наделенный полномочиями принимать решения от имени ее правительства.

В качестве «справедливой компенсации за нанесенный ущерб» замминистра от имени правительства России предложил ЕСПЧ для автора жалобы 6 тысяч евро, которые обещал выплатить в рублях по курсу Банка России в течение трех месяцев с того момента, как Эскерханов официально уведомит суд о своем согласии на мировую.

Как отметила адвокат Роза Магомедова в интервью «Коммерсанту», Эскерханов и его родственники пока размышляют над предложением замминистра Матюшкина, но, скорее всего, оно будет ими принято.

В свою очередь, в интервью «Народным новостям» Магомедова заявила, что сторону защиты не удовлетворит материальная компенсация. «Компенсация за то, что с ним происходило за эти два года, не удовлетворит. — Прокомментировала правозащитница. — Я думаю, что это мировое соглашение можно подписать, а потом дальше продолжать жаловаться в Европейский суд», — пояснила она.

Добавим, что аналогичные иски в ЕСПЧ подали и четверо остальных фигурантов «дела Немцова». Все жалобы написаны словно под копирку — таким образом, они также могут рассчитывать на досудебные компенсации, заявили источники издания.

Подозреваемых в убийстве Б.Немцова выводят из зала Басманного суда АГН "Москва"

Напомним, что в настоящее время на скамье подсудимых находятся пять человек. Помимо Эскерханова, это боец батальона «Север» Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, а также Хамзат Бахаев. Им предъявлено обвинение в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия (пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК и ч. 3 ст. 222 УК). Изначально все фигуранты дела дали признательные показания, но затем они все отказались от них, заявив, что оговорили себя под пытками. В розыск по делу также объявлен личный водитель заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева — Руслан Мухутдинов, которого сторона обвинения считает заказчиком убийства.

Геремеевы не явились

Тем временем, во вторник в Московском окружном военном суде защита обвиняемых по делу об убийстве политика Бориса Немцова продолжает представлять свои доказательства. По данным «Интерфакса», на заседание для дачи показаний не явился Руслан Геремеев. Секретарь суда сообщила агентству, что ни он, ни его племянник Артур Геремеев не прибыли на заседание 13 декабря.

Ранее, 6 декабря, суд удовлетворил ходатайство потерпевших о вызове в суд Геремеевых и бывшего командира батальона «Север» Алибека Делимханова. По мнению адвокатов, командиры знали о преступной деятельности бойцов батальона, которые проходят по делу подсудимыми. При этом судья отказался вызывать на допрос главу Чечни Рамзана Кадырова, о чем также просили представители потерпевших.

Заур Дадаев, Руслан Геремеев, Темирлан Эскерханов в гостинице "Украина" за день до убийства Б. Немцова Фото из материалов уголовного дела

Предыдущее заседание состоялось в прошлую среду, 7 декабря, и по большей части было посвящено исследованию данных о передвижении Lada Priora Хамзата Бахаева и детализации его звонков. Защита подчеркивала, что с 26 февраля по 1 марта машина не фиксировалась на территории Подмосковья, а 1 марта Бахаев ездил по дороге Звенигород-Николина Гора сначала в сторону Москвы, а потом обратно.

Детализация телефонных соединений номера мобильного оператора, которым пользовался Бахаев, показала, что во время убийства Немцова — поздним вечером 27 февраля 2015 года — подсудимый находился в зоне действия базовой станции на Молдавской улице, а начиная примерно с полуночи — на улице Ивана Франко, где, по его собственным словам, приглядывал за квартирой родственницы своей гражданской жены Галины Гусевой. Бахаев пробыл там до 1 марта, когда его машина «засветилась» в районе аэропорта Внуково.

Вместе с тем, прокурор Мария Семененко напомнила, что Бахаев обвиняется лишь в том, что «подыскивал информацию для исполнителей убийства», а потом помог им покинуть Москву.

Семененко также рассказала суду об ответе, полученном из Департамента технологий Москвы: правительство города признало, что камера в седьмом подъезде дома №3 по Веерной улице, где снимали квартиру обвиняемые, с 24 февраля по 3 марта находилась на ремонтном обслуживании. Поэтому, как указала адвокат потерпевших Ольга Михайлова, таймер камеры вместо часов и даты выдавал бессмысленные сочетания цифр. Чтобы восстановить реальную хронологию событий, адвокат Марк Каверзин предложилвызвать в суд свидетелей — полицейского Гусева и врача скорой помощи Голубенко, которые вечером 27 февраля выезжали в дом на Веерной по вызову.