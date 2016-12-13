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13 декабря 2016, 18:37

Эксперт: Контракт на поставку мини-ГЭС подтверждает намерение Росатома стать диверсифицированной компанией с большими компетенциями

Производственная компания Ganz EEM (Венгрия, входит в Машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) заключила первый официальный контракт на поставку мини-ГЭС контейнерного типа. Заказчиком выступила компания International Energy Company, LTD (Грузия), развивающая гидроэнергетическое направление. По условиям контракта она приобретет пилотную станцию (поставка которой состоится в первой половине 2017 года) и затем ещё несколько мини-ГЭС номинальной мощностью от 0,6 до 2 МВт. Заключение первой сделки по поставке данного оборудования стало возможным при непосредственной поддержке компании "Русатом Международная сеть" (РМС), которая является отраслевым комплексом Росатома, призванным осуществлять поддержку на международных рынках дочерних компаний Росатома по продвижению их продукции и услуг.

Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент»:

Данный контракт подтверждает намерение Росатома стать диверсифицированной компанией с большими компетенциями, что положительно отразится на экономическом положении. Научный и конструкторский опыт госкорпорации огромен, что, безусловно, будет способствовать успешной реализации данного контракта. Машиностроительная часть хорошо развита, способна выполнить самые сложные задачи, так что изготовить оборудование для проекта не составит труда. Выгодно это и для государства, так как новые контракты – это пополнение бюджетов, тысячи занятых в самых разных регионах и отраслях. Кроме того, иностранные заказчики получают возможность выбирать, с кем из российских компаний сотрудничать в сфере энергетики, что укрепит конкурентоспособность страны на рынке, позволит развить связи с другими государствами.

Очевидно, что рынок мини-ГЭС перспективен. Во-первых, они могут появляться там, где строительство традиционных ГЭС невозможно или нерентабельно. Во-вторых, они предпочтительней для окружающей среды по сравнению с другими объектами генерации. В-третьих, это стабильный источник электроэнергии для многих отдалённых населённых пунктов или находящихся в труднодоступных местах. Можно ожидать увеличения числа мини- и даже микро-ГЭС в стране и за рубежом, что позволит Росатому стать одним из ведущих игроков на данном рынке.

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